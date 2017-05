تصویر ایندکس پرتال دکتر استفان کاوی تصویر ایندکس پرتال دکتر استفان کاوی



یکی از خصلت های افراد انرژی مثبت، ارجح دادن دیگران و جامعه به نیاز های شخصی و انفرادی است. انرژی مثبت ها، کاریزماتیک هستند و افراد کاریزماتیک، کل را به جزء، ترجیح می دهند. تاریخ معاصر جهان، انرژی مثبت های کاریزماتیک بسیاری را تجربه کرد که مهاتما گاندی، نلسون ماندلا آلبرت انیشتن ، تنها مشتی نمونه خروار به شمار می روند.در واقع انرژی مثبت ها، مردان یا زنان موثری هستند که عادت های خاص خود را دارند و از این عادات مفید و سودمند برای موفقیت خود و دیگران بهره می گیرند.دکتر استفان کاوی، روان شناس و سخنران معروف آمریکایی در دهه های پایانی قرن بیستم بود که در زمینه راهکارهای موفقیت در زندگی شخصی، اجتماعی و سازمانی، کتاب ها و سخنرانی های بسیاری ارائه کرد و فعالیت ها و اندیشه هایش، با استقبال جهانی مواجه شد.او کتاب معروفی دارد به نامکه در این کتاب،‌ به خصلت های افراد موفق و موثر می پردازد. این کتاب پس از انتشار، ده ها بار تجدید چاپ شد و یکی از کتاب های معروف قرن بیستم به شمار می رود. پس از موفقیت این کتاب، پروفسور کاوی بر آن شد تا کتاب بعدی را با عنوان، تالیف و منتشر کند.این کتاب نیز هم چون کتاب نخست، موفقیت های بسیاری کسب کرد و با استقبال محافل آکادمیک و فعالان کسب و کار و روان شناسی مواجه گشت. بنابراین گفتار امروز سرویس سبک زندگی روزیاتو، نگاهی دارد به ۲ کتاب از پروفسور کاوی و کاوشی در اندیشه های او برای انرژی مثبت ها.با ما همراه باشید.درباره دکتر کاویدکتر کاوی، در اکتبر ۱۹۳۲ میلادی در سالت لیک سیتی آمریکا به دنیا آمد. وی در سن ۷۹ سالگی، ۴ سال پیش از دنیا رفت. وی یکی از دانش آموخته های دانشگاه هاروارد بود و از باشگاه معروف های این دانشگاه مطرح جهانی به شمار می آمد. وی در سه رشته علوم، MBA و علوم مذهبی، تحصیلات دانشگاهی انجام داد و به عنوان نویسنده، سخنران حرفه ای، مشاور اقتصادی و هم چنین کارآفرین آمریکایی مطرح است.کتاب هفت عادت مردان موثر (۷ Habits of Highly Effective People) و هم چنین کتاب معروفش: عادت هشتم (The 8th Habits) و رهبری در درون (Leader in Me) و هم چنین کتاب چگونه مدرسه ها و والدین در سراسر جهان می توانند الهام بخش موفقیت شوند،‌ از جمله آثار ماندگار پروفسور کاوی در نیمه دوم قرن بیستم بود.وی پیش از مرگ، استاد کسب و کار دانشگاه Utah State University بود. وی ۱۰ فرزند از خود به جای گذاشت که استفان و sean به عنوان فعالان کسب و کار در این کشور، مطرح هستند.سایت دکتر کاوی در این نشانی قرار دارد. کتاب هفت عادت مردان موثر دکتر کاوی، بیش از ۲۵ میلیون نسخه از زمان چاپش در سال ۱۹۸۹ میلادی به فروش رفت و نسخه صوتی این کتاب،‌ اولین کتاب صوتی در آمریکا بود که برای کتاب های غیر علمی تخیلی منتشر می شد.دکتر کاوی همیشه بهبه عنوان خصلت های درونی و ذاتی انسان ها توجه داشت ورا تنها قوانین طبیعی خارجی دانست که دست خوش تغییر می شود و اعتقاد داشت که در واقع این ارزش ها هستند که رفتار آدمی را شکل می دهند نه قواعد بیرونی که نتایج را می سازند.