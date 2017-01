با افزایش قیمت بلیط سینماها و بازگشت فیلم های دنباله داری مانند “جنگ ستارگان” شاید در آینده ای نزدیک فروش بالای یک میلیارد دلار فیلم ها به موضوعی عادی در دنیای سینما تبدیل شود. اما تاکنون تنها ۲۷ فیلم و آن هم تنها در ۲۵ سال اخیر موفق شده اند که فروشی بالغ بر یک میلیارد دلار داشته باشند. در ادامه به فیلم هایی اشاره می کنیم که به فروش یک میلیارد دلاری و یا حتی بیشتر رسیده اند.۲۷- شوالیه تاریکی (The Dark Knight) (2008)فروش کلی: ۱٫۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ دلاردر جولای سال ۲۰۰۸ همه صاحب نظران عرصه سینما بر این عقیده بودند که دنباله ” بتمن آغاز می کند” به گارگردانی کریستوفر نولان و هنرنمایی هیث لجر در نقش جوکر می تواند رکورد فروش فیلم در آمریکا را بشکند. حتی برخی بر این عقیده بودند که “شوالیه تاریکی” قادر خواهد بود از رکورد ۱٫۸ میلیارد دلاری فیلم “تایتانیک” نیز فراتر برود.با این وجود در جدول فیلم های پرفروش تاریخ، فیلم “شوالیه تاریکی” در مقام ۲۷ام باقی ماند.۲۶- هابیت ها: سفر غیرمنتظره (The Hobbit: An Unexpected Journey) (2012)فروش کلی: ۱٫۰۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰دلاربعد از ان که فروش اولین قسمت از فیلم “هابیت ها” ساخته پیتر جکسون از مرز یک میلیارد دلار گذشت همه تصور می کردند که دو دنباله دیگر این فیلم نیز اگر نتوانند رکورد فروش قسمت اول را بشکنند دستکم به فروش نسبتا بالایی دست خواهند یافت. اما هیچ کدام از دو دنباله فیلم ” هابیت ها” یعنی ” تباهی اسماگ (The Desolation of Smaug)” و ” نبرد پنج سپاه (Battle of the Five Armies)” به فروشی بالاتر از ۹۶۰ میلیون دلار نرسیدند.۲۵- شهر حیوانات (Zootopia) (2016)فروش کلی: ۱٫۰۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰دلارانیمیشن ” شهر حیوانات” یکی از چهار انیمیشن ساخته شده توسط شرکت فیلم سازی والت دیزنی است که به فروشی بالاتر از یک میلیارد دلار دست یافته است. این انیمیشن در اولین روز اکران خود به رکورد ۷۵ میلیون دلار فروش رسید که رکورد بیشترین فروش توسط فیلم های انیمیشن در روز اول اکران را شکست.۲۴- آلیس در سرزمین عجایب (Alice In Wonderland) (2010)فروش کلی: ۱٫۰۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ دلاروقتی که فیلم کلاسیک “آلیس در سرزمین عجایب” محصول کمپانی والت دیزنی و به کارگردانی تیم برتون به فروش بالای یک میلیارد دلار رسید به ششمین فیلمی تبدیل شد که به فروش بالای یک میلیارد دست یافته است. بعد از آن سال بیش از ۲۰ فیلم دیگر نیز وارد باشگاه فیلم های یک میلیارد دلاری شده اند. با این وجود دنباله این فیلم با نام ” آلیس در آن سوی آینه (Alice Through the Looking Glass)” نتوانست به فروشی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار دست یابد.۲۳- جنگ ستارگان: اپیزود اول- تهدید شبح (Star Wars: Episode 1 — The Phantom Menace) (1999)فروش کلی: ۱٫۰۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰دلار“تهدید شبح” اولین اپیزود از سری فیلم های “جنگ ستارگان” بود که به لطف اکران دوباره به شکل سه بعدی ۱۳ سال بعد از اولین اکران توانست به رکورد فروش بالای یک میلیارد دلار برسد. بدون درآمد حاصل از اکران مجدد، این اپیزود نیز مانند سه اپیزود قبلی به فروشی بالاتر از یک میلیارد دلار دست نمی یافت.