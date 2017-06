۱-کوسه ی ۴٫۵ متری استیو کوهن

استیو کوهن، میلیاردر و کارآفرین معروف، یک مجموعه ی هنری دارد که ارزش آن ها در مجموع تا یک میلیارد دلار نیز برآورد شده است. در سال ۲۰۰۴، او بین ۸ تا ۱۲ میلیون دلار برای یک قطعه ی هنری که یک کوسه را در محلول فرمالوئید نشان می داد پرداخت که توسط یک هنرمند بریتانیایی به نام دیمین هیرست و با عنوان «غیرممکن بودن فیزیکی مرگ در ذهن یک شخص زنده» (The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living) ساخته شده بود. این کوسه که در ابتدا واقعی بود بعد از مدتی پوسیده شد و کوهن بار دیگر از هیرست خواست که آن را بازسازی کند. در این تصویر می توانید دیمین هیرست را در کنار اثر هنری چند میلیون دلاری اش ببینید.