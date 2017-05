روز دوازدهم جشنواره فیلم کن در فرانسه: نخل طلایی و برندگان جوایز به روایت تصویر. جشنواره فیلم کن فرانسه در نهایت با توزیع جوایز به روبن اوستلوند (Ruben Östlund) برای فیلم «میدان» (The Square)، خواکین فینیکس (Joaquin Phoenix) و لین رمزی (Lynne Ramsay) به آخرین شب خود رسید.با تابناک با تو همراه شوید تا نگاهی اجمالی به جشنواره 2017 فیلم کن فرانسه به روایت تصویر بیندازیم.رئیس هیئت داوران بخش «نوعی نگاه» روی فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره 2017 فیلم کن فرانسه...ویل اسمیت (Will Smith) و جسیکا جستین (Jessica Chastain) از اعضای هیئت داوران در مراسم اختتامیه...روبن اوستلوند (Ruben Östlund) همراه با ژولیت بینوش (Juliette Binoche) و پدرو آلمودوار (Pedro Almodovar) رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم کن در هنگام دریافت جایزه نخل طلا برای فیلم «میدان» (The Square)...نخل طلا در دستان روبن اوستلوند (Ruben Östlund) در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کن فرانسه...صف برندگان جوایز از سمت چپ به راست: خواکین فینیکس (Joaquin Phoenix) به عنوان بهترین بازیگر مرد، لین رمزی (Lynne Ramsay) برای بهترین فیلمنامه‌ (مشترک)، یورگوس لاتیموس (Yorgos Lanthimos) برای بهترین فیلمنامه (مشترک)، روبن اوستلوند (Ruben Östlund) برنده نخل طلا، دیانه کروگر (Diane Kruger) به عنوان بهترین بازیگر زن، ساندرین کیبرلین (Sandrine Kiberlain) رئیس هیئت داوران دوربین طلایی (زرین)، لئونور سرای (Léonor Serraille) برنده جایزه دوربین طلایی (زرین) همراه با بازیگر اصلی خود لاتیتیا دوژ (Laetitia Dosch)...خواکین فینیکس (Joaquin Phoenix)، بهترین بازیگر مرد برای فیلم «تو هرگز واقعاً اینجا نبودی» (You Were Never Really Here)...حضور ژولیت بینوش (Juliette Binoche) و پدرو آلمودوار (Pedro Almodovar) رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم کن روی صحنه در مراسم اختتامیه جشنواره...روبین کامپیلو (Robin Campillo) کارگردان فیلم «120 تپش در دقیقه» (120 Beats per Minute) برنده جایزه بزرگ...اهدای جایزه ویژه هفتادمین سالگرد به ویل اسمیت (Will Smith) یکی از اعضای هئیت داوران از سوی نیکول کیدمن (Nicole Kidman)...کیو یانگ (Qiu Yang) برنده بهترین فیلم کوتاه در کنار اوما تورمن (Uma Thurman) رئیس هیئت داوران بخش «نوعی نگاه» و کریستین مونجیو (Cristian Mungiu) رئیس هیئت داروان فیلم‌های کوتاه...لین رمزی (Lynne Ramsay)، برنده جایزه بهترین فیلمنامه (مشترک) برای فیلم «تو هرگز واقعاً اینجا نبودی» (You Were Never Really Here)...آندری زویاگینتسف (Andrei Zvyagintsev)، برنده جایزه هیئت داروان برای فیلم «بی عشق» (Loveless) در کنار مارن آده (Maren Ade) یکی از اعضای هیئت داوران و بازیگر مرد گیوم گالین (Guillaume Gallienne)...گاردین