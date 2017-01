دوستداران سینما فکر می کنند که همه چیز را در مورد فیلم های مورد علاقه خود می دانند اما وقتی می فهمند که تعدادی از گنگسترهای واقعی در فیلم “پدر خوانده” (The Godfather) ایفای نقش کرده اند در می یابند که واقعیت های زیادی وجود دارد که از آن ها بی خبرند.از این رو ما در ادامه مطلب به بازگویی واقعیت هایی در مورد تعدادی از فیلم ها که مطمئنا از آن ها بی خبر بوده اید می پردازیم که بعد از اطلاع از آن ها می توانید ادعا کنید که همه چیز را در مورد فیلم های مورد علاقه تان می دانید.جایی برای پیرمردها نیست (No Country for Old Men) و متاهل… با چند فرزند (Married…with Children)شما در هر دو صحنه یک نسخه از روزنامه را مشاهده می کنید در حالی که تاریخ ساخت این دو فیلم ۴۰ سال با هم اختلاف دارند. سریال “متاهل… با چند فرزند” برای اولین بار در سال ۱۹۸۷ منتشر شد و فیلم “جایی برای پیرمردها نیست” در سال ۲۰۰۷ بر روی پرده رفت.پدر خوانده (The Godfather)تعدادی از افرادی که در مراسم عروسی فیلم ” پدرخوانده” همراه “دون کورلئونه” (Don Corleone) حضور داشتند در واقع از گنگسترهای واقعی معروف و خانواده های آن ها بودند. “پدر خوانده” یکی از اولین فیلم هایی بود که به زندگی شخصی و دنیای درونی مافیای آمریکا می پرداخت و اولین فیلمی نیز بود که توسط بسیاری از چهره های قدرتمند و معروف مافیا مورد ستایش قرار گرفت به طوری که بسیاری از آن ها برای شرکت در این فیلم اعلام آمادگی کردند.سکوت بره ها (The Silence of the Lambs)آنتونی هاپکینز (Anthony Hopkins) که برای ایفای نقش دکتر “هانیبال لکتر” در فیلم “سکوت بره ها” موفق به کسب جایزه اسکار شد تنها ۱۶ دقیقه در فیلم حضور داشت و برخلاف باور عمومی در این مدت بارها پلک زد!وکیل مدافع شیطان (The Devil’s Advocate)باید بدانید که صحنه مبارزه بوکسی که در فیلم ” وکیل مدافع شیطان” دیدید کاملا واقعی بود. این مسابقه که برای بدست آوردن مقام قهرمانی جهان بود در ۴ ام اکتبر سال ۱۹۹۶ در نیویورک بین “روی جونز جونیور” (Roy Jones, Jr) و برایانت برانون (Bryant Brannon) برگزار شد که با شکست برانون در راند دوم همراه بود.آکادمی پلیس (Police Academy)بعد از انتشار فیلم “آکادمی پلیس” عبارت “تکل بری” (Tackleberry) در میان عامه مردم رایج شد. از آن زمان تاکنون، موسسات دولتی اجرای قانون در ایالات متحده از این واژه برای کسانی که دوست دارند وارد درگیری های مسلحانه شده و خیلی سریع اسلحه خود را بیرون می کشند استفاده می کنند.فارست گامپ (Forrest Gump)همانطور که می دانید داستان فیلم “فارست گامپ” با کارهای قهرمانانه یک پسربچه آغاز می شود و فیلم زندگی دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی قهرمان داستان را بازگو می کند. در اولین صحنه از هر دوره از زندگی شخصیت قهرمان، وی پیراهنی آبی رنگ و شطرنجی به تن دارد. حتی در انتهای فیلم پسر وی نیز یک پیراهن آبی شطرنجی پوشیده است.دوستان (Friends)یکی از طرفداران این سریال محاسبه کرده که در طول ۱۰ فصل این سریال بدهی شخصیت جوئی (Joey) به شخصیت چندلر (Chandler) به ۱۱۹٫۷۶۰ دلار رسیده است.درخشش (The Shining) و داستان اسباب بازی (Toy Story)قالیچه ای که در انیمیشن “داستان اسباب بازی” روبروی اتاق سید (Sid) دیده می شود دقیقاً شبیه قالیچه ای است که در یکی از راهروهای هتل در فیلم “درخشش” وجود دارد. این همان راهرویی است که جک نیکلسون در آن با تبری در دست قصد کشتن همسر و فرزندش را دارد.پوستر فیلم سکوت بره ها (The Silence of the Lambs)همه می دانیم که پوستر فیلم “سکوت بره ها” پروانه ای را نشان می دهد که تصویر یک جمجمه روی پشت آن نقش بسته اما کمتر کسی متوجه شده که این جمجمه خود از تصویر سه زن تشکیل شده است.تایتانیک (Titanic)نقاشی که جک در فیلم “تایتانیک” از شخصیت رز (Rose) می کشد در واقع مانند دیگر نقاشی های موجود در کابین جک، کار جیمز کامرون کارگردان فیلم می باشند.جیغ (Scream) و نقاشی “جیغ” اثر معروف ادوارد مانچ (Edvard Munch)نام فیلم ترسناک مشهور “جیغ” از تابلویی به همین نام از ادوارد مانچ گرفته شده و ماسکی که قاتل در این فیلم به صورت دارد کاملا شبیه نقاشی مانچ است.دیوانه از قفس پرید (One Flew Over the Cuckoo’s Nest)در فیلم “دیوانه از قفس پرید” از بیماران دارای اختلال روانی واقعی برای صحنه های داخل آسایشگاه روانی استفاده شده و حتی آسایشگاهی که در فیلم به تصویر کشیده می شود نیز واقعی است.ترمیناتور (Terminator)لیندا همیلتون (Linda Hamilton) که نقش سارا کانر (Sarah Connor) را در فیلم “ترمیناتور” ایفا کرده است یک خواهر دوقلو به نان لسلی (Leslie) دارد که کاملاً شبیه هم هستند. در صحنه ای که روبات T1000 ظاهر سارا را به خود می گیرد در واقع لسلی نقش سارای واقعی را بازی می کند. حتی در صحنه هایی که از آینه استفاده شده است نیز لسلی حضور دارد.داستان های عامه پسند (Pulp Fiction)و در آخر این که آن چه که در فیلم ” داستان های عامه پسند” درون کیف قرار داشت نه روح “مارسلوس والاس” (Marsellus Wallace) بلکه یک چراغ قوه بود!