۲۲- در جستجوی دوری (Finding Dory) (2016)فروش کلی: ۱٫۰۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰دلاردوستداران فیلم های انیمیشن در تابستان سال گذشته برای تماشای دنباله انیمیشن ” در جستجوی نمو (Finding Nemo)” ساخته شرکت انیمیشن سازی والت دیزنی به سینماها هجوم بردند. این دنباله بعد از فیلم “شهر حیوانات” دومین انیمیشن سال ۲۰۱۶ بود که فروشش از مرز یک میلیارد دلار می گذشت. فروش بالای این فیلم آن را در مکان پنجم فیلم های انیمیشن پرفروش تاریخ قرار داد.۲۱- پارک ژوراسیک (Jurassic Park) (1993)فروش کلی: ۱٫۰۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰دلارهمانند فیلم “جنگ ستارگان: اپیزود اول- تهدید شبح” فروش بالای فیلم “پارک ژوراسیک” نیز مرهون اکران مجدد آن به صورت سه بعدی در سال ۱۹۹۳ است. طبق گزارش ها این فیلم ابتدا در کشور چین نیز اکران نشد اما اکران نسخه سه بعدی این فیلم از جمله در چین سهم زیادی در افزایش فروش این فیلم و راهیابی آن به باشگاه فیلم های یک میلیارد دلاری داشت.۲۰- دزدان دریایی کارائیب: سواری بر امواج ناشناخته (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) (2011)فروش کلی: ۱٫۰۴۵٫۷۰۰٫۰۰۰دلارتاکنون تنها چهار فیلم از مجموعه فیلم های “دزدان دریایی کارائیب” ساخته شده و دو قسمت از آن به فروش بالای یک میلیارد دلار رسیده است. فیلم “دزدان دریایی کارائیب: سواری بر امواج ناشناخته” از این مجموعه با فروش بالای یک میلیارد دلار در رتبه بیستم فیلم های پرفروش تاریخ و سری دوم از این مجموعه در رتبه نوزدهم قرار دارد.۱۹- دزدان دریایی کارائیب: صندوق مرد مرده (Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest) (2006)فروش کلی: ۱٫۰۶۶٫۲۰۰٫۰۰۰دلارفروش این قسمت از سری فیلم های ” دزدان دریایی کارائیب” که بعد از قسمت اول با نام “دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه” ساخته شد تنها بعد از سه ماه از مرز یک میلیارد دلار گذشت و در آن زمان به عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ دست یافت.۱۸- داستان اسباب بازی ها ۳ (Toy Story 3) (2010)فروش کلی: ۱٫۰۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰دلارسومین قسمت از مجموعه فیلم های ” داستان اسباب بازی ها” با عبور از مرز یک میلیارد دلار فروش شرکت والت دیزنی را به مالک پرفروش ترین فیلم ها در تاریخ سینما تبدیل کرد. فروش موفق این قسمت باعث شده که شرکت والت دیزنی تصمیم بگیرد قسمت دیگری از این انیمیشن را تولید کند. بعد از چندی سال به تعویق انداختن اکران قرار است این فیلم در سال ۲۰۱۹ به نمایش عمومی درآید.۱۷- شوالیه تاریکی بر می خیزد (The Dark Knight Rises) (2012)فروش کلی: ۱٫۰۸۴٫۹۰۰٫۰۰۰دلارسال ۲۰۱۲ دنباله کریستوفر نولان بعد از “شوالیه تاریکی” به سیزدهمین فیلمی در طول تاریخ تبدیل شد که به فروش بالای یک میلیارد دلار رسیده است. فروش فیلم فوق العاده بود هرچند بعد از تیراندازی شبانه در یکی از سینماهای پخش فیلم (Aurora theater) بسیاری از صاحب نظران فکر می کردند که استقبال تماشاگران از این فیلم کاهش خواهد یافت.۱۶- تبدیل شوندگان: عصر انقراض (Transformers: Age of Extinction) (2014)فروش کلی: ۱٫۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰دلارسری فیلم های ” تبدیل شوندگان” نیز یکی پس از دیگری به فروش بالای یک میلیارد دلار رسیده اند. همانطور که تصور می شد سری چهارم این مجموعه نیز با عنوان ” تبدیل شوندگان: عصر انقراض” توانست تماشاگران بسیاری را در سراسر دنیا به سینماها بکشاند به طوری که یک سوم از فروش فیلم تنها در کشور چین به دست آمد.۱۵- اسکای فال (Skyfall) (2012)فروش کلی: ۱٫۱۰۸٫۶۰۰٫۰۰۰دلار“اسکای فال” تنها قسمت از مجموعه فیلم های ” جیمز باند” است که به فروشی بالاتر از یک میلیارد دلار رسید. این فیلم همچنان پرفروش ترین فیلم محصول کمپانی سونی و پنجمین فیلم با فروش بالای ۱۰۰ میلیون پوند در تاریخ بریتانیا است.