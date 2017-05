عروسک موسوم به «چاکی» (Chucky) در این فیلم بر اساس یک عروسک واقعی به نام «Robert the Doll» ساخته شده است. در اوایل دهه ی ۱۹۰۰، یک بچه اهل فلوریدا ، عروسک رابرت را به عنوان یک هدیه دریافت کرد و به سرعت متوجه شد که این عروسک راز ترسناکی در خود نهفته دارد. البته رابرت برخلاف چاکی توسط روح یک قاتل سریالی تسخیر نشده بود. این عروسک هنوز در یک قفس شیشه ای قرار دارد. عروسک موسوم به «چاکی» (Chucky) در این فیلم بر اساس یک عروسک واقعی به نام «Robert the Doll» ساخته شده است. در اوایل دهه ی ۱۹۰۰، یک بچه اهل فلوریدا ، عروسک رابرت را به عنوان یک هدیه دریافت کرد و به سرعت متوجه شد که این عروسک راز ترسناکی در خود نهفته دارد. البته رابرت برخلاف چاکی توسط روح یک قاتل سریالی تسخیر نشده بود. این عروسک هنوز در یک قفس شیشه ای قرار دارد.



در سال ۲۰۱۳ فاش شد که شخصیت دکتر هانیبال لکتر بر اساس داستان واقعی یک جراح مکزیکی به نام آلفردو بالی ترِوینو ساخته شده که دوست، همسر و شاید تعدادی مسافر جاده ای دیگر را به قتل رسانده و آن ها را تکه تکه کرده بود. در سال ۲۰۱۳ فاش شد که شخصیت دکتر هانیبال لکتر بر اساس داستان واقعی یک جراح مکزیکی به نام آلفردو بالی ترِوینو ساخته شده که دوست، همسر و شاید تعدادی مسافر جاده ای دیگر را به قتل رسانده و آن ها را تکه تکه کرده بود.



این فیمل ترسناک دهه ی ۷۰ تا حدودی بر اساس قتل های موسوم به «قتل های مهتاب تگزارکانا» که در شهر کوچگ تگزاس تاون از ۲۲ فوریه تا ۳ می سال ۱۹۴۶ اتفاق افتاد ساخته شده است. شخصی که این قتل ها را انجام می داد «شبح قاتل» نام گرفت و زوج های جوان را در ماشین هایشان به قتل می رساند. این فیمل ترسناک دهه ی ۷۰ تا حدودی بر اساس قتل های موسوم به «قتل های مهتاب تگزارکانا» که در شهر کوچگ تگزاس تاون از ۲۲ فوریه تا ۳ می سال ۱۹۴۶ اتفاق افتاد ساخته شده است. شخصی که این قتل ها را انجام می داد «شبح قاتل» نام گرفت و زوج های جوان را در ماشین هایشان به قتل می رساند.



در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی یک قاتل با نام مستعار «قاتل زودیاک» هفت نفر را به قتل و سپس نامه های طعنه آمیز را برای مسئولان اداره ی پلیس می فرستاد. این پروند ه هیچ گاه حل نشد و فیلمی که از روی آن ساخته شده داستان گزارشگری را روایت می کند که قصد دارد قاتل را پیدا کند. در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی یک قاتل با نام مستعار «قاتل زودیاک» هفت نفر را به قتل و سپس نامه های طعنه آمیز را برای مسئولان اداره ی پلیس می فرستاد. این پروند ه هیچ گاه حل نشد و فیلمی که از روی آن ساخته شده داستان گزارشگری را روایت می کند که قصد دارد قاتل را پیدا کند.



وس کریون، کارگردان این فیلم می گوید که ایده ی ساخت چنین فیلمی در مورد هیولایی که انسان ها را در خواب می کشد از یک داستان واقعی در لائوس الهام گرفته است که در آن افرادی به دلیل وحشتناک بودن کابوس هایشان می مردند. وس کریون، کارگردان این فیلم می گوید که ایده ی ساخت چنین فیلمی در مورد هیولایی که انسان ها را در خواب می کشد از یک داستان واقعی در لائوس الهام گرفته است که در آن افرادی به دلیل وحشتناک بودن کابوس هایشان می مردند.



این فیلم در مورد انسان خوارهایی است که در تپه های اطراف نوادا زندگی می کنند. فیلم «The Hills Have Eyes» بر اساس داستان واقعی قبیله ی ساونی بین ساخته شده که گروهی از انسان خوارهایی بودند در قرن شانزدهم در اسکاتلند و در درون یک غار زندگی می کردند. آن ها روستاییان را دزدیده و می خوردند و ادعا شده که آن ها هزاران نفر را کشته و خورده اند. این فیلم در مورد انسان خوارهایی است که در تپه های اطراف نوادا زندگی می کنند. فیلم «The Hills Have Eyes» بر اساس داستان واقعی قبیله ی ساونی بین ساخته شده که گروهی از انسان خوارهایی بودند در قرن شانزدهم در اسکاتلند و در درون یک غار زندگی می کردند. آن ها روستاییان را دزدیده و می خوردند و ادعا شده که آن ها هزاران نفر را کشته و خورده اند.



