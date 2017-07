فیلم «کوبیدن بر در بهشت» (Knockin’ on Heaven’s Door) داستان دو مرد را روایت می کند که در یک اتاق در بیمارستان به سر برده و ناگهان متوجه می شوند که هر دو به سرطانی لاعلاج مبتلا بوده و زمان زیادی برای زندگی ندارند. آن ها به این نتیجه می رسند که ارزش ندارد روزهای آخر عمر خود را در تاریکی و غم موجود در بیمارستان سپری کنند در نتیجه تصمیم می گیرند از آن جا فرار کنند. در ادامه با دزدیدن یک ماشین به کنار ساحل می روند. در طول مسیر اتفاقات جالب، خنده دار و گاه خطرناکی برای آن ها رخ می دهد. این فیلم فوق العاده درس های زیادی در مورد زندگی، مرگ، رویاهای ویرانگر و ابدیت به تماشاگر می آموزد.

داستان فیلم «مسیر سبز» (The Green Mile) از این قرار است که یک مرد قوی هیکل سیاه پوست به اتهام قتل دو دختر نوجوان به مرگ محکوم می شود. این زندانی که در واقع بی گناه است علاوه بر هیکل تنومندش یک توانایی خارق العاده دیگر دارد که می تواند برخی بیماری ها و ناراحتی ها را نیز شفا دهد. در مدتی که وی در زندان به سر برده و برای اعدام شدن انتظار می کشد یکی از نگهبانان ارشد زندان به گناهکار بودن مردی با این قلب رئوف و چنین استعداد خدادادی مشکوک می شود. فیلم «مسیر سبز» فیلمی فلسفی با پیامی عمیق است که درک آن در برخی مواقع دشوار می شود اما بدون شک این اقتباس از رمان استفن کینگ را باید یک شاهکار دانست.

فیلم هندی «اسم من خان است» (My Name Is Khan) با بازی شاهرخ خان بر خلاف دیگر فیلم های هندی که پر از آهنگ و رقص است هیچ نشانی از این ویژگی های ذاتی فیلم های هندی در آن دیده نمی شود. این فیلم فوق العاده احساسی داستان مردی مسلمان به نام رضوان خان را روایت می کند که از سندروم آسپرگر که نوعی بیماری عصبی همراه با کاهش و اختلال در روابط اجتماعی است رنج می برد. وی برای پیدا کردن عشق خود به سراسر آمریکا سفر می کند. همسر محبوبش بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر او را ترک کرده است که در آن دوران دیدگاه جهانیان به طور کلی نسبت به مسلمانان دچار تغییر شد و اسلام ستیزی رواج پیدا کرد. در طول سفرش او موفق می شود با مهربانی، شخصیت صلح جو و صداقت خود افراد زیادی را شیفته خود کند.