او در سال ۲۰۰۴ میلادی، کتاب عادت هشتم را منتشر کرد که این کتاب نیز بازتاب های بین المللی پیدا کرد. این کتاب توسط Free Press منتشر شد و سخن کلیدیش این بود کهدکتر کاوی در سال ۱۹۸۵ میلادی، موسسه STEPHEN R COVEY & ASSOCIATES را تاسیس کرد که در سال ۱۹۸۷ میلادی به COVEY LEADERSHIP CENTER (مرکز رهبری کاوی) تغییر نام داد و با موسسه FRANKLIN QUEST ادغام شد و موسسه ای به نام FranklinCovey را بنا نهاد. این موسسه، خدمات و آموزش های حرفه ای بین المللی به شرکت ها برای فروش محصولات و خدمات کمک می کند.ماموریتی که برای این موسسه تبیین شده بود: ما موفقیت را در افراد و سازمان ها در هر جای دنیا نهادینه می کنیم.او در مارچ ۲۰۰۸ میلادی، یعنی ۴ سال پیش از مرگش، جامعه آنلاین استفان کاوی را تاسیس کرد که در واقع پرتالی برای تعامل جامعه مخاطبان کاوی با ایشان و هم چنین دسترسی آنان به کلاس های آموزشی و شبکه های اجتماعی تخصصی موضوعی بود. وی در سال های آخر، از این درگاه برای اموزش مسائل مدیریتی و کسب و کار و روان شناسی بیزینس استفاده می کرد.او ۱۰ فرزند داشت که به واسطه آن ها، ۵۲ نوه اختیار کرد و حتی به این خاطر، جایزه FATHERHOOD AWARS از موسسه ملی NATIONAL FATHERHOOD INITIATIVE در سال ۲۰۰۳۳ میلادی دریافت کرد.جالب است که بدانید این اندیشمند معروف قرن بیستم، به واسطه سقوط از دوچرخه در منطقه Idaho آمریکا، در سن ۷۹ سالگی در مرکز پزشکی Idaho Regional Medical Center درگذشت.درباره هفت عادت مردان موثر انرژی مثبتکتاب هفت عادت مردان موثر از جمله کتاب های دهه آخر قرن بیستم بود که به ده ها زبان و کشور مختلف به فروش رسید و به نظر می رسد، مواردی در این کتاب مطرح شد که علاقمندان بسیاری را در ۵ قاره، به موضوعات الهام بخش آن جذب کرد.این کتاب به عنوان یکی از ده کتاب موثر مدیریتی در قرن بیستم معرفی شده است و حتی در سال ۱۹۹۶ میلادی، مجله تایم آن را در فهرست ۲۵ کتاب تاثیر گذار قرار داد. برخی از اندیشمندان هم چون وارن بینس معتقد بودند که این کتاب به نکات ظریفی در کسب و کار و انسان های تاثیر گذار اشاره دارد و نیازهای باطنی افراد را پاسخ می دهد. کنت بلانچارد ، نویسنده کتاب های معروف مدیر یک دقیقه ای رهبری در سطح برتر می گوید که کاوی موجودی خارق العاده بود. نوشته های او همه پرمحتوا و معنا دار است و چون به مردم توجه دارد،‌ استفان کاوی،‌ فرا تر از یک نویسنده است.همان طور که قبلا گفتیم، دکتر استفان کاوی، هنگام حضور در دانشگاه هاروارد به شدت به جنبه‌های انسانی سازمان‌ها علاقه‌مند شد و در آن زمینه به فعالیت پرداخت. ایشان مركز رهبری خود را در سال ۱۹۹۷ میلادی بنا نهاد كه البته بعدها با موسسه‌ی «فرانكلين كوئست» همراه شد. اين كمپانی به مسائلی چون مشاوره‌ی جهانی در مراحل اجرايی، رهبری، وفاداری به مشتری، مديريت فروش و تاثيرگذاری شخصی در چهل و چهار دفتر واقع در یک صد و چهل و هشت كشور جهان مشغول است.استفان کاوی، کتاب ۷ عادت بازایابی شبکه ای را نیز با الهام از کتاب ۷ عادت مردان موثر نوشت.دکتر استفان کاوی در کتاب خود با عنوان « هفت عادت بازاریابان شبکه‌ای موثر »، از عادت‌هایی می‌گوید که برای هر بازاریاب مهم و برای پیش برد کارش اهمیت دارد. تخصص دکتر کاوی در زمینه رهبری و مدیریت است. او در این کتاب کمک می‌کند هم در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه‌ای به موفقیت نزدیک شوید.وی در واقع راهکاری عملی در بیزینس و بازاریابی بر مبنای شبکه را ارائه می دهد. در این کتاب، نخست هفت عادت مهم بازاریابان حرفه‌ای معرفی شده و بعد از آن تمرین‌هایی برای استفاده از این عادت ها ارایه می‌شود. «هفت عادت بازاریابان شبکه‌ای موثر» با ترجمه محمد خضرزاده و علی معتمدی و به همت نشر درنا در سال ۱۳۹۳ وارد بازار نشر ایران شده است.