فیلم «برکه گرگ» بر اساس داستان واقعی قتل ماجراجویان استرالیایی در بین سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ توسط ایوان میلات و جان مردوچ ساخته شده است. در واقع جسد هفت ماجراجو در جنگل ایالت بلانگلو در این سال ها پیدا شد و فیلم مورد نظر داستان چندین ماجراجو را روایت می کند که با یک قاتل زنجیری مواجه می شوند. فیلم «برکه گرگ» بر اساس داستان واقعی قتل ماجراجویان استرالیایی در بین سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ توسط ایوان میلات و جان مردوچ ساخته شده است. در واقع جسد هفت ماجراجو در جنگل ایالت بلانگلو در این سال ها پیدا شد و فیلم مورد نظر داستان چندین ماجراجو را روایت می کند که با یک قاتل زنجیری مواجه می شوند.



این فیلم بر اساس داستان واقعی جادوگرانی که در دوران سختگیری مذهبی در انگلستان مورد تعقیب قرار گرفتند ساخته شده است و کارگردان فیلم تحقیقات بسیاری را برای نزدیک بودن داستان فیلم با واقعیت های آن دوران انجام داد. این فیلم بر اساس داستان واقعی جادوگرانی که در دوران سختگیری مذهبی در انگلستان مورد تعقیب قرار گرفتند ساخته شده است و کارگردان فیلم تحقیقات بسیاری را برای نزدیک بودن داستان فیلم با واقعیت های آن دوران انجام داد.



این فیلم در مورد جعبه ای است که روح یک شخص شرور در آن حلول کرده است. ادعا می شود که در واقعیت دختری با باز کردن یک جعبه به تسخیر شیطان درآمده است. این فیلم در مورد جعبه ای است که روح یک شخص شرور در آن حلول کرده است. ادعا می شود که در واقعیت دختری با باز کردن یک جعبه به تسخیر شیطان درآمده است.



در تابستان سال ۱۹۱۶، یک کوسه ی سفید بسیار بزرگ در ساحل جِرِسی هفت نفر را کشت. همین حملات باعث گردید که بزرگ ترین فیلم دنباله دار در مورد حمله ی کوسه ساخته شود. در تابستان سال ۱۹۱۶، یک کوسه ی سفید بسیار بزرگ در ساحل جِرِسی هفت نفر را کشت. همین حملات باعث گردید که بزرگ ترین فیلم دنباله دار در مورد حمله ی کوسه ساخته شود.



در سال ۱۹۶۶ اهالی شهر پوینت پلزنت در غرب ویرجینیا ادعا کردند که یک موجود غول پیکر بالدار با چشم های سرخ و درخشان را دیده اند. سپس پل محلی این شهر تخریب شد و در جریان آن ۴۶ نفر کشته شدند. مرد پروانه ای دیگر از آن زمان به بعد دیده نشد و کسی نمی داند که آیا بین وی و حادثه ای که رخ داد ارتباطی وجود دارد یا خیر. در سال ۱۹۶۶ اهالی شهر پوینت پلزنت در غرب ویرجینیا ادعا کردند که یک موجود غول پیکر بالدار با چشم های سرخ و درخشان را دیده اند. سپس پل محلی این شهر تخریب شد و در جریان آن ۴۶ نفر کشته شدند. مرد پروانه ای دیگر از آن زمان به بعد دیده نشد و کسی نمی داند که آیا بین وی و حادثه ای که رخ داد ارتباطی وجود دارد یا خیر.



خانواده ی لوتز در دسامبر سال ۱۹۷۵ به خانه ی محبوبشان در امیتی وایل در نیویورک نقل مکان کردند جایی که سال قبل چندین قتل رخ داده بود و اکنون داستان های ترسناکی از آنان به جای مانده است. خانواده ی لوتز در دسامبر سال ۱۹۷۵ به خانه ی محبوبشان در امیتی وایل در نیویورک نقل مکان کردند جایی که سال قبل چندین قتل رخ داده بود و اکنون داستان های ترسناکی از آنان به جای مانده است.



این فیلم بر اساس داستان واقعی خانواده ی جن زده ی پرون در دهه ی ۱۹۷۰ در شهر رودآیلند ساخته شده و دختر ارشد این خانواده ادعا می کند که آن ها حدود ۹ سال درگیر جن زدگی بوده اند. این فیلم بر اساس داستان واقعی خانواده ی جن زده ی پرون در دهه ی ۱۹۷۰ در شهر رودآیلند ساخته شده و دختر ارشد این خانواده ادعا می کند که آن ها حدود ۹ سال درگیر جن زدگی بوده اند.



