نزدیک به چهار قرن، بین سال های ۱۴۳۹ تا ۱۷۸۷، در قبرستان یهودیان مراسم خاکسپاری مردگان انجام شده است. در این قبرستان نسبتاً کوچک تقریبا ۱۰۰٫۰۰۰ نفر دفن شده اند اما تنها ۱۲٫۰۰۰ قبر در آن وجود دارد. مسئولین قبرستان روی قبرهای قبلی خاک ریخته و مرده دیگری را روی آن دفن کرده اند. در برخی از نقاط قبرستان بیش از ۱۲ قبر روی هم قرار گرفته است. به مرور زمان این خاک های روی هم انباشته شده فرو ریخته و اجساد و سنگ قبرهای زیرین بیرون افتاده اند. سنگ قبرهای قدیمی به سنگ قبرهای جدیدتر فشار آورده و آن ها را کج کرده اند. در نتیجه نمای این قبرستان بسیار غیرطبیعی و البته ترسناک شده است.



یک جزیره عجیب و متروکه در مکزیک وجود دارد که پر است از عروسک های ترسناک که از درخت ها آویزان شده اند. گفته می شود که در سال ۱۹۵۰ یک فرد ولگرد به نام جولین سانتانا باررا (Julián Santana Barrera) شروع به جمع آوری عروسک های دور انداخته شده در میان زباله ها کرده و برای آرامش روح دختربچه ای که در آب های آن حوالی غرق شده بود آن ها را از درخت های جزیره آویزان کرده است. باررا خود نیز در سپتامبر ۲۰۱۱ در آب های این جزیره غرق شد. اکنون بیش از ۱٫۰۰۰ عروسک در این جزیره متروکه وجود دارد.



ساختمان های جزیره هاشیما قبلاً محل سکونت کارگران معدن زغال سنگ بوده و در سال ۱۸۸۷ بنا شده اند. در سال ۱۹۵۹ این مکان یکی از شلوغ ترین مکان های زندگی در جهان شمرده می شد به طوری که این جزیره با خط ساحلی به طول تنها یک کیلومتر میزبان ۵٫۲۵۹ نفر از کارگران ژاپنی بوده است. سرانجام مقامات به این نتیجه رسیدند که استخراج زغال سنگ از این معدن صرفه اقتصادی ندارد در تنیجه معدن را در سال ۱۹۷۴ تعطیل کردند. خوابگاه های کارگران نیز به یکی از مکان های ترسناک جهان تبدیل شد.



این دَیر کوچک در قرن ۱۶ میلادی توسط یک راهب فرانسیسی ساخته شد. دَیر استخوان ها مساحت زیادی ندارد. طول این دیر تنها ۱۸٫۶ و عرض آن ۱۱ متر است و استخوان ۵٫۰۰۰ راهب در آن قرار دارد. روی سقف این دَیر مخوف نوشته شده است: "Melior est die mortis die nativitatis" یعنی روز مرگ از روز تولد بهتر خواهد بود.



جنگل خودکشی نام غیر رسمی جنگل آئوکیگاهارا (Aokigahara) است که در جزیره هونشو (Honshu) ژاپن قرار دارد. این جنگل بدنام محل خودکشی افرادی است که از زندگی خود خسته شده اند. جنگل خودکشی جایگاه ویژه ای در افسانه های ژاپنی دارد و ژاپنی ها بر این عقیده اند که این مکان توسط ارواح و اجنه تسخیر شده است. این جنگل بعد از پل گلدن گیت (Golden Gate Bridge) در سانفرانسیسکو معروف ترین مکان خودکشی در جهان به شمار می آید. بر در ورودی این جنگل نوشته شده: "زندگی شما هدیه باارزش والدینتان است. به خانواده خود فکر کنید. رنج خود را تنهایی تحمل نکنید. با شماره ۲۲-۰۱۱۰ تماس بگیرید.



