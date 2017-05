بی بی سی یا (British Broadcasting Corporation) یکی از قدیمی ترین سازمان های رسانه ای جهان مستقر در لندن است که با یک منشور سلطنتی زیر نظر وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش دولت بریتانیا فعالیت می کند. بی بی سی از حیث تعداد کارمند(بیش از 20000 نفر) و وسعت پوشش خبری با 27 زبان، بزرگ ترین رسانه عمومی به شمار می رود که با بودجه نزدیک به 5 میلیارد پوند اداره می شود.این سازمان عریض و طویل رسانه ای، خدمات خود را به دو صورت عمده تلویزیونی و اینترنتی ارائه میدهد.بی بی سی در بخش اینترنتی خود توافق نامه ای خاصی را با مخاطبان عضو(مرتبط با سازمان) و مخاطبان غیر عضو دارد. که پیشنهاد می شود هر مراجعه کننده ای قبل از ورود به وب سایت بی بی سی آنها را مطالعه کند. این توافق نامه در بخش (Privacy Policy) سیاست حریم خصوصی قابل دسترسی است.با مطالعه چند جمله از قوانین حریم خصوصی مخاطبان بی بی سی مشخص می شود که این سازمان در کنار کار رسانه ای هدفمند!! ماموریت جمع آوری اطلاعات برای (Secret Intelligence Service) یا(SIS) را هم انجام می دهد.We collect some data automaticallyLike your IP address, what browser and device you’re using, and your unique identifier. And we can tell what webpage directed you to the BBC by looking at information from your browser. If you’re signed in we’ll also know how you use the BBC. This helps us give you a better, more personalised BBCبه صورت اتوماتیک برخی از دیتاهای کاربران جمع آوری می شود مانند آی پی، نوع دستگاه و نوع مرورگر؛ با بررسی نوع مرورگر علاقمندی های مخاطبان مشخص می شود. البته مدعی هستند که اینکار رو فقط به خاطر نزدیک کردن بی بی سی به علایق مخاطبان انجام می دهند.Any BBC apps on your phone, tablet or TV may store info on your device. And we may access that info. When you ask for local news or weather, you can choose if you want to give us access to your device’s location. We may use all this data to see how you’re using the BBC onlineهر اپلکیشنی که از بی بی سی استفاده می شود و یا کوکی های وب سایت امکان ذخیره اطلاعات حتی موقعیت مکانی مخاطب را دارند و سازمان بی بی سی به این اطلاعات دسترسی داشته و آنها را جمع آوری و تحلیل می کند.Information about your gender, age and location helps us see how different people are using the BBC and check we’re making something for everyone. Based on what we know about you, we may also show you adverts about BBC products and services on other websites, such as Facebook, oogle, Instagram, Snapchat and Twitter. For instance, to let you know about a new programme you might like.بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مخاطب در مورد جنسیت, سن، محل سکونت این امکان برای بی بی بی سی فراهم می شود که سازمان، مطابق درخواست مخاطبان برنامه ریزی کند(پوششی برای توجیه عمل)و حتی بر اساس همین اطلاعات در شبکه های اجتماعی برای مخاطب پیشنهاد هایی مثل معرفی دوست داده می شود.اینها بخش های از قوانین حریم خصوصی سازمان رسانه ای بی بی سی برای مخاطبان اینترنتی است.مفاهیمی مانند (Deep web) و (Dark Web ،Dark Net) وجود دارد که در فضای سایبری مورد استفاده قرار می گیرند با این تفاوت که توسط موتور جستجو های معمولی ایندکس نمیشود به عبارت دیگر کاربر باید آدرس دقیق داشته و یا با پروکسی های خاص امکان استفاده آن را پیدا می کند. این بخش از اینترنت نسبت به اینترنت معمولی که در دسترس همگان است 10 به 90 می باشد بدین معنی که اینترنت معمولی با این حجم عظیم اطلاعات تنها 10 درصد آن در اختیار عموم قرار می گیرد و 90 درصد باقی در اختیار سازمان های امنیتی، جاسوسی، خلافکاری و ... است که کاربر معمولی هیچ اطلاعاتی درباره آن ندارد.بی بی سی به عنوان گسترده ترین رسانه ی خبری در دنیا با حضور 27 زبان فعال؛روزانه میلیون ها نفر از نقاط مختلف دنیا به سایت های آن مراجعه کرده و از متن، صدا و تصاویر موجود استفاده می کنند. با این مراجعه گسترده ،حجم عظیمی از اطلاعات از نقاط مختلف دنیا جمع آوری شده و در اختیار کارتل ها قرار می گیرد. این اطلاعات توسط کارشناسان زبده( روانشناس، جامعه شناس و ..) دسته بندی شده و به راحتی در اختیار سازمان های امنیتی انگلستان و یا حتی اسرائیل قرار می گیرد. و یا ممکن است به قیمت های گزاف خرید و فروش شود (امری مرسوم در دنیای فعلی ما)و سازمان ها تروریستی و جاسوسی از آن استفاده کنند.