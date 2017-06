مک گواینگال در وب‎سایت شخصی خود می‎نویسد: «هدف شماره یک من در زندگی این است که روزی ببینم یک طراح بازی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده است.» او به بیزینس اینسایدر گفت که می‎خواهد مردم روزی به این نتیجه برسند که بازی‎ها هم می‎توانند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای افزایش سطح توجه و تمرکز ما، خلق و خوی ما، شناخت نقاط قوت ما و نوع روابط ما مورد استفاده قرار گیرند. او سخت در این زمینه مشغول تحقيق و بررسی است.

مطالعات نشان می‎دهد که بازی‎هایی شبیه به Call of Duty که از یک روند برنامه ریزی شده کلی پیروی می‎کنند ممکن است بتوانند به طور قابل توجهی توانایی‎های شناختی ما را به نسبت بازی‎هایی که صرفا برای این منظور طراحی شده‎اند (مثل Luminosity) افزایش دهند.برای کمک به ترویج حقایق در مورد تصورات غلط رایج، هفت دانشمند عصب شناس از گوشه و کنار دنیا سند «اجماع نظر جامعه علمی‎ در مورد صنعت آموزش مهارت مغزی» را در سال 2014 امضا کردند تا به این ادعا که می‎گوید «هیچ شواهد علمی‎ مبنی بر اینکه بازی‎های فکری می‎توانند توانایی‎های شناختی را بهبود بخشند وجود ندارد» اعتراض کرده باشند. تحقيقات به دست آمده از دانشگاه ایالاتی کالیفرنیای شمالی و دانشگاه ایالاتی فلوريدا حاکی از آن است بازی‎هایی که از یک روند برنامه ریزی شده کلی پیروی کرده و صرفا در راستای سرگرمی‎ از آنها استفاده می‎شود می‎توانند توجه، جهت یابی فضایی، و توانایی حل مسئله را بهبود بخشند.مک گواینگال در کتاب خود با عنوان Super Better نوشته است که محققانی که او با آنها در مورد این تناقض ظاهری صحبت کرده است یک توضیح ساده را در جواب اعلام کرده‎اند: «بازی‎های ویدیویی سنتی پیچیده‎‎تر هستند و رسیدن به پایان آنها به سختی امکان پذیر است و لازم است شخصی که در حال بازی با آنها است سطح گسترده‎تری از مهارت‎ها و توانایی‎ها را یاد بگیرد.» مک گواینگال توصیه می‎کند اگر شما قصد دارید در حین تفریح ذهن خود را هم تحریک کنید یکی از این شش بازی را سه بار در هفته به مدت 20 دقیقه انجام دهید:مک گواینگال می‎گوید انجام بازی‎های پر تحرک مثل Call of Duty که یک بازی تیراندازی اول شخص است می‎تواند توجه دیداری و مهارت‎های اطلاعاتی فضایی را تقویت کند که در نتیجه آن عملکرد انسان در علوم، فناوری، مهندسی، و ریاضیات بهبود چشمگيری پیدا خواهد کرد.یکی دیگر از بازی‎های پر تحرک مفید یک بازی مسابقات اتومبیل رانی به نام Forza است که ممکن است بتواند توانایی شما در اتخاذ تصمیم گیری‎های دقیق تحت فشار را بهبود بخشد.ایفای نقش به عنوان یک مجرم فراری در یک شهر بزرگ در بازی Grand Theft Auto ممکن است به کسب مهارت شما برای تجزیه و تحلیل سریع اطلاعات و پیگیری همزمان اطلاعات بیشتر در موقعیت‎های پر استرس (طبق گفته برخی تحقيقات تا سه برابر بیشتر از کسانی که اهل بازی نیستند) کمک کند.بازی‎های استراتژیک مثل یک بازی نظامی‎ علمی‎ تخیلی به نام StarCraft می‎تواند توانایی شما در حل مشکلات در دنیای خیالی و واقعی را نیز بهبود بخشد، احتمالا به این دلیل که این نوع از بازی‎ها به کاربران آموزش می‎دهند تا بتوانند به برنامه ریزی‎های استراتژیک تدوین شده و قابل اجرا اقدام کنند.بازی‎هایی که نیاز به تفکر استراتژیک دارند، مثل بازی علمی‎ تخیلی تیراندازی سوم شخص Mass Effect نیز مهارت‎های جمع آوری اطلاعات شما را مورد آزمايش قرار داده و اصلاح می‎کند.و در نهایت، بازی‎های فکری مثل Final Fantasy که یک بازی فانتزی ضابطه‎مند است می‎تواند به مهارت شما در ارزیابی سریع‎تر و دقیق‎تر گزینه‎های پیش رو کمک کند.