این بنا که روزگاری یک بیمارستان روانی بوده اکنون توسط یک هنرمند برزیلی به نام هربرت باگلیونه (Herbert Baglione) به یک نمایشگاه هنری تبدیل شده است. وی از حس بیمارگونه این مکان الهام گرفته و طرح هایی از بیماران روانی در حال شکنجه را روی دیوار و کف این ساختمان به تصویر کشیده است.



این کلیسا در روستای لوکووا (Lukova) واقع شده است و در سال ۱۹۶۸ پس از آن که در حین مراسم دعا قسمتی از سقف آن فرو ریخت متروکه شد. اخیراً هنرمندی به نام ژاکوب هادراوا (Jakub Hadrava) مجموعه ای از مجسمه های ترسناک را در این کلیسا قرار داده و حال و هوایی شیطانی به این مکان بخشیده است.



شبکه ای از تونل ها و گودال های پیچ در پیچ در زیر شهر پاریس وجود دارد. بر اساس منابع مختلف طول تمامی این تونل های بین ۱۸۷ تا ۳۰۰ متر برآورد می شود. از پایان قرن ۱۸ میلادی تاکنون باقیمانده اجساد حدود ۶ میلیون نفر در این مکان دفن شده است.



به علت آتشی زیرزمینی که ۵۰ سال پیش در این منطقه در نتیجه سوختن زعال سنگ روشن شده و تا امروز نیز همچنان از آن دود بلند می شود تعداد ساکنان شهر سنترالیا از ۱٫۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۱ به تنها ۷ نفر در سال ۲۰۱۲ رسیده و بقیه ساکنان این منطقه را ترک کرده اند. در طراحی بازی تپه خاموش (Silent Hill) و فیلمی به همین نام در ژانر وحشت از این مکان الهام گرفته شده است.



این بازار اشیا و گیاهان جادویی در شهر لومه پایتخت توگو واقع شده است.مردم اهل توگو، غنا و نیجریه به آیین خاصی به نام وودوو (Voodoo) باور داشته و برای عروسک ها قدرت جادویی قائل هستند. مجموعه اشیایی که در آکودِسِوا یافت می شود بسیار غیرمتعارف است. در این بازار از جمجمه یک گاو نر بزرگ گرفته تا سر خشک شده میمون، بوفالو و پلنگ و دیگر اقلام "جادویی" را می توان یافت.



پوویجلیا (Poveglia) یکی از معروف ترین جزایر دنیا است که در دریاچه ونیز در شمال ایتالیا واقع شده است. بر طبق ادعاها از زمان روم باستان این جزیره محلی برای نگهداری افراد مبتلا به طاعون بوده و بیش از ۱۶۰٫۰۰۰ نفر در این جزیره دفن شده اند. مردم ایتالیا بر این باروند که ارواح مردگان در گوشه و کنار این جزیره پرسه می زنند. علاوه بر تاریخچه تاریک این جزیره ادعا شده است که در یک مرکز روانشناختی که در این جزیره احداث شده بود از بیماران بعنوان نمونه برای انجام آزمایشات روانشناختی استفاده می شده و در واقع بیماران را شکنجه روحی می داده اند. از اینرو برخی از محققان امور ماوراءالطبیعه این جزیره را به عنوان یکی از مخوف ترین مکان های روی زمین معرفی کرده اند.



تپه صلیب ها در کشور لیتوانی محل براافراشته شدن تعداد زیادی صلیب (جمعاً حدود ۵۰٫۰۰۰) است. این تپه اگر چه ظاهری شبیه گورستان دارد اما در واقع گورستان نیست. باور عمومی مردم محلی بر این است که کسانی که در این محل صلیب بگذارند در زندگی خود کامیاب خواهند شد. نمی توان با قاطعیت گفت که چه کسی و در چه زمانی و به چه دلیلی اولین صلیب را در این منطقه برافراشته و تاکنون از راز این تپه رمز گشایی نشده است.