۷ عادتی که پروفسور کاوی برای افراد موثر ذکر می کند به طور خلاصه به این شرح است:عادت اول: عامل باشید.یعنی مسئولیت خود را بر عهده بگیریم. یعنی به ملامت کردن اوضاع و شرایط نپردازیم و منفی بافی و تلقین های انرژی منفی را کنار بگذاریم. مردمان موثر، عامل هستند و مسئول رفتار خود و تصمیم هایشان تلقی می شوند. آدم های مثبت، وقت خود را صرف کار هایی می کنند که تاثیر آن در زندگی خود و دیگران، زیاد باشد.عادت دوم: به صورت ذهنی،‌ از آخر شروع کنید.یعنی عین یک مدیر پروژه، فکر کنید و مسیر را از ابتدا تا انتها، مشخص، و ارزیابی واضح و مستندی از آن داشته باشید. یعنی دور اندیش بودن، یعنی ترسیم ماموریت ها (MISSION) بر اساس ترسیم چشم انداز ها (VISION). مهم نیست برای کار شخصی است یا برای سازمان. آینده نگری، بخش مهمی از عادت مردان موثر است.عادت سوم: اول، امور اولیه را انجام دهید.یعنی دنبال کارهایی باشیم که برای کسب موفقیت ما و دیگران بسیار مهم است. همیشه توجه داشته باشید که ۸۰ درصد نتایج، حاصل ۲۰ درصد کار و فعالیت ما خواهد بود و این یک اصل مهم در زندگی و کسب و کار به شمار می رود.در واقع می توان این گونه گفت که اول کارهای سخت را انجام بدهید . . . داستان، همان داستان کتاب معروف آقای برایان تریسی است! یعنی مبارزه با تنبلی!کتاب «قورباغه‌ات را قورت بده» اثر سخنران و نویسنده‌ی آمریکایی «برایان تریسی» است. سخت‌ترین کاری که در زندگی به انجامش اندیشیدید چیست؟به نظرتان سخت‌ تر و مشمئز‌ کننده‌ تر از قورت دادن یک قورباغه زنده می‌توان کاری را متصور بود؟ اما آیا به این نکته توجه کرده‌اید که اگر روزتان را با این کار شروع کنید، دیگر در تمام طول روز هیچ‌ کار سخت و غیر‌ قابل انجامی برای شما باقی‌ نمی‌ماند؟این مهمترین استعاره‌ای است که برایان تریسی یکی از مشهورترین روان‌شناسان جهان و از صاحب نظران درعرصه موفقیت و پیشرفت از آن برای آموزش شیوه‌های تقویت ذهن و زندگی‌تان برای پیشرفت در کتاب مشهورخود با عنوان «قورباغه را قورت بده» استفاده کرده است.این عادت می گوید که ذهن خود را به فرصت ها معطوف کنید و تنبلی را کنار بگذارید.عادت چهارم: به راهبرد برد – برد بیاندیشید.یعنی همه جنبه های ارتباطی با دیگران را مد نظر قرار دهید. منافع دو جانبه را در نظر داشته باشید. به کارگیری این نگرش، عادت رهبری در سازمان ها است که باید توجه شود. شاید نگاه راهبردی شرکت های امروز به مقوله مسئولیت اجتماعی (CSR) را بتوان حاصل دیدگاه همه جانبه مثبت به جامعه و محیط زیست دانست که نتیجه تقویت این عادت در میان مدیران ارشد سازمان های قرن بیست و یکم است.عادت پنجم: اول بفهمید، بعد به دنبال تفاهم باشید.این عادت. به طور کلی به شیوه رابط ها مرتبط است. کلید همدلی و روابط مبتنی بر نگرش برنده-برنده و احترام متقابل خواهد بود. برخی از مردم،‌ با نیت پاسخ دادن به سخنان دیگران گوش می کنند و نه این که قصد درک آن را داشته باشند. هیچ گاه، احساسات و اطلاعات غیر مستند و مستدل را در تحلیل خود از دیگران و شرایط دخیل نکنید.عادت ششم: هم افزایی را یاد بگیرید.داستان، داستان سینرژی (SYNERGY) است. یعنی ایجاد انرژی گروهی. عادت مردمان موثر، هم افزایی است و هنر آن ها به شمار می رود. یعنی کل، بزرگ تر از مجموع اجزای آن است. بها دادن به تفاوت ها، هر نوعی که می خواهد باشد. جوهره کار تیمی است. تفاوت های ذهنی، احساسی، درونی و توان مندی های حرفه ای، همه برای موفقیت زندگی گروهی انسان ها، فرصت آفرین است.