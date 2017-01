ما به شما می گوییم! در این مقاله کاربردی با ما همراه باشید تا ۳ روش برای ذخیره عکسهای اینستاگرام ( یا به عبارتی دانلود از اینستاگرام )را برای شما بیان کنیم.روش اول ذخیره عکسهای اینستاگرام :ذخیره‌ی عکس‌ها از اینستاگرام از طریق نرم‌افزارها یا وب‌گاه‌ها۱. مطمئنا هیچ راه مستقیم برای ذخیره عکسهای اینستاگرام وجود ندارد.اینستاگرام به منظور حمایت از حق نشر یا کپی رایتِ عکس‌های موجود در این شبکه، به هیچ کاربری اجازه نمی‌دهد مستقیما عکس‌ها را از طریق این نرم‌افزار دانلود نماید. با این‌که این مسئله کمی ناراحت‌کننده و دردسرساز است، ولی فراموش نکنید اینستاگرام این کار را برای محافظت از کاربران در مقابل سرقت آثارشان انجام می‌دهد.– هرگز آثار دیگران را به قصد رسیدن به منفعت شخصی ذخیره و استفاده نکنید.– همیشه هنگام اشتراک‌گذاری آثار، نام صاحب اثر را نیز عنوان نمایید.– تنها اینستاگرام می‌تواند عکس‌های موجود در این نرم‌افزار را ذخیره کند و به موسسات تبلیغاتی بفروشد.۲. برای ذخیره عکسهای اینستاگرام مربوط به هر یک از کاربران، از وب‌گاه‌های غیر وابسته به اینستاگرام استفاده کنید.این عبارت را در اینترنت جستجو کنید: “download user instagram photos” ؛ از این طریق به وب‌گاه‌هایی دسترسی پیدا می‌کنید که به شما امکان می‌دهند بدون زحمت و دردسر، با جستجوی نام کاربری افراد عکس‌های‌شان را ذخیره نمایید. کاربر مورد نظرتان را پیدا کنید، و روی تصاویرش کلیک کنید. در پایین صفحه، دکمه‌‌ی “‌Save Image‌”‌ وجود دارد که به شما امکان ذخیره‌ی عکس‌ها را می‌دهد.– این وب‌گاه‌ها در مرورگرهای گوشی‌های همراه نیز قابل استفاده‌اند. هم‌چنین می‌توانید از نرم‌افزار Instagrabbr (اینستاگرابر) نیز استفاده کنید.– وب‌گاه‌های معروف فناوری نظیر CNET نیز استفاده از وب‌گاهی مانند com یا نرم‌افزاری هم‌چون Free Instagram Downloader را توصیه می‌کنند.۳. برای ذخیره عکسهای اینستاگرام و دسترسی به عکس‌های دوستان‌تان از نرم‌افزارهای ذخیره‌ی عکس استفاده کنید.برای دسترسی به برنامه‌های مناسب، عبارت “Save Instagram” را در اینترنت جستجو کنید. این نرم‌افزارها که برای گوشی‌های اندروید و iOS قابل استفاده هستند، از شما می‌خواهند وارد حساب اینستاگرام‌تان شوید و برای‌شان اجازه‌ی دسترسی “‌access‌”‌ صادر کنید. پس از آن‌که به آن‌ها اجازه‌ی دسترسی دهید، می‌توانید بر روی هر عکسی در اینستاگرام، اعم از عکس‌های دوستان‌تان یا سایرین، کلیک و آن را دانلود کنید. بسیاری از این نرم‌افزارها رایگان هستند.– اجازه‌ی دسترسی به این معنی است که آن‌ها حق دارند از حساب کاربری اینستاگرام‌تان اطلاعات لازم را برداشت کنند.– گاهی اوقات این نرم‌افزارها از بروزرسانی‌های گوشی‌های هوشمند عقب می‌افتند و دیگر کار نمی‌کنند؛ از این رو، برای این‌که دچار مشکلات فنی نشوید، سعی کنید از چندین برنامه‌ی مختلف استفاده نمایید.– نرم‌افزارهای مناسب برای این کار عبارت هستند از InstaSave My InstaAlbum و غیره.روش دوم ذخیره عکسهای اینستاگرام :ذخیره‌ی عکس‌ها از اینستاگرام با استفاده از وب سایت Instagram.com۱. وارد حساب کاربری‌تان در Instrgram.com شوید.با این‌که بیش‌تر کاربران اینستاگرام از طریق گوشی‌های همراه‌شان به عکس‌های این نرم‌افزار دسترسی پیدا می‌کنند، آدرس instagram.com به شما این امکان را می‌دهد که از طریق رایانه‌ی‌تان به عکس‌های اینستاگرام دسترسی پیدا کنید؛ و همین مسئله باعث می‌شود ذخیره‌ی عکس‌ها آسان‌تر شوند.