مومیایی های کابایان در سال های ۱٫۲۰۰ تا ۱٫۵۰۰ میلادی در این مکان دفن شده اند. به گفته افراد محلی ارواح این افراد هنوز هم در این مکان پرسه می زنند. اجساد این مردگان با استفاده از ترکیبات خاصی مومیایی شده است و با توجه به تلاش های صورت گرفته برای سرقت این مومیایی ها، از این مکان به شدت محافظت می شود. شاید از خود بپرسید که چه دلیلی دارد کسی یک مومیایی را به سرقت ببرد! یکی از کسانی که سعی کرده بود از این محل دزدی کند در جواب سوال ما گفت که وی این کار را حق خود می داند زیرا یکی از این مومیایی ها مطمعنا متعلق به جد وی خواهد بود.



این پل قوسی بسیار قدیمی در نزدیک روستای میلتون (Milton) در اسکاتلند قرار دارد. در اواسط قرن نوزدهم حوادث عجیبی در این مکان اتفاق افتاد. ده ها سگ خود را از ارتفاع ۱۵ متری این پل به پایین پرت کرده و اکثر آن ها در برخورد با صخره های پایین پل کشته شدند. تعدادی هم که زنده ماندند بعد از نجات توسط افراد محلی باز تلاش کردند که خود را از بالای پل پایین بیاندازند. به دلایلی ناشناخته این پل به مکان خطرناکی برای حیوانات تبدی



این غار در فاصله کوتاهی از شهر سَن ایگناسیو (San Ignacio) در کشور بلیز واقع شده و به عنوان بخشی از منطقه حفاظت شده طبیعی کوهستان تاپیر (Tapir Mountain Nature Reserve) شواهد بسیاری از تمدن مایا را در خود جای داده است. در بخشی از غار که به آن “معبد” گفته می شود مایاها انسان ها را قربانی می کرده اند زیرا بر این باور بودند که از این مکان می توانند به عالم مردگان وارد شوند. این غار در فاصله کوتاهی از شهر سَن ایگناسیو (San Ignacio) در کشور بلیز واقع شده و به عنوان بخشی از منطقه حفاظت شده طبیعی کوهستان تاپیر (Tapir Mountain Nature Reserve) شواهد بسیاری از تمدن مایا را در خود جای داده است. در بخشی از غار که به آن “معبد” گفته می شود مایاها انسان ها را قربانی می کرده اند زیرا بر این باور بودند که از این مکان می توانند به عالم مردگان وارد شوند.



قلعه لیپ در منطقه کونتی اوفالی (County Offaly) ایرلند واقع شده و یکی از مخوف ترین قلعه های جهان به شمار می آید. در داخل قلعه یک سیاهچال بسیار بزرگ قرار دارد که کف آن از تیغه های چوبی نوک تیز عمودی پر شده است. این سیاهچال حین مرمت قلعه توسط کارگران کشف شد و مدت زمان زیادی طول کشید تا آن ها توانستند تمامی استخوان های موجود در این سیاهچال را با چندین کامیون به بیرون از قلعه منتقل کنند. به عقیده مردم محلی ارواح کسانی که در این سیاهچال کشته شده اند در این قلعه حضور دارند. قلعه لیپ در منطقه کونتی اوفالی (County Offaly) ایرلند واقع شده و یکی از مخوف ترین قلعه های جهان به شمار می آید. در داخل قلعه یک سیاهچال بسیار بزرگ قرار دارد که کف آن از تیغه های چوبی نوک تیز عمودی پر شده است. این سیاهچال حین مرمت قلعه توسط کارگران کشف شد و مدت زمان زیادی طول کشید تا آن ها توانستند تمامی استخوان های موجود در این سیاهچال را با چندین کامیون به بیرون از قلعه منتقل کنند. به عقیده مردم محلی ارواح کسانی که در این سیاهچال کشته شده اند در این قلعه حضور دارند.



