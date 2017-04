مجموعه ای از بدلکار ها در سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones.) مجموعه ای از بدلکار ها در سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones.)



رابین ویلیامز فقید همراه با بدلکار خود مایک میچل در فیلم «شبی در موزه ۳» (Night At The Museum 3)



بروس ویلیس در کنار بدل های خود در فیلم «قانون شکن» (Cop Out.)



رابرت پتینسون و بدلکارش پُل دارنل در «گرگ و میش» (Twilight.)



گوئندولین کریستی و روری مک کین همراه با بدل های خود در سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones.)



فی مارسی در کنار بدل خود کیسی مایکلز در سریال «بازی تاج و تخت.»



جنیفر لوپز در کنار بدل مرد خود که به جای او در ویدیوی «فرمانده را دنبال کن» حضور یافت.



آرنولد شوارتزنگر همراه با بدل خود پیتر کنت در فیلم «کماندو» (Commando.)



زویی دشانل در کنار مونیکا برانگر در سریال «دختر جدید» (New Girl.)



دواین جانسون و بدلش در فیلم «رنج و گنج» (Pain & Gain.)



ایان مک کلن در کنار بدل خود در فیلم «ارباب حلقه ها» (The Lord Of The Rings.)



هیو جکمن و بدلش ریچارد بردشاو در فیلم «مردان ایکس: آخرین ایستادگی» (X-Men: The Last Stand.)



مارک روفالو و بدل خود آنتونی مولیناری در فیلم «اکنون مرا می بینی» (Now You See Me.)



چندلر دیگز در کنار بدل خود جسیکا مریدث در سریال «مردگان متحرک» (The Walking Dead.)



الیجا وود همراه با بدلش کایران شاه در «ارباب حلقه ها: یاران حلقه» (The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring.)



بروس ویلیس در کنار بدلکار در «رِد ۲» (Red 2.)

فیلم و سینما مقوله ای است که طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد و همه آن را دنبال می کنند. ما بدون شک می توانیم هالیوود را سردمدار صنعت سینما بدانیم. در این مکان بازیگران زیادی به فعالیت می پردازند و آثار متنوعی در ژانرهای مختلف ساخته می شود. در برخی فیلم ها صحنه های اکشن و خطرناک زیادی وجود دارد که هنرپیشه ها از پس انجام آن ها بر نمی آیند. به همین دلیل از بدل ها استفاده می گردد.کسانی که نقش بدل بازیگران را ایفا می کنند، باید از نظر ظاهری شبیه به هنرپیشه اصلی باشند تا بیننده نتواند موضوع یاد شده را تشخیص دهد. به همین دلیل قرار گرفتن بدلکار ها در کنار هنرپیشه های اصلی و مقایسه چهره آن ها می تواند جالب توجه باشد. تصاویری که در ادامه قرار داده شده، بازیگران مشهور سینما و تلویزیون را در کنار بلدکار ها نشان می دهند. تماشای آن ها می تواند برای هر کسی جذاب باشد، بنابراین دعوت می کنیم عکس ها را ببینید.