این روزها همه منتظر اکران فیلم «دانکرک» (Dunkirk) فیلم جدید کریستوفر نولان هستند که بدون شک حاوی صحنه های مهیج و واقع گرایانه خیره کننده ای خواهد بود. نولان با فیلم «بین ستاره ای» () در سال ۲۰۱۴ بار دیگر ثابت کرد که یکی از بزرگ ترین و با استعدادترین کارگردانان جهان است. فیلم های مستقل و اورجینال او نیز به اندازه ی بازسازی ها و مجموعه های معروف در باکس آفیس عملکرد خیره کننده ای داشته و با موفقیت تجاری کامل همراه بوده اند. حتی شخصیت های حماسی و قدیمی سینما و به خصوص شخصیت «بتمن» را دیگر همه با نام کریستوفر نولان می شناسند.وی نقش مهمی در شکل گیری این شخصیت داشته و بدون شک تا سال های آتی نیز تاثیر او را در فیلم های بعدی این فرانچایز شاهد خواهیم بود. فیلم های نولان با استقبال گسترده تماشاگران مواجه شده و تنها اسم نولان در مقام کارگردانی کافی است تا میلیون ها نفر را به سینماها و تماشای یک فیلم بکشاند. در ادامه ی این مطلب قصد داریم نکات جالبی را در مورد فیلم های مختلف کریستوفر نولان ارائه دهیم که بدون شک برای شما تازگی خواهند داشت.۱۰-در فیلم «شوالیه تاریکی» از رمان «The Killing Joke» الهام گرفته شده استآلن مور بیشتر به خاطر رمان گرافیکی «watchmen» خود شناخته می شود که توسط مجله ی تایمز در میان ۱۰۰ رمان برتر تاریخ قرار گرفت. او همچنین نویسنده ی رمان گرافیکی «The Killing Joke» است که داستان اصلی جوکر از آن الهام گرفته شده و این رمان نیز مانند رمان «شوالیه تاریکی» (The Dark Knight) داستان جوکری را روایت می کند که بسیار غیرقابل اعتماد بوده که داستان های متفاوتی از گذشته ی او را تعریف کرده و رابطه ی پیچیده اش با بتمن را بررسی می کند.کریستوفر نولان تاثیر رمان «The Killing Joke» بر روی شخصیت جوکر با نقش آفرینی هیث لجر را در مصاحبه ی خود با مجله ی ورایتی بدین شکل بیان می کند:” جوکر یک آنارشیست است که خود را کاملاً در اختیار بی نظمی و آشوب قرار داده است. او باید هیچ هدف خاصی نمی داشت اما من فکر می کنم که باور اصلی که آلن مور داشت این بود که جوکر می خواست همه را تا سطح خود پایین کشیده و نشان دهد که او یک هیولای غیرمعمولی نیست و هر کسی مانند او نیز می تواند به انسانی شرور و فاسد تبدیل شود”.۹- فیلم «Memento» بر اساس یک داستان کوتاه به نام «Memento Mori» نوشته ی برادر کریستوفر نولان ساخته شده استداستان کوتاه «Memento Mori» از جاناتان نولان در واقع به نوعی پیش درآمد فیلم « Memento» است. این داستان زندگی شخصی به نام «ارل» را روایت می کند که به ضعف حافظه ی مربوط به گذشته دچار شده است. هر ۱۰ دقیقه یک بار حافظه ی وی پاک می شود و او تنها آن چه که قبل از اتفاقی که به مشکل حافظه ایش منجر شده است رخ داده است را به یاد دارد. در ابتدای داستان «Memento Mori» ارل در یک بیمارستان روانی از خواب بیدار شده و فرار می کند.بنابراین به نظر می رسد که شخصیت لئونارد در فیلم «Memento» نیز قبل از اتفاقات فیلم در بیمارستان روانی بوده و سپس از آن جا فرار کرده است. یکی از صحنه های آخر فیلم این باور را تایید می کند: موقعی که لئونارد در حال به یاد آوردن سمی جنکینز است، مردی که قبلاً می شناخت و شرایطی مشابه وی داشت، سمی را در حالت نشسته در یک بیمارستان روانی به یاد می آورد اما سپس برای یک لحظه لئونارد خود جایگزین سمی می شود.