گورستان چاوچیلا در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر نازکا (Nazca) در ساحل جنوبی پرو واقع شده است. این گورستان دسته جمعی در دهه ۱۹۲۰ کشف شد. محققان توانستند بقایای اجسادی با قدمت ۷۰۰ سال را در این گورستان پیدا کنند. آخرین مراسم تدفینی که در این گورستان انجام گرفته در قرن ۹ میلادی بوده است. گورستان چاوچیلا یک ویژگی منحصربفرد دارد و آن این است که مردگان این قبرستان برای رسیدن به آرامش در حالت خاصی قرار داده شده اند. تمامی اجساد در حالت چمباتمه قرار گرفته و لبخند خاصی بر صورت دارند. به لطف آب و هوای خشک کشور پرو این اجساد به مقدار زیادی دست نخورده باقی مانده اند. گورستان چاوچیلا در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر نازکا (Nazca) در ساحل جنوبی پرو واقع شده است. این گورستان دسته جمعی در دهه ۱۹۲۰ کشف شد. محققان توانستند بقایای اجسادی با قدمت ۷۰۰ سال را در این گورستان پیدا کنند. آخرین مراسم تدفینی که در این گورستان انجام گرفته در قرن ۹ میلادی بوده است. گورستان چاوچیلا یک ویژگی منحصربفرد دارد و آن این است که مردگان این قبرستان برای رسیدن به آرامش در حالت خاصی قرار داده شده اند. تمامی اجساد در حالت چمباتمه قرار گرفته و لبخند خاصی بر صورت دارند. به لطف آب و هوای خشک کشور پرو این اجساد به مقدار زیادی دست نخورده باقی مانده اند.



اندوهناک ترین جنبه دین باستانی کارتاژها قربانی کردن کودکان به ویژه نوزادان بسیار کوچک بوده است. گریه کردن در هنگام قربانی کردن کودک جایز نبود زیرا مردم آن زمان بر این عقیده بودند که یک دانه اشک یا آه یا ناله باعث پایین آمدن ارزش قربانی در نگاه خدایان می شود. در سال ۱۹۲۱ باستان شناسان محلی را کشف کردند که تعداد زیادی کوزه پر از خاکستر حیوانات و کودکان در آن نگهداری می شد. اندوهناک ترین جنبه دین باستانی کارتاژها قربانی کردن کودکان به ویژه نوزادان بسیار کوچک بوده است. گریه کردن در هنگام قربانی کردن کودک جایز نبود زیرا مردم آن زمان بر این عقیده بودند که یک دانه اشک یا آه یا ناله باعث پایین آمدن ارزش قربانی در نگاه خدایان می شود. در سال ۱۹۲۱ باستان شناسان محلی را کشف کردند که تعداد زیادی کوزه پر از خاکستر حیوانات و کودکان در آن نگهداری می شد.



جزیره ایلها دا کویمادا گرانده (Ilha da Queimada Grande) بدون شک خطرناک ترین جزیره در جهان است. جزیره مارها کاملاً از درخت پوشیده شده و با ساحلی سنگی به ارتفاع ۲۰۰ متر ورود به آن بدون تجهیزات خاص غیر ممکن به نطر می رسد. این جزیره مکان زندگی انواع مختلفی از مارهای سمی است به طوری که در هر متر مربع از آن ۶ مار وجود دارد. سم این مارها بسیار کشنده است. بومیان محلی داستان های ترسناکی از مرگ انسان ها در این جزیره تعریف می کنند به همین دلیل مقامات محلی ورود افراد به آن را ممنوع کرده اند. جزیره ایلها دا کویمادا گرانده (Ilha da Queimada Grande) بدون شک خطرناک ترین جزیره در جهان است. جزیره مارها کاملاً از درخت پوشیده شده و با ساحلی سنگی به ارتفاع ۲۰۰ متر ورود به آن بدون تجهیزات خاص غیر ممکن به نطر می رسد. این جزیره مکان زندگی انواع مختلفی از مارهای سمی است به طوری که در هر متر مربع از آن ۶ مار وجود دارد. سم این مارها بسیار کشنده است. بومیان محلی داستان های ترسناکی از مرگ انسان ها در این جزیره تعریف می کنند به همین دلیل مقامات محلی ورود افراد به آن را ممنوع کرده اند.