یاد بگیریم که راه موفقیت، درک تفاوت ها و نه تقویت تشابه ها، راز رسیدن به اتحاد است.عادت هفتم: اره را تیز کنید.این عادت به این موضوع اشاره دارد که باید به باز سازی درون پرداخت. جنبه های معنوی وجود آدمی را باید تقویت کرد و به همین خاطر، دکتر کاوی معتقد است که این عادت مهمی به شمار می رود.عادت هشتمدکتر کاوی بعدا کتابی به نام عادت هشتم نوشت.کتاب «عادت هشتم: از موثربودن تا عظمت؛ ادامه‌ی هفت عادت مردمان موثر» است. با توجه به تاثیر تغییر و تحولات در قرن حاضر بر روابط و زندگی انسان‌ها، نیاز به راهنماهایی برای همسو شدن با این جهت‌گیری‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.در این کتاب، دکتر کاوی تلاش می کند تا با ارایه راهکار های خلاق به مخاطبان کمک کند تا در روابط خانوادگی، اجتماعی و شغلی، اصولی موثر را به کار ببندند. موضوعاتی که در این کتاب به آن اشاره شده است عبارتند از:«صدای خود را بیابید»«به‌ دیگران الهام بدهید تا صدای خود را بیابند»«اجرا ـ همخوان‌کردن و اقتداربخشیدن»«عصر خرد»دکتر کاوی در این کتاب می گوید:خود شما می‌توانید با بسیاری از این عبارات رابطه‌ی همدلانه برقرار کنید. همان‌طور که کارل راجرز گفته، «آنچه بیش از هر چیزی شخصی است، بیش از هر چیز عمومی است.»نگاهی به کتاب ۷ عادت مردان موثراین کتاب، و این هفت عادت به نکات ظریفی اشاره می کند که استفاده از آن و به کار بردن این قواعد پیشنهادی دکتر کاوی، می توان به سمت جذب انرژی های مثبت و موفقیت پیش رفت. این کتاب هفت بخش دارد که در هر بخش، یکی از عادات انسان های انرژی مثبت توسط نویسنده شهیرش، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در، دکتر کاوی به این موضوع اشاره دارد که افراد انرژی مثبت و موثر، همواره پیرو ارزش ها و اصول صحیح هستند که زندگی خود را بر پایه آن بنا می کنند. وی، اولویت گرایی در زندگی افراد موثر را یکی از خصوصیت های بارز آٖن ها بر می شمرد که زمینه همبستگی را فراهم می کند و معمولا چنین افرادی طبق گفته های دکتر کاوی، زندگی سرشار از موفقیت را تجربه می کنند.دردکتر کاوی به موضوع عاطفه و ارتباطات انسانی اشاره می کند که از عادات مردان موثر به شمار می رود. او معتقد است که افراد موثر، شش سرمایه ای در حساب بانکی عاطفی خود دارند که از آن برای تعامل با دیگران بهره می برند. این شش سرمایه عبارتند از:درک دیگران، توجه دقیق به جزییات، تعهد به قول و قرار ها، ابراز بزگواری و شایستگی، روش برنده.وی معتقد است که افراد موثر، همواره به قول و تعهدات خود پایبند هستند و همه تلاش خود را برای عملی کردن آن انجام می دهند. وی معتقد است که عدم شفاف سازی انتظارات و توقعات، یکی از دلایل مشکلاتی است که در روابط انسان ها پدیدار می شود. هم چنین او اعتقاد دارد که انسان های موثر، انسان های بزرگوار با خصلت بزرگوارانه هستند.بزرگواری و رفتار شایسته، بستر اعتماد سازی می شود و این بستر، فرصت آفرین است و اساس سرمایه های دیگر را تشکیل می دهد. بزرگواری شامل صداقت و انسانیت و شرافت می شود و دکتر کاوی در این جا به نکته ظریفی اشاره می کند و آن این که انسان های بزرگوار انرژی مثبت، به عذرخواهی از دیگران در کارهای اشتباه، عادت دارند و این عادت و خصلت نیکو است.