۱۴- ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه (Lord of the Rings: The Return of the King) (2003)فروش کلی: ۱٫۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰دلاردر سال ۲۰۰۳ مردم برای تماشای آخرین قسمت از مجموعه فیلم های “ارباب حلقه ها” ساخته پیتر جکسون به سینماها هجوم بردند. بعد از گذشت تنها ۱۰ روز از اکران اولیه این فیلم به دومین فیلمی تبدیل شد که بعد از “تایتانیک” توانسته بود از مرز فروش یک میلیارد دلار نیز بگذرد. این فیلم رکورد اسکار را نیز شکست و با کسب ۱۱ جایزه اسکار در همه ۱۱ بخشی که نامزد دریافت این جایزه شده بود نام خود را در تاریخ سینما جاودانه کرد.۱۳- تبدیل شوندگان: نیمه تاریک ماه (Transformers: Dark Side of the Moon) (2011)فروش کلی: ۱٫۱۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ دلارسومین قسمت از مجموعه فیلم های ” تبدیل شوندگان” اولین فیلم ساخته کمپانی پارامونت پیکچرز بود که فروش آن از مرز یک میلیارد دلار گذشت. همانند ” عصر انقراض”، این قسمت نیز فروش بالای خود را مدیون استقبال تماشاگران از آن در سطح بین المللی است. این فیلم آخرین ایفای نقش شیا لبوف در مجموعه فیلم های تبدیل شوندگان به حساب می آید.۱۲- کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (Captain America: Civil War) (2016)فروش کلی: ۱٫۱۵۳٫۳۰۰٫۰۰۰دلاردر سال های اخیر مشخص شده است که فیلم های دنیای مارول از لحاظ میزان فروش توقف ناپذیر هستند. فیلم ” کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی” یک موفقیت تجاری بزرگ برای کمپانی سازنده آن بود و به اولین فیلمی تبدیل شد که در سال ۲۰۱۶ فروشی بالاتر از یک میلیارد دلار داشته است.۱۱- مینیون ها (Minions) (2015)فروش کلی: ۱٫۱۵۹٫۴۰۰٫۰۰۰دلارپیش درآمد انیمیشن ” من نفرت انگیز (Despicable Me)” در مورد موجودات زرد رنگی به نام مینیون ها است که محبوب تماشاگران هستند. اگرچه هیچ کدام از دو قسمت انیمیشن ” من نفرت انگیز” به فروش بالای یک میلیارد دلار نرسیدند اما انیمیشن “مینیون ها” موفق شد به فروشی بالاتر از یک میلیارد دلار دست یابد.۱۰- مرد آهنی ۳ (Iron Man 3) (2013)فروش کلی: ۱٫۲۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰دلارتونی استارک با فیلم سوم خود از مجموعه فیلم های ” مرد آهنی” تماشاگران زیادی را به سینماها کشاند. فیلم “مرد آهنی ۳” تنها بعد از ۲۳ روز نمایش به فروش یک میلیارد دلاری رسید. رابرت داونی جونیور به عنوان بازیگر اصلی فیلم نقش بسزایی در موفقیت تجاری این فیلم داشت.۹- یخ زده (Frozen) (2013)فروش کلی: ۱٫۲۷۶٫۵۰۰٫۰۰۰دلارموفقیت تجاری انیمیشن “یخ زده” در سطح بین المللی بار دیگر اسم شرکت والت دیزنی را بر سر زبان ها انداخت. انیمیشن “یخ زده” پرفروش ترین انیمیشنی است که تاکنون ساخته شده است. این انیمیشن در هفته ای که فروشش از مرز یک میلیارد دلار گرفت برنده دو جایزه اسکار نیز شد.۸- هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت دوم (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part Two) (2011)فروش کلی: ۱٫۳۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰دلارآخرین قسمت از مجموعه فیلم های “هری پاتر” تنها قسمت از این مجموعه بود که به فروش بالای یک میلیارد دلار دست یافت. تنها فیلم ” هری پاتر و سنگ جادو” با فروش ۹۷۵ میلیون دلار توانست به این رکورد نزدیک شود.۷- انتقام جویان: عصر آلترون (Avengers: Age of Ultron) (2015)فروش کلی: ۱٫۴۰۵٫۴۰۰٫۰۰۰دلار“تبیدل شوندگان”، “شوالیه تاریکی”، “دزدان دریایی کارائیب” و البته “انتقام جویان” تنها مجموعه هایی هستند که دو قسمت از آن ها فروشی بالاتر از یک میلیارد دلار داشته است. دنباله ” عصر آلترون” که جیمز اسپیدر را به عنوان یک شرور بدذات دیگر به داستان های قبلی اضافه کرده بود برابر انتظارها با استقبال قابل توجه تماشاگران مواجه شد.