این بنای یادبود در دهه ۱۹۸۰ میلادی در ارتفاع ۱٫۴۴۱ متری کوه بوزلوژها و به افتخار حزب کمونیست بلغارستان ساخته شده است. ساخت این بنا ۷ سال به طول انجامید و بیش از ۶٫۰۰۰ کارگر و مهندس در ساخت آن مشارکت داشتند. اگرچه در نمای داخلی ساختمان از سنگ مرمر و در تزیین راه پله ها از آینه قرمز استفاده شده اما پس از فروپاشی نظام کمونیستی اموال این بنای یادبود تماماً به غارت رفته و تنها بنای اصلی برجای مانده است. ساختمان به جا مانده بیشتر به سفینه فضایی منهدم شده شباهت دارد. این بنای یادبود در دهه ۱۹۸۰ میلادی در ارتفاع ۱٫۴۴۱ متری کوه بوزلوژها و به افتخار حزب کمونیست بلغارستان ساخته شده است. ساخت این بنا ۷ سال به طول انجامید و بیش از ۶٫۰۰۰ کارگر و مهندس در ساخت آن مشارکت داشتند. اگرچه در نمای داخلی ساختمان از سنگ مرمر و در تزیین راه پله ها از آینه قرمز استفاده شده اما پس از فروپاشی نظام کمونیستی اموال این بنای یادبود تماماً به غارت رفته و تنها بنای اصلی برجای مانده است. ساختمان به جا مانده بیشتر به سفینه فضایی منهدم شده شباهت دارد.



روستای (Dargavs) در اوستیای جنوبی (Northern Ossetia) روسیه محلی زیبا است که خانه هایی سنگی دارد اما در واقع این مکان یک گورستان بزرگ باستانی بوده است. در دخمه های این خانه های سنگی افراد مرده با لباس ها و وسایلشان دفن شده اند. روستای (Dargavs) در اوستیای جنوبی (Northern Ossetia) روسیه محلی زیبا است که خانه هایی سنگی دارد اما در واقع این مکان یک گورستان بزرگ باستانی بوده است. در دخمه های این خانه های سنگی افراد مرده با لباس ها و وسایلشان دفن شده اند.



در دوران جنگ های اول و دوم جهانی این مکان توسط ارتش آلمان مورد استفاده قرار گرفته است. در سال ۱۹۱۶ آدولف هیتلر این بیمارستان را توسعه بخشید. بعد از پایان جنگ جهانی دوم این بیمارستان به اشغال نیروهای کمونیست درآمد و به بزرگترین بیمارستان روس ها در خارج از قلمرو شوروی تبدیل شد. این مجتمع شامل ۶۰ ساختمان بوده و بسیاری از آن ها بعد از جنگ جهانی دوم مرمت شده اند. بقیه ساختمان های این مجتمع مهر و موم و تمامی پنجره ها با تخته مسدود شده اند. در دوران جنگ های اول و دوم جهانی این مکان توسط ارتش آلمان مورد استفاده قرار گرفته است. در سال ۱۹۱۶ آدولف هیتلر این بیمارستان را توسعه بخشید. بعد از پایان جنگ جهانی دوم این بیمارستان به اشغال نیروهای کمونیست درآمد و به بزرگترین بیمارستان روس ها در خارج از قلمرو شوروی تبدیل شد. این مجتمع شامل ۶۰ ساختمان بوده و بسیاری از آن ها بعد از جنگ جهانی دوم مرمت شده اند. بقیه ساختمان های این مجتمع مهر و موم و تمامی پنجره ها با تخته مسدود شده اند.