– پیش از وارد شدن به اینستاگرام از طریق این آدرس، حتما باید با استفاده از نرم‌افزار اینستاگرام بر روی گوشی همراه‌تان در این شبکه‌ی اجتماعی ثبت‌نام کرده باشید.۲. عکس مورد نظرتان را پیدا کنید.آدرس وب‌گاه اینستاگرام (instagram.com) تنها به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید عکس‌های دوستان‌تان را مشاهده کنید، و اجازه نمی‌دهد همه‌ی صفحات اینستاگرام را سیاحت کنید. باز هم به خاطر داشته باشید، این کارها تنها برای حمایت از حق نشر (کپی رایت) عکاسان و صاحبان اثر است.– البته می‌توانید صفحات دیگر کاربران را حتی اگر جزء دوستان‌تان نباشند، از طریق وب‌گاه اینستاگرام مشاهده کنید. فقط کافی است نام کاربری‌شان را که در انتهای آدرس اینستاگرام‌شان درج شده است ( مثلا در این آدرس اینستاگرام https://www.instagram.com/bazdeh.journal ، journal نام کاربری محسوب می‌شود)، در کادر جستجو که در بالای صفحه قرار دارد، وارد کنید.۳. عکس مورد نظرتان را باز کنیدروی علامت (…) که معمولا در گوشه‌ی سمت راست پایین عکس یا سمت راست بخش نظرات (کامنت‌ها) دیده می‌شود، کلیک کنید. معمولا دو گزینه ظاهر می‌شود: “Report as Inappropriate” و”View Photo Page” . اگر این دو گزینه ظاهر شدند، روی گزینه‌ی “View Photo Page” کلیک کنید.۴. در فایرفاکس، عکس را با انتخاب گزینه‌ی “View Background Image” باز کنید.روی عکس مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه‌ی “View Background Image” را انتخاب نمایید. با این کار، عکس مورد نظر در صفحه‌ای دیگر و به صورت مجزا باز می‌شود.۵. در مرورگر کروم، با استفاده از گزینه‌ی “Inspect Element.” می‌توانید عکس را به صورت مجزا باز کنید.با این که کمی پیچیده به نظر می‌آید، ولی راحت‌تر از آنی است که فکر می‌کنید. روی عکس کلیک راست کنید و گزینه‌ی”Inspect Element” یا “Inspect” را انتخاب نمایید. با این کار، کادری نسبتا بزرگ در سمت راست صفحه باز می‌شود که در آن کد‌ّهای HTML نوشته شده، و بخشی کوچک از آن نیز با رنگ آبی نمایش داده شده است. کد مربوط به عکس، کمی طولانی‌تر از بقیه‌ است، که به صورت ردیفی از نوشته‌های عجیب، داخل پرانتز وجود دارد و با https:// آغاز و به “.jpg” ختم می‌شود.– روی آن کلیک راست کنید و کد مورد نظر را کپی نمایید. سپس آن را در مرورگرتان پِیست کنید.– همه‌ی چیزهای اضافه را از این آدرس پاک کنید؛ همان‌طور که پیش‌تر گفته باشد، این آدرس فقط باید با https:// آغاز و به “.jpg” ختم می‌شود.– دکمه‌ی Enter را فشار دهید. عکس مورد نظر باید به صورت مجزا، و آماده برای ذخیره در مرورگرتان به نمایش درآمده باشد.۶. تصویر مورد نظر را در رایانه ذخیره کنید.روی تصویر کلیک راست کنید و گزینه‌ی “Save Image As” را انتخاب نمایید. در این حالت، می‌توانید نام تصویر مورد نظر و محل ذخیره‌ی آن را نیز تغییر دهید.– تصویرها به صورت پیش‌فرض در فولدر Photo Library یا My Photos ذخیره می‌شوند، و نام‌شان هم از ترکیب تصادفی اعداد و حروف تشکیل می‌شود.۷. اگر قادر نیستید از نرم‌افزارها یا وب‌گاه‌های مذکور استفاده کنید، از صفحه نمایش‌تان نماگرفت یا همان اسکرین‌شات تهیه کنید.البته این روش کمی زمان‌بَر است. می‌توانید در رایانه‌تان، با فشردن دکمه‌ی “Prt Sc” (در ویندوز و لینوکس) یا با فشردن هم‌زمان دکمه‌های”Command”، “Shift” و “۳” (در مکینتاش ) از صفحه‌ نمایش‌تان اسکرین‌شات بگیرید. با این کار، از کل آن‌چه در صفحه نمایش‌تان مشاهده می‌کنید، تصویری به صورت موقت ذخیره می‌شود که باید آن را همان لحظه در یکی از برنامه‌های ویرایش عکس نظیر Photoshop ، paint ، یا Light room پِیست کنید؛ این کار را می‌توانید با فشردن هم‌زمان دکمه‌های “Ctrl”/”Command” و “V” انجام دهید.