دکتر کاوی درباره روش برنده می گوید که برنده بودن، فقط یک روش نیست و بلکه فلسفه کامل روابط انسانی را شکل می دهد.در، وی به معرفی الگوهای مختلف در روابط افراد به صور : برنده – بازنده، بازنده – برنده، برنده – برنده،‌ بازنده- بازنده اشاره می کند. وی معتقد است که انسان های انرژی مثبت،‌ برد –برد یا برنده – برنده می اندیشند و عمل می کنند.در واقع او معتقد است که این الگو، زندگی را به صورت مشارکتی در می آورد نه رقابتی. او در این بخش کتاب می گوید: بیش تر افراد انرژی منفی، به مفایهم و تقسیم بندی های متضاد و مخالف با یکدیگر فکر می کنند و می اندیشند. برنده –برنده بر مبنای الگویی قرار دارد که همه چیز را برای همه مهیا و در دسترس می داند و موقعیت یک فرد به قیمت شکست یا ناکامی دیگر تمام نمی شود.او اضافه می کند که شما به طور کامل به چيزي که مي خواهيد دست خواهيد يافت. اگر مي خواهيد به هدف هاي خود برسيد و ارزش هايي را که براي تان اهميت دارد عملي کنيد، بايد براي اين ارزش ها و اهداف نام پاداشي تعريف کنيد.درکتاب به موضوع رابطه هم دلی و عاطفی که خصلت نیکوی انسان های انرژی مثبت است اشاره دارد. او می گوید اگر بخواهیم همه آن چیزی که در زمینه روابط بین فردی بدست آوریم را در یک جمله بسیار مهم خلاصه کنیم، باید گفت که در درجه نخست، در پی دیگران باشید تا شما را به خوبی درک کنند. این اصل کلیدی رابطه کارآمد بین افراد مختلف است و انرژی مثبت ها، این گونه عمل می کنند.او معتقد است که هر چند عملی کردن این عادت مهم، مخاطره انگیز باشد. اما ابتدا سعی کنید بفهمید، سپس تجویز کنید.درکتاب عادات مردان موثر، به مقوله همکاری و تشریک مساعی و مشارکت جمعی (COLLABORATIVE NETWORKSS) اشاره می کند. او معتقد است که تشریک مساعی و همکاری، جوهره اصلی رهبری اصول گرا را تشکیل می دهد. در واقع شیوه بنیادی تربیت فرزند اصول گرا، تقویت فرهنگ کار مشارکتی خواهد بود.این امر را والاترین و برترین نیروهای درون افراد می داند که انسان ها را با هم متحد می کند. وی اعتقاد دارد که اساس همکاری، در ارزش نهادن بر تفاوت ها است و احترام به این تفاوت ها، تقویت توانایی ها و جبران ضعف ها و کاستی ها را به دنبال خواهد داشت.وی به این موضوع اشاره دارد که افراد فروتن و متواضع، محدوده های بینش و ادارک خوریش را به خوبی می شناسند و موهبت های عظیمی را که در تقابل و کنش با قلب و ذهن انسان های دیگر به دست می آورد، برای آن ها ارزشمند است.وی یکی از عادات انسان های انرژی مثبت موثر را در فرهنگ رفتار مشارکتی آن ها می بیند و بر آن تاکید دارد.درکتاب، به موضوع رشد تدریجی به عنوان عادتی از فرهنگ افراد موثر اشاره می شود. او معتقد است که انسان های انرژی مثبت، در باز سازی خود، تعادل را در نظر می گیرند. دکتر کاوی معتقد است که در جریان بازسازی فردی، باید هر ۴ بعد وجودی انسان، با هم به تعالی و تعادل برسد: جنبه جسمی،‌ معنوی، ذهنی و عاطفی.وی معتقد است که انسان های انرژی مثبت وموثر و کاریزما، افرادی هستند که هم خوب غذا می خورند، هم خوب استراحت می کنند، هم خوب ورزش می کنند و هم خوب، آرامش و معنویت را در خود تقویت می کنند.درکتاب، به جنبه معنوی که هسته اصلی وجودیست اشاره می شود. مرکز وجود، تعهد ما به کل نظام ارزشی خود است و باید جنبه معنوی انسان، تقویت شود. دکتر کاوی معتقد است که هفتمین عادت مردان موثر، تقویت جنبه های زندگی معنوی و عرفانیست که خیلی ها از آن به دلایل گوناگون غافل هستند.