ساخت این ایستکاه مترو در سال ۱۸۸۴ آغاز شده بود. بعد از جنگ جهانی اول از نظر مقامات رسمی و به خاطر تغییرات جمعیتی ادامه احداث این ایستگاه ضرورت نداشت. در سال ۱۹۲۵ پس از تکمیل نیمی از مسیر ۱۶ کیلومتری ادامه احداث این ایستگاه کاملا متوقف شد. امروزه سالی دوبار گردشگران و علاقمندان اجازه می یابند که به دیدن این مکان متروکه بروند. تعداد بسیاری از افراد بی خانمان نیز در تونل های این ایستگاه متروکه زندگی می کنند. ساخت این ایستکاه مترو در سال ۱۸۸۴ آغاز شده بود. بعد از جنگ جهانی اول از نظر مقامات رسمی و به خاطر تغییرات جمعیتی ادامه احداث این ایستگاه ضرورت نداشت. در سال ۱۹۲۵ پس از تکمیل نیمی از مسیر ۱۶ کیلومتری ادامه احداث این ایستگاه کاملا متوقف شد. امروزه سالی دوبار گردشگران و علاقمندان اجازه می یابند که به دیدن این مکان متروکه بروند. تعداد بسیاری از افراد بی خانمان نیز در تونل های این ایستگاه متروکه زندگی می کنند.



روستای کوچک ساگادا در جزیره لوزون (Luzon) فیلیپین قرار دارد. این روستا یکی از ترسناک ترین مکان های کشور فیلیپین است و گردشگران می توانند بقایای منحصربفردی از روش های باستانی تدفین مردگان را در این محل ببینند. در این مکان تابون مردگان از صخره ها آویزان شده است. افراد محلی بر این باور بودند که هر چه تابوت فرد مرده بالاتر باشد روح او به بهشت نزدیک تر خواهد بود. روستای کوچک ساگادا در جزیره لوزون (Luzon) فیلیپین قرار دارد. این روستا یکی از ترسناک ترین مکان های کشور فیلیپین است و گردشگران می توانند بقایای منحصربفردی از روش های باستانی تدفین مردگان را در این محل ببینند. در این مکان تابون مردگان از صخره ها آویزان شده است. افراد محلی بر این باور بودند که هر چه تابوت فرد مرده بالاتر باشد روح او به بهشت نزدیک تر خواهد بود.

مکان هایی در جهان وجود دارد که در هر گوشه آن ها رمز و رازی نهفته است. قصد داریم در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره کنیم. اما به شما هشدار می دهیم& اگر قلبتان ضعیف است مواظب خودتان باشید و اگر شجاع هستید مطلب را تا انتها بخوانید.قبرستان قدیمی یهودیان (Old Jewish Cemetery)، پراگ، جمهوری چکجزیره عروسک ها (The Island of Dolls) ، مکزیکجزیره هاشیما(Hashima Island) ، ژاپندَیر استخوان ها (Chapel of Bones)، پرتغالجنگل خودکشی (Suicide Forest)، ژاپنبیمارستان روانی متروکه (Abandoned psychiatric hospital)، پارما، ایتالیاکلیسای سنت جرج (St. George’s church)، جمهوری چکدخمه های پر از اسکلت پاریس (Catacombs of Paris)، فرانسهسنترالیا (Centralia) ، پنسیلوانیا، آمریکابازار آکودِسِوا (Akodessewa market)، توگوجزیره طاعون (Plague)، ایتالیاتپه صلیب ها (Hill of Crosses)، لیتوانیمحل دفن مومیایی های کابایان (Burial place of the Kabayan Mummies)، فیلیپینپل اورتون (Overtoun Bridge)، اسکاتلندغار آکتون تونیچیل موکنال (Actun Tunichil Muknal Cave)، بلیزقلعه لیپ (Leap Castle)، ایرلندگورستان چاوچیلا (Chauchilla Cemetery) ، پرومعبد توفت (Sanctuary of Tophet)، تونسجزیره مار (Snake Island)، برزیلبوزلوژها (Buzludzha)، بلغارستانشهر مردگان (City of the Dead)، روسیهبیمارستان نظامی متروکه بیلیتز- هِیلشتاتن(Beelitz-Heilstätten)، آلمانمترو نیمه تمام سینسیناتی (Unfinished Cincinnati Subway)، آمریکاتابوت های معلق ساگادا (Hanging Coffins of Sagada)، فیلیپین