داستان این فیلم کاملاً واقعی است. یک مادر برای این که به محل درمان پسر سرطانی خود نزدیک باشد برای چند سال در یک محل کفن و دفن مردگان ساکن می شود و در مدتی که این دو در این خانه زندگی می کنند نیروهای خبیث آن ها را مورد اذیت و آزار قرار می دهند. داستان این فیلم کاملاً واقعی است. یک مادر برای این که به محل درمان پسر سرطانی خود نزدیک باشد برای چند سال در یک محل کفن و دفن مردگان ساکن می شود و در مدتی که این دو در این خانه زندگی می کنند نیروهای خبیث آن ها را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.



جن زدگی یک پسربچه به نام رولاند دو در سال ۱۹۴۹ در سنت لوییس باعث شد که یک فیلم ترسناک بسیار پرفروش ساخته شود. برخلاف داستان فیلم، جن گیری واقعی چندین ماه به طول انجامید. جن زدگی یک پسربچه به نام رولاند دو در سال ۱۹۴۹ در سنت لوییس باعث شد که یک فیلم ترسناک بسیار پرفروش ساخته شود. برخلاف داستان فیلم، جن گیری واقعی چندین ماه به طول انجامید.



شخصیت اصلی این فیلم ترسناک با نام «صورت چرمی» از یک قاتل سریالی به نام اد گین الهام گرفته شده است. گین دو زن را به قتل رساند و پوست آن ها را کند و با استفاده از اجزای بدن آن ها برای خود وسیله ساخت. شخصیت اصلی این فیلم ترسناک با نام «صورت چرمی» از یک قاتل سریالی به نام اد گین الهام گرفته شده است. گین دو زن را به قتل رساند و پوست آن ها را کند و با استفاده از اجزای بدن آن ها برای خود وسیله ساخت.



داستان فیلم «غریبه ها» در مورد زن و مردی است که تمام شب را توسط سه غریبه ی نقاب پوش در کلبه ی خود مورد اذیت قرار می گیرند. در واقع این فیلم بر اساس داستان واقعی قتل های موسوم به «قتل های کِدی» در سال ۱۹۸۱ ساخته شده که در جریان آن چندین نفر در یک کلبه ی جنگلی در جنگل های کالیفرنیا به قتل رسیدند و پرونده ی آن هیچگاه حل نشد. داستان فیلم «غریبه ها» در مورد زن و مردی است که تمام شب را توسط سه غریبه ی نقاب پوش در کلبه ی خود مورد اذیت قرار می گیرند. در واقع این فیلم بر اساس داستان واقعی قتل های موسوم به «قتل های کِدی» در سال ۱۹۸۱ ساخته شده که در جریان آن چندین نفر در یک کلبه ی جنگلی در جنگل های کالیفرنیا به قتل رسیدند و پرونده ی آن هیچگاه حل نشد.

شاید فکر کنید که بسیاری از فیلم های ترسناکی که دیده اید مبنای واقعی نداشته و تنها زاییده ی تخیلات و ذهن های شرور کارگردانان و فیلم نامه نویسان باشند. اما در کمال تعجب و البته متاسفانه باید بدانید که برخی از این فیلم های ترسناک و حقیقتاً منزجر کننده بر اساس داستان ها و اتفاقات واقعی ساخته شده اند که تصور واقعی بودن آن ها نیز برای شما مشکل خواهد بود. در ادامه می خواهیم شما را با ۱۷ فیلم ترسناکی که بر اساس داستان های واقعی ساخته شده اند آشنا کنیم. با ما همراه باشید.۱- بازی بچگانه (Child’s Play)- ساخته ی سال ۱۹۸۸۲- سکوت بره ها (The Silence of the Lambs)- ساخته ی سال ۱۹۹۱۳- شهری که از غروب آفتاب بیم داشت (The Town That Dreaded Sundown)- ساخته ی سال ۱۹۷۶۴- زودیاک (Zodiac)- ساخته ی سال ۲۰۰۷۵- کابوس در خیالان اِلم (A Nightmare on Elm Street)- ساخته ی سال ۱۹۸۴۶- تپه ها چشم دارند (The Hills Have Eyes)- ساخته ی سال ۱۹۷۷۷- برکه گرگ (Wolf Creek)- ساخته ی سال ۲۰۰۵۸- جادوگر (The Witch)- ساخته ی سال ۲۰۱۶۹- تسخیر (The Possession)- ساخته ی سال ۲۰۱۲۱۰- آرواره ها (Jaws)- ساخته ی سال ۱۹۷۵۱۱- پیشگویی های مرد پروانه ای (The Mothman Prophecies)- ساخته ی سال ۲۰۰۲۱۲- وحشت در امیتی وایل (The Amityville Horror)- ساخته ی سال ۱۹۷۹۱۳- احضار روح (The Conjuring)- ساخته ی سال ۲۰۱۳۱۴- تسخیر روح در کنتیکِت (A Haunting in Connecticut)- ساخته ی سال ۲۰۰۹۱۵- جن گیر (The Exorcist)- ساخته ی سال ۱۹۷۳۱۶- قتل عام با اره برقی در تگزاس (The Texas Chain Saw Massacre)- ساخته ی سال ۱۹۷۴۱۷- غریبه ها (The Strangers)- ساخته ی سال ۲۰۰۸