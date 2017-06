حدود 92 درصد از هندوانه را آب تشکیل داده و بر همین اساس، از قدرت آبرسانی بالایی سود می برد و به طور طبیعی کم چرب است. با افزودن هندوانه به رژیم غذایی روزانه خود می تواند از فواید چشمگیر آن، از ارتقا سلامت قلبی عروقی تا تغذیه چشم ها و احیای سیستم ایمنی بدن، بهره‌مند شوید.

سیترولین موجود در هندوانه نشان داده است که تجمع چربی در سلول های چربی انسان را کاهش می دهد. سیترولین اسید آمینه ای است که با کمک کلیه ها به آرژنین تبدیل می شود. هنگامی که بدن ما سیترولین دریافت می کند می تواند در صورت نیاز تبدیل آن به آرژنین را آغاز کند. سیترولین توانایی مسدود کردن فعالیت TNAP (بافت غیر اختصاصی آلکالین فسفاتاز) را دارد که موجب تولید چربی کمتر توسط سلول های چربی می شود و در نتیجه، به پیشگیری از تجمع چربی در بدن کمک می کند.

هندوانه به افزایش جریان ادرار کمک می کند، اما بر خلاف الکل و کافئین به کلیه ها فشاری وارد نمی کند. هندوانه به کبد در پردازش آمونیاک (ماده زائد ناشی از گوارش پروتئین) کمک می کند که این امر فشار بر کلیه ها را کاهش می دهد، در شرایطی که از شر مایعات اضافی نیز خلاص می شوید.

لیکوپن موجود در هندوانه برای سلامت قلب و عروق ما اهمیت دارد و همچنین مشخص شده است که عاملی مهم در بهبود سلامت استخوان نیز محسوب می شود. مصرف مقدار زیاد هندوانه با بهبود عملکرد قلبی عروقی مرتبط است، زیرا جریان خون را ارتقا می دهد.

لیکوپن غذایی (از مواد غذایی مانند هندوانه یا گوجه فرنگی) استرس اکسیداتیو را کاهش می دهد که به طور معمول فعالیت استئوبلاست ها و استئوکلاست ها (دو سلول استخوانی اصلی درگیر در پاتوژنز پوکی استخوان) کاهش می دهد. این به معنای بهره‌مندی از استخوان هایی قوی‌تر برای افرادی است که مواد غذایی سرشار از لیکوپن مصرف می کنند. همچنین، هندوانه سرشار از پتاسیم است که به حفظ کلسیم در بدن کمک می کند و در نتیجه استخوان ها و مفاصلی قدرتمند شکل می گیرند.

هندوانه سرشار از ترکیبات فنلی مانند فلاونوئیدها، کاروتنوئیدها، و تریترپنوئیدها است. کاروتنوئید لیکوپن در هندوانه در کاهش التهاب و خنثی سازی رادیکال های آزاد موثر است. تریترپنوئید کوکوربیتاسین E موجود در هندوانه نیز ویژگی ضد التهابی ارائه می کند. هندوانه های رسیده حاوی بالاترین میزان از این ترکیبات فنولی هستند.

هندوانه سرشار از پتاسیم است و از این رو، یک الکترولیت طبیعی خوب محسوب شده و به تنظیم فعالیت اعصاب و عضلات در بدن کمک می کند. پتاسیم درجه و فراوانی انقباض عضلات را تعیین می کند و تحریک اعصاب در بدن را کنترل می کند.

هندوانه های کاملا رسیده دارای یک اثر قلیایی سازی در بدن هستند. مصرف مقدار زیادی از مواد غذایی قلیایی ساز (میوه ها و سبزیجات تازه و رسیده) می تواند به کاهش خطر ابتلا به بیماری های ناشی از یک رژیم غذایی اسیدی (مانند گوشت، تخم مرغ و لبنیات) کمک کند.

هندوانه منبع خوبی برای بتاکاروتن است که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود. این ویتامین به تولید رنگدانه های موجود در شبکیه چشم و محافظت در برابر انحطاط ماکولا مرتبط با سن و همچنین پیشگیری از شب کوری کمک می کند. ویتامین A در حفظ سلامت پوست، دندان ها، بافت اسکلتی و نرم، و غشاهای مخاطی نیز نقش دارد.

محتوای ویتامین C هندوانه به طور چشمگیری بالا است. ویتامین C برای ارتقا سیستم ایمنی بدن گزینه ای فوق العاده است. همچنین، مطالعات بسیاری نقش ویتامین C در بهبودی زخم ها را نشان داده اند، زیرا برای تشکیل بافت همبند جدید ضروری است. آنزیم های درگیر در ساخت کلاژن بدون ویتامین C نمی توانند عملکرد درست خود را ارئه کنند.