۸- تمام موسیقی متن فیلم «Inception» یک نُت دستکاری شده از آهنگ «Non,je ne Regrette Rien» استاز این رو وقتی که شخصیت های فیلم به رویا رفته و این تُن های سنگین را در دنیای رویا می شنوند در واقع در حال گوش دادن به یک نُت از آهنگی هستند که در اطراف بدن در حال بیداریشان پخش می شود. موسیقی نیز همانند این افراد باید با طولانی شدن و کشیدگی زمان غوطه ور شدن بیشتر و بیشتر در دنیای رویا کنار بیاید. زیمر می گوید:” همه فکر می کنند که رویا مهم ترین بخش است. برای من زمان مهم ترین بخش است: همان ایده ی که کریس به روشی عجیب و با استفاده از آن فیلمی در مورد سفر در زمان خلق کرد که با موفقیت همراه بود”.۷- کریستوفر نولان علاقه دارد که معنای خاصی را در اسم شخصیت ها پنهان کنداول اسم های شخصیت های «آلفرد بوردن و رابرت آنژیه» در فیلم «حیثیت» (The Prestige) با بازی کریستین بیل و هیو جکمن «ABRA» تلفظ می شود که به حرف جادویی «abracadabra» به معنای «وِرد» اشاره دارد. در فیلم « Inception» نیز از ترکیب اول اسم هر یک از شخصیت های اصلی – دام، رابرت، ایمز، آرتور و آدریان، مال و سایتو واژه ی « dreams» به معنای «رویا» بدست می آید.۶- در ابتدا قرار بود که استیون اسپیلبرگ فیلم «بین ستاره ای» را کارگردانی کنددر سال ۲۰۰۶، در یکی از رسانه های سینمایی عنوان شد که استیون اسپیلبرگ در حال کار بر روی «یک فیلم در مورد سفر در زمان» است که در آینده ای نزدیک کارگردانی خواهد کرد. داستان این فیلم داستان گروهی از ماجراجویان را روایت می کند که با گذشتن از یک کرم چاله به بُعد دیگری سفر خواهد کرد. این ایده از یک آزمایش تحقیقاتی در یک موسسه ی تکنولوژی به نام «Caltech» توسط پزشکی به نام کیپ ثورن نشأت می گرفت که به خاطر مطالعاتش در حوزه ی فیزیک جاذبه ای و فیزیک ستاره ای معروف بود. ثورن ادعا می کرد که کرم چاله ها وجود داشته و می توان از آن ها برای سفر در زمان استفاده کرد. اسپیلبرگ ایده ی ساخت این فیلم را زمانی توسعه داد که در یک کارگاه آزمایشی با حضور دکتر ثورن و دیگر دانشمندان این حوزه شرکت کرد. جاناتان نولان (برادر کریستوفر نولان) برای نوشتن فیلمنامه توسط اسپیلبرگ استخدام شد و وقتی اسپیلبرگ انصراف خود از کارگردانی فیلم «بین ستاره ای» را اعلام کرد، نولان جای او را گرفت. البته با توجه به دیدگاه های متفاوت این دو به نظر می رسد که «بین ستاره ای» به کارگردانی اسپیلبرگ جلوه ی متفاوتی می داشت.۵- هر یک از اعضای تیم فیلم «Inception» نقشی نمادین در توسعه ی فیلم دارندکریستوفر نولان در یک مصاحبه با مجله ی «انترتینمت ویکلی» گفته که هر نقشی که هر یک از تیم رویا در فیلم «Inception» ایفا می کنند یک معادل در ساخت فیلم دارند. شخصیت معمار (Architect ) (شخصیت آریادن با بازی اِلن پیج) طراح ساخت فیلم را تداعی می کند، شخصیت جعل کننده (forger) (شخصیت ایمز با بازی تام هاردی) بازیگر است، شخصیت نشانه گیر (Point Man) (شخصیت آرتور با بازی کوزف گوردون لویت) تهیه کننده فیلم، شخصیت استخراج کننده (Extractor ) (شخصیت دومینیک کوب با بازی لئوناردو دی کاپریو) نقش کارگردان و در نهایت شخصیت مارک نیز مخاطب فیلم خواهد بود.۴- آهنگی که توسط یک پسر در گروه همسرایان در فیلم های «بتمن اغاز می کند» و «شوالیه تاریکی» می خواند یک معنای نمادین دارددر فیلم «بتمن آغاز می کند» (Batman Begins) بعد از مرگ والدین بروس وین یکی از همسرایان آوازی غمناک می خواند. هانس زیمر در مصاحبه ای با مجله ی امپایر گفته است که این آهنگ نمادی از عدم توانایی بروس وین برای ادامه دادن بعد از مرگ والدینش است. زیمر در این باره می گوید:” اگر شما با دقت به فیلم اول [بتمن آغاز می کند] گوش داده باشید یک پسربچه در میان گروه همسرایان آواز می خواند که با سعی و تلاش فراوان در استودیو و با استفاده از فنون الکترونیک ضبط شده و نُت او به مدت حدود چهار دقیقه مدام قطع می شود و ادامه پیدا می کندد.