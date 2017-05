داستان عشق این زوج مشهور هالیوودی بعد از بازی در فیلم «نوری در میان اقیانوس ها» (The Light Between Oceans) شکل گرفت که در این فیلم مایکل و آلیسیا نقش عاشق و معشوق را بازی می کردند. در سال ۲۰۱۵، رسانه ها اعلام کردند که این دو از هم جدا شده اند اما بعد از چند ماه بار دیگر این دو با هم آشتی کردند و در حال حاضر طرفداران این زوج منتظرند ببینند که داستان عشق این دو پایان خوشی دارد یا خیر.

اگر چه فیلم «امشب مرا به خانه ببر» ( Take Me Home Tonight) گه این دو در آن همبازی بودند به موفقیتی دست نیافت اما رابطه ی عاشقانه ای که بین این دو شکل گرفت بسیار پایدار بوده است. کریس و آنا در سال ۲۰۰۹ با هم ازدواج کردند و حالا یک پسر چهار ساله به نام جک دارند. پرَت روز به روز معروف تر می شود و این موضوع باعث می شود که نقش های بزرگ تر و بزرگ تری را بر عهده بگیرد. آنا نیز در این را همواره مشوق و پشتیبان همسر خود بوده است.

وقتی که این دو بازیگر فرانسوی در فیلم عاشقانه ی «مرا دوست بدار اگر شهامت داری» (Love Me If You Dare) در کنار هم قرار گرفتند هیچ کس باور نمی کرد که روزی این دو در زندگی واقعی با هم ازدواج کنند. عشق بین این دو با دوستی و رابطه ی کاری آغاز شد و پس از رد و بدل شدن چند پیام باهم ازدواج کردند. کانت و کوتیارد اکنون زندگی عاشقانه ای در کنار هم داشته و برای دومین بار صاحب فرزند شده اند.

این دو به ندرت روی فرش قرمز با هم دیده می شوند و سعی دارند زندگی خصوصی خود را از چشم عکاسان پاپاراتزی دور نگه دارند. سال ها قبل این دو در فیلم «من می دانم که تابستان پارسال چه کردی» (I Know What You Did Last Summer) و بعد از ان در فیلمی دیگر با عنوان «Scooby-Doo» در کنار هم قرار گرفتند. اکنون ۱۵سال از ازدواج این دو می گذرد و به نظر می رسد که کلید زندگی خانوادگی شاد را یافته اند.