۶- خشمگین ۷ (Furious 7) (2015)فروش کلی: ۱٫۵۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰دلاررکورد شکنی فیلم “خشمگین ۷” با عبور از فروش یک میلیارد دلاری تنها در ۱۷ روز اول نمایش آغاز شد. این موفقیت باعث شد که فیلم “خشمگین ۷” به اولین فیلمی تبدیل شود که در این زمان کوتاه به فروش بالای یک میلیون دلار دست یافته است. اما دو فیلم بعدی این مجموعه که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شده رکورد این قسمت را شکستند. این قسمت آخرین قسمت از مجموعه فیلم های “سریع و خشن(Fast and Furious)” بود که پل واکر در آن ایفای نقش کرد و بسیاری استقبال چشمگیر تماشاگران از این فیلم را نتیجه مرگ دلخراش پل واکر قبل از اکران عمومی این فیلم می دانند.۵- انتقام جویان مارول (Marvel’s The Avengers) (2012)فروش کلی: ۱٫۵۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰دلاردر اولین قسمت از سری فیلم های انتقام جویان تمامی قهرمانان داستان های کمیک دور هم جمع شده بودند و همین موضوع باعث موفقیت تجاری بزرگی برای سازندگان این فیلم شد. فروش یک میلیارد دلاری این فیلم تنها در ۱۹ روز اکران آن را بعد از فیلم های آواتار” و “هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت دوم” به سومین فیلمی تبدیل کرد که در کمترین روز اکران به فروشی بالای یک میلیارد دلار دست یافته است.۴- دنیای ژوراسیک (Jurassic World) (2015)فروش کلی: ۱٫۶۷۰٫۴۰۰٫۰۰۰دلاراین قسمت از مجموعه “پارک ژوراسیک” با نام “دنیای ژوراسیک” نیز مانند قسمت قبلی به فروش بالای یک میلیارد دلار رسید اما برخلاف قسمت اول “پارک ژوراسیک” این میزان فروش در یک مرحله اکران به دست آمد.فیلم “دنیای ژوراسیک” تمامی رکوردها را شکست. این فیلم با فروش یک میلیارد دلاری در تنها ۱۳ روز فیلم “خشمگین ۷” را از مقام اول سریع ترین فیلمی که به رکورد یک میلیارد دلار فروش رسیده است پایین کشید. دنیای ژوراسیک با فروش ۲۰۸٫۸ میلیون دلار در هفته اول اکران رکورد “انتقام جویان مارول” را نیز پشت سر گذاشت. فروش جهانی این فیلم در هفته اول اکران از مرز ۵۰۰ میلیون دلار نیز عبور کرد که رکورد دیگری برای این فیلم محسوب می شود.با این وجود این رکورد بعدها شکسته شد.۳- جنگ ستارگان: نیرو برمی خیزد (Star Wars: The Force Awakens) (2015)فروش کلی: ۲٫۰۶۸٫۲۰۰٫۰۰۰ دلارهفتمین قسمت از مجموعه فیلم های “جنگ ستارگان” تنها در ۱۲ روز به فروش یک میلیارد دلاری دست یافت و رکورد قبلی که در اختیار فیلم ” دنیای ژوراسیک” بود را شکست. موفقیت این فیلم در همین جا پایان نیافته و با گذشتن از فروش ۲ میلیارد دلاری به سومین فیلم پرفروش تاریخ و پرفروش ترین فیلم از مجموعه فیلم های “جنگ ستارگان” تبدیل شد.۲- تایتانیک (Titanic) (1997)فروش کلی: ۲٫۱۸۶٫۸۰۰٫۰۰۰ دلاربعد از گذشت دو دهه هنوز فیلمی نتوانسته است رتبه دوم را از فیلم تایتانیک ساخته جیمز کامرون بگیرد. اکران اولیه این فیلم فروش ۱٫۸ میلیارد دلاری را برای این فیلم به ارمغان آورد و اکران مجدد نسخه سه بعدی آن به مناسبت یکصدمین سال غرق شدن کشتی تایتانیک فروش آن را از دو میلیارد دلار نیز فراتر برد.۱- آواتار (Avatar) (2009)فروش کلی: ۲٫۷۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰دلارفیلم “آواتار” ساخته جیمز کامرون هنوز پرفروش ترین فیلم تاریخ است. این فیلم با فروشی بالغ بر ۲٫۷ میلیارد دلار با اختلاف زیادی نسبت به دیگر فیلم ها در صد پرفروش ترین فیلم فهرست ما قرار دارد.اما با افزایش قیمت بلیط سینماها و عادی شدن فیلم های با فروش میلیارد دلاری باید دید که این فیلم تا چند سال دیگر می تواند خود را در رتبه اول فیلم های پرفروش تاریخ حفظ کند.