من می دانم که این آواز کاملاً سمبولیک است و ما فقط آن را در زمان نگه داشته ایم”.این آهنگ تا زمان اتمام فیلم «شوالیه تاریکی برمی خیزد» (The Dark Knight Rises) تکرار نمی شود و زمانی که بتمن روی دریا به پرواز درآمده و به سوی آینده ای جدید حرکت می کند این آهنگ باز می گردد. این آهنگ برای آخرین بار زمانی خوانده می شود که بروس وین خود را از گذشته ی غم انگیزش جدا می کند.۳- اولین فیلم کریستوفر نولان تنها با بودجه ای ۶٫۰۰۰ دلاری ساخته شدفیلم «تعقیب» (Following) داستان یک مرد خلافکار و قاتل را روایت می کند که برای ساخت آن یک بودجه ی بسیار ناچیز مصرف شد. برای مقایسه باید بدانید که بودجه ی ساخت فیلم «Memento » ۴٫۵ میلیون دلار و بودجه ی ساخت فیلم «شوالیه تاریکی» ۱۸۵ میلیون دلار بوده است. نولان در یکی از مصاحبه های خود گفته است:” تعقیب فیلمی بود که می دانستم از ساخت آن چیزی عاید من نخواهد شد و می دانستم که باید خودم برای ساختش هزینه پرداخت کنم. من آدم پولداری نبودم. تمام کسانی که در ساخت این فیلم فعالیت می کردند به صورت تمام وقت فعال بوده و سعی می کردند در شهر لندن اموراتشان را بگذرانند، لندنی که زندگی در آن سخت و پرهزینه است. در نهایت دریافتیم که اگر فیلم را به صورت سیاه و سفید و با دوربین ۱۶ میلی متری فیلم برداری کنیم می توانیم هر هفته ۱۵ دقیقه فیلمبرداری داشته باشیم و هزینه اش را پرداخت کنیم. بدین ترتیب ما هر پولی که در طول هفته بدست می آوردیم را در یک روز برای گرفتن صحنه ها خرج می کردیم”.شاید همین برنامه ریزی دقیق مالی و مشکل بودجه ای باعث شده که نولان قادر باشد، به گفته ی دنی بویل، ۱۶۰ میلیون بگیرد و کاری کند که ۳۲۰ میلیون به نظر برسد.۲- برخی از بازیگران فیلم «تعقیب» در فیلم «بتمن آغاز می کند» نقش های کوتاهی داشتندجرمی تئوبولد، که نقش اصلی را در فیلم «تعقیب» بازی می کرد، در فیلم «بتمن آغاز می کند» نقش یکی از تکنیسین های بنیاد وین را بازی می کند. لوسی راسل از بازیگران اصلی فیلم «تعقیب» در طول مراسم شامی که بروس وین در رستوران حضور پیدا می کند از بتمن در برابر دیگر مهمانان دفاع می کند. جان نولان، عموی کریستوفر نولان و مردی که در فیلم «تعقیب» نقش پلیس را بازی می کرد، در فیلم «بتمن آغاز می کند» نقش یکی از اعضای هیئت مدیریه بنیاد وین را بازی می کند که به پدر بروس بسیار وفادار بوده و در جشن تولد بروس به او می گوید:” تو بسیار با پدرت فرق داری”.۱-نویسندگی فیلم نامه ی « Inception » توسط نولان ۱۰ سال به طول انجامیدنولان در مصاحبه ی خود با مجله ی ددلاین گفته است که مدت زمان زیادی طول کشید تا توانست فیلم نامه ی فیلم « Inception» را به حد قابل قبولی رساند. پیشرفت اصلی او زمانی بود که مرکز عاطفی داستان را پیدا کرد: عشق شخصیت دومینیک به همسرش و تصمیم قاطع او برای بازگشت به خانه نزد فرزندانش.او در مورد ارزش دست نکشیدن از ایده ها می گوید:” حقیقتاً ایده های متفاوت دیگری داشتم که اگر تلاش نمی کردم نمی توانستم آن ها را عملی کنم. شما اصلاً نخواهید دانست که به کجا خواهید رسید و کارتان چه نتیجه ای خواهد داشت. هیچ وقت به طور کامل نخواهید دانست که تمایل به پایان دادن به یک چیز یا برگشت به یک نقطه به روشی تازه از کجا خواهد آمد. هر گاه که یک فیلم را تمام می کنم به عقب می روم و به آن نگاه می کنم انگار به عنوان یک شخص دچار تغییر شده ام”.