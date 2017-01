در تلگرام دسکتاپ یک قابلیت مخفی با نام WorkMode وجود دارد که توسط آن می‌توانید کانال‌ها را از لیست چت‌ها مخفی کنید تا وجود آن‌ها باعث شلوغی لیست و گم شدن چت‌های مهم و لازم نشود. برای مثال، اکثر کاربران هنگامی که در محیط کار خود هستند یا در منزل قصد انجام کار مشخصی در تلگرام دارند مطالب کانال‌ها را مطالعه نمی‌کنند و مرور آن را به شب یا ساعت بیکاری موکول می‌کنند. از همین رو، وجود این کانال‌ها که معمولا تعداد زیادی را هم شامل می‌شوند در طول ساعات کاری نه‌تنها بی‌فایده است، بلکه باعث شلوغی، پایین رفتن چت‌های شخصی و‌... نیز خواهد شد. با توجه به این موضوع، تلگرام حالتی با عنوان «حالت کار» را در نرم‌افزار دسکتاپ قرار داده است که با فعال کردن آن، تمام گروه‌ها و کانال‌هایی که آن‌ها را Mute کرده باشید از لیست چت مخفی خواهند شد. از آنجا که اکثریت کاربران تمام کانال‌های خود را به دلیل پیام‌های مکرر به حالت بی‌صدا تبدیل کرده‌اند، می‌توان با کمک این ویژگی، تمام کانال‌ها را از لیست گفتگوها مخفی کرد و تنها به گفتگوهای شخصی دسترسی داشت.برای استفاده از این ویژگی کافی است بعد از اطمینان از انگلیسی بودن زبان تایپ، وارد تنظیمات تلگرام دسکتاپ شوید. بعد از ظاهر شدن صفحه تنظیمات، لازم است بدون کار اضافه‌ای یا گشتن دنبال بخشی برای نوشتن، بدون هیچ پیشوند یا پسوندی کلمه‌ی workmode را تایپ کنید. بعد از انجام این کار پنجره‌ای ظاهر خواهد شد که از شما می‌پرسد آیا مایل به فعال کردن WorkMode هستید یا خیر که باید با انتخاب گزینه‌ی Ok آن را فعال کنید. بعد از انجام این کار، مانند تصویر بالا گزینه‌ای با عنوان Hide Muted Chats به بالای لیست گفتگوها اضافه خواهد شد که با کلیک روی آن، می‌توانید گروه‌ها و کانال‌های بی‌صدا را در کسری از ثانیه مخفی کنید تا ساده‌تر و با سرعت بالاتری به گفتگوهای شخصی دسترسی داشته باشید.هرگاه به این کانال‌ها نیاز داشتید نیز کافی است مجدد با کلیک روی همین گزینه، کانال‌ها و گروه‌های Mute شده را از حالت مخفی خارج کنید.با توجه به اینکه با کلیک مجدد روی گزینه‌ی Show All Chats می‌توانید چت‌های بی‌صدا را مشاهده کنید، نیازی به غیرفعال کردن حالت WorkMode وجود ندارد؛ با این حال اگر قصد غیرفعال کردن آن را داشتید، کافی است مجددا به صفحه تنظیمات مراجعه و workmode را تایپ کنید. این بار پیامی در رابطه با غیرفعال کردن این ویژگی نشان داده خواهد شد که می‌توانید با انتخاب گزینه Ok آن را غیرفعال کنید.