1. Heather Mitts-هدر میتس9 June 1978 (1978-06-09) (age 31)Cincinnati, Ohio, United States5 ft 5 in (1.65 m)دفاعPhiladelphia Independence2. Amy Taylor- امی تیلورامی الیزابت تیلور11 June 1979Canberra, AustraliaRetired3. Milene Domingues – میلن دومینگشمیلن دومینگس18 June 1979 (1979-06-18) (age 30)São Paulo, BrazilهافبکRetiredd4. Hope Solo – هپ سلوهپ آملیا سلو30 July 1981 (1981-07-30) (age 28)Richland, Washington, United States5 ft 9 in (1.75 m)دروازبانSaint Louis Athletica5. Rachel Unitt – راشل آنیتراش ل انیت5 June 1982 (1982-06-05) (age 27)England Walsall, England5 ft 6 in (1.68 m)[1]هافبک چپEverton Ladies