– می‌توانید با کمک این برنامه‌ها، بخش‌های اضافی این تصویر را جدا، و تصویر مورد نظر را به صورت کامل ذخیره کنید.روش سوم ذخیره عکسهای اینستاگرام :از عکس‌های اینستاگرام‌تان نسخه‌ی پشتیبان تهیه کنید۱. برای ذخیره‌ی همه‌ی عکس‌های اینستاگرام‌تان می‌توانید از وب‌گاه‌های مخصوص تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان استفاده کنید.وب‌گاه‌هایی فراوان برای ذخیره‌ی گروهی عکس‌های‌تان در اینترنت وجود دارند، که با امنیت کامل امکان پشتیبان‌گیری تلفیقی از کل حسب کاربری‌تان را به شما ارائه می‌کنند. با این کار می‌توانید از همه‌ی عکس‌های‌تان نسخه‌ای پشتیبان داشته باشید که اگر زمانی تصمیم به حذف حساب‌ خود در اینستاگرام گرفتید، عکس‌های‌تان را از دست ندهید. به آسانی با جستجوی عبارت “Instagram Backup” در اینترنت می‌توانید وب‌گاه‌هایی مختلف را پیدا کنید که به شما این خدمات را ارائه می‌دهند.– وب‌گاه‌های Instaport FrostBox برای پشتیبان‌گیری از حساب اینستاگرام بیش از همه توصیه شده‌اند.– دستورالعمل‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم، صرف‌نظر از تفاوت‌های احتمالی در زبان یا برخی ویژگی‌ها، تقریبا برای همه‌ی وب‌گاه‌های پشتیبان‌گیری قابل استفاده هستند.۲. نام کاربری و رمز ورود اینستاگرام‌تان را در وب‌گاه مورد نظر وارد کنید.با این کار، به وب‌گاه اجازه می‌دهید کاملا به همه‌ی عکس‌های‌تان دسترسی پیدا کند و بتواند از دانلود عکس‌های موجود در مجموعه‌ی عکس‌های‌تان از طریق وب‌گاه بدون اجازه‌ی شما جلوگیری کند.– حتما دقت کنید، از صدور اجازه‌ی “‌ارسال مطلب‌”‌ از جانب هر کدام از این‌ وب‌گاه‌ها در اینستاگرام‌تان، یا ارائه‌ی اطلاعات شخصی بیش‌تر به آن‌ها خودداری کنید.۳. تنظیمات لازم را برای پشتیبان‌گیری بررسی کنید.می‌توانید عکس‌های‌تان را به صورت فایل فشرده (.zip) ذخیره کنید یا آن‌ها را به فیس‌بوک یا فلیکر تان منتقل کنید. اگر بر روی دکمه‌ی تنظیمات پیشرفته کلیک کنید، می‌توانید نحوه‌ی پشتیبان‌گیری را بر اساس تاریخ، تعداد، یا عکس‌های دل‌خواه محدود کنید.– اگر گزینه‌ی پشتیبان‌گیری از عکس‌های دل‌خواه‌ را انتخاب کنید، آن‌ها تا حداکثر وضوح تصویر ۶۱۲ در ۶۱۲ پیکسل فشرده می‌شوند.۴. دکمه‌ی “Start Export” را فشار دهید.فرایند پشتیبان‌گیری آغاز می‌شود؛ مدت زمان انجام این کار به تعداد عکس‌های انتخابی‌تان برای دانلود بستگی دارد. وقتی عمل پشتیبان‌گیری به پایان رسید، فولدری حاوی عکس‌های اینستاگرام‌تان در اختیار خواهید داشت.– پس از پایان فرایند پشتیبان‌گیری، اگر در پیدا کردن محل ذخیره‌ی عکس‌ها در رایانه‌تان دچار مشکل شدید، فولدر “Downloads” را بررسی کنید؛ احتمالا عکس‌ها در آن‌جا ذخیره شده باشند.۵. به خاطر داشته باشید، اینستاگرام نسخه‌ای از هر یک از عکس‌ها را در فولدری در گوشی‌تان ذخیره می‌کند.وقتی از طریق برنامه‌ی اینستاگرام عکس می‌اندازید، نسخه‌ای از آن نیز برای استفاده در آینده در فولدر “Camera Roll” در حافظه‌ی گوشی‌تان ذخیره می‌شود؛ یعنی این‌که همیشه نسخه‌ای دیگر از عکس‌های‌تان را نیز در گوشی‌تان ذخیره دارید. حتی می‌توانید از اینستاگرام بخواهید پیش از ویرایش عکس، نسخه‌ای از اصل آن را نیز برای‌تان حفظ کنید:– با لمس دکمه‌ی آدمک، که در گوشه‌ی پایین سمت راست صفحه‌ی اینستاگرام قرار دارد، وارد قسمت پروفایل‌تان شوید.– علامت سه نقطه را در گوشه‌ی بالا سمت راست صفحه لمس کنید؛ سپس به دنبال گزینه‌ی تنظیمات یا “‌Settings‌”‌ بگردید.– گزینه‌ی “‌Save Original Photos‌”‌ را بیابید و آن را فعال نمایید.