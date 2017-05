بندیکت کامبربَچ از نوادگان ریچارد سوم است که شکسپیر در مورد او نوشته هایی دارد. شاید تصادفی باشد اما کامبربَچ در سریال «تاج خالی: جنگ های رُزها» (The Hollow Crown: The Wars of the Roses) نقش شاه ریچارد را بازی کرده است.