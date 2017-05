این فیلم که ترکیبی هنرمندانه از کمدی، پیام های اجتماعی و داستانی علمی تخیلی است توسط ناچو ویگالوندو کارگردانی شده و آنه هاتوی و جیسون سودیکیس نیز در نقش های اصلی آن ظاهر شده اند. این فیلم که نویسندگی فیلمنامه اش را نیز خود ویگالوندو بر عهده داشته، خطرات ناشی از مصرف بی رویه نوشیدنی های الکلی را به نمایش می گذارد. فیلم داستان دختری (با بازی آن هاتوی) را روایت می کند که بعد از یک مهمانی ناگهان در می یابد که کنترل یک موجود غول پیکر که در حال نابود کردن شهر سئول است را در اختیار دارد. سودیکیس نیز نقش دوست قدیمی او را بر عهده دارد که نقش زیادی در رفتارهای دیوانه وار شخصیت زن داستان ایفا می کند. اگر دنبال چیزی غیر از یک فیلم معمولی هستید حتما فیلم «غول پیکر» را ببینید. این فیلم که ترکیبی هنرمندانه از کمدی، پیام های اجتماعی و داستانی علمی تخیلی است توسط ناچو ویگالوندو کارگردانی شده و آنه هاتوی و جیسون سودیکیس نیز در نقش های اصلی آن ظاهر شده اند. این فیلم که نویسندگی فیلمنامه اش را نیز خود ویگالوندو بر عهده داشته، خطرات ناشی از مصرف بی رویه نوشیدنی های الکلی را به نمایش می گذارد. فیلم داستان دختری (با بازی آن هاتوی) را روایت می کند که بعد از یک مهمانی ناگهان در می یابد که کنترل یک موجود غول پیکر که در حال نابود کردن شهر سئول است را در اختیار دارد. سودیکیس نیز نقش دوست قدیمی او را بر عهده دارد که نقش زیادی در رفتارهای دیوانه وار شخصیت زن داستان ایفا می کند. اگر دنبال چیزی غیر از یک فیلم معمولی هستید حتما فیلم «غول پیکر» را ببینید.



شاید با خود فکر کنید که هیچ شخص عاقلی دنباله ای برای فیلم «رگ یابی» نخواهد ساخت و دلیل منطقی برای این کار وجود ندارد. اما به شما توصیه می کنیم که به این فیلم یک شانس دوباره بدهید و آن را نگاه کنید. دنی بویل به عنوان کارگردان در کنار بازیگرانی همچون ایوان مک گرگور و بازیگران قسمت اول فیلم یک دنباله ی بسیار جذاب و مهیج را ساخته اند که اگر چه داستان جدیدی دارد اما هنوز همان ویژگی های محبوب قسمت اصلی را در خود جای داده است.



این فیلم تمام جذابیت های «فیلم لگویی» که در سال ۲۰۱۴ همه را مجذوب خود کرد دارد و لطیفه های بتمن را نیز به آن افزوده است.



آخرین قسمت از سری فیلم های «سریع و خشن» با ماشین های شعله ور، زیردریایی ها و مشت زنی های افراد همزمان با نگه داشتن کودک خود ما را شگفت زده کرد و آن چه که از این مجموعه فیلم مهیج انتظار داشتیم برآورده شد.



اگر چه این فیلم عکس العمل های متفاوتی را در میان منتقدان و تماشاگران برانگیخته است اما نمی توان زیبایی های این فیلم علمی تخیلی و سرانجام هوشمندانه ی آن را نادیده گرفت. بدون شک بعد از خارج شدن از سینما از دیدن این فیلم راضی خواهید بود.



ام نایت شیامالان با فیلم ترسناک «شکاف» که در مورد مردی (با بازی جیمز مک آووی) است که ۲۳ شخصیت متفاوت دارد و سه دختر را می دزدد بار دیگر خود را مطرح کرده است. مک آووی در این فیلم بازی تحسین کننده ای از خود ارائه داده و باید منتظر فیلم بعدی شیامالان در ارتباط با این فیلم بود.



کیانو ریوز بار دیگر با یک نقش ضد گلوله وارد شد و به نظر می رسد جان ویک به این زودی ها خیال بازنشسته شدن نخواهد داشت. این دنباله صحنه های نبرد جالب و مهیجی دارد. این فیلم را از دست ندهید.



کمپانی مارول قسمت جدید «نگهبانان کهکشان» را با شوخی های دیوانه وار، آهنگ های کلاسیک و داستان جذاب تری نسبت به قسمت قبلی بر پرده ی سینماها عرضه کرد. این فیلم داستانی بسیار مهیج در مورد خانواده و روابط خانوادگی است.



آخرین حضور هیو جکمن در نقش وولورین یکی از بهترین نقش هایی است که هیو جکمن ارائه داده است. داستان پخته و قوی فیلم و کارگردانی و نویسندگی بی نقص جیمز مانگولد در این فیلم را باید ستود.



شاید بتوان این فیلم را بهترین کارگردانی اول تمام تاریخ سینما نامید. جوردن پیلی کارگردان این فیلم ترسناک با تمرکز بر روی موضوع نژادپرستی در یک داستانی که تماشاگران را مجذوب خود می کند استعداد فیلم سازی خود را فراتر از انتظارات نشان داده است



فیلم حماسی جیمز گری به داستان واقعی یک ماجراجوی بریتانیایی به نام پرسی فاوست می پردازد که در جستجوی یک شهر افسانه ای به جنگل های آمازون سفر می کند. این فیلم وسواس فکری و ثبات قدم انسان را به تصویر می کشد و ما را از تمیزی مناطق شهری در بریتانیا به نبرد در عمق جنگل های تاریک آمازون می برد.

هر چه بیشتر وارد فصل تابستان سینمایی می شویم بر تعداد فیلم هایی که در سال میلادی جدید پخش شده و تماشاگران از دیدن آن ها لذت برده اند افزوده می شود. فروش بیشتر یک فیلم هیچ گاه به معنای خوب و محشر بودن یک فیلم نخواهد بود. برخی از فیلم ها اگر چه از دیدگاه منتقدان فیلم های خوبی به حساب می آیند اما نتوانسته اند در جدول فروش انتظارات را برآورده کنند اما این موضوع چیزی از ارزش سینمایی این فیلم ها نخواهد کاست. چنین فیلم هایی شانس این را دارند که تا ماه ها و حتی سال ها در مورد آن ها صحبت شود. در ادامه ی این مطلب قصد داریم ۱۱ فیلم عالی و جذابی که در سال ۲۰۱۷ و تا مقطع کنونی اکران شده اند را به شما معرفی کنیم.۱۱- غول آسا (Colossal)۱۰- تی ۲: رگ یابی (T2: Trainspotting)۹- فیلم بتمن لگویی (The Lego Batman Movie)۸- سرنوشت خشمگین (The Fate of the Furious)۷- زندگی (Life)۶- شکاف (Split)۵- جان ویک: فصل دوم (John Wick: Chapter Two)۴- نگهبانان کهکشان نسخه ی دوم (Guardians of the Galaxy Vol. 2)۳- لوگان (Logan)۲- برو بیرون (Get Out)۱- شهر گمشده ی اُز (The Lost City of Z)