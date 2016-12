رای مردم انگلیس به برگزیت، علاوه بر اینکه سبب استعفای «دیوید کامرون» از رهبری حزب محافظه کار و پست نخست وزیری شد، باعث گردید که تمامی مسایل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی این کشور تحت تأثیر این تحول جدی قرار گیرد و انتظار می‌رود که مسئله همچنان حداقل تا دو سال آینده همچنان بشدت وجود داشته باشد.در حال حاضر برگزیت علاوه بر اینکه روابط آینده انگلیس با اتحادیه اروپا را دستخوش بی‌ثباتی کرده، شرکت‌های انگلیسی و بین‌المللی را برای ادامه حضورشان در خاک انگلیس به دلیل آثار و پیامدهای منفی خروج از این اتحادیه، بشدت مردد کرده است.در همین حال رای مردم انگلیس به برگزیت، سبب گردید که روح جدیدی به جریانات راست افراط گرا و ضد مهاجر در این کشور و نیز در سراسر اروپا و حتی آمریکا دمیده شود.به همین دلیل برخی از تحلیل گران و حتی سیاستمداران انگلیسی همچون «نایجل فاراژ» رهبر حزب دست راستی یوکیپ؛ رای غیرمنتظره مردم آمریکا به «دونالد ترامپ» را تحت عنوان برگزیت دوم یاد می‌کنند.به هر صورت نگاهی به تحولات و رویدادهای انگلیس در سال ۲۰۱۶ میلادی (از یازدهم جدی ۱۳۹۴ تا ۱۲ جدی ۱۳۹۵) موید تأثیر گذاری عمیق برگزیت و نیز سایر تحولات و بحران‌ها از جمله بحران مهاجرت، تروریسم و سیاست‌های ریاضت اقتصادی بر این رویدادها است:۲۲ جدی:- اعتصاب بیش از ۳۸ هزار پزشک در انگلیسبیش از ۳۸ هزار پزشک شاغل در سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس (ان اچ اس) برای اولین بار از سال ۱۹۷۵ میلادی، اعتصاب گسترده و فلج کننده‌ای را شروع کردند.انجمن پزشکی انگلیس گفت که این اعتصاب به دلیل عدم توجه دولت دیوید کامرون به دل نگرانی‌های پزشکان ارشد این کشور صورت می‌گیرد.۲۶ جدی:-رهگیری ۶۰۰ شهروند انگلیس قبل از ورود به سوریه«فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس گفت که در حدود ۶۰۰ شهروند انگلیسی درحالی که سعی می‌کرده‌اند وارد خاک سوریه شوند به صورت موفقیت آمیز ره گیری شده‌اند.وی افزود: در مجموع از سال ۲۰۱۲ میلادی (شروع درگیری‌ها در سوریه) در کل یک هزار و ۴۰۰ نفر انگلیسی قصد رفتن به این کشور داشته‌اند که تنها ۸۰۰ نفرشان موفق به این کار شده‌اند..۲۸ جدی:- احمق خواندن ترامپ را «احمق» از سوی برخی ازنمایندگان مجلس عوامبرخی از نمایندگان مجلس عوام در نشست کمیته فراحزبی تومارهای پارلمان که در مورد جلوگیری از ورود «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به خاک انگلیس برگزار شد، از ترامپ به عنوان یک احمق و عوام فریب یاد کردند.بیش از ۵۰۰ هزار شهروند انگلیسی با امضای توماری خواستار ممانعت از ورود ترامپ به انگلیس شده بودند.۱۵ دلو:- حضور رهبران و مقامات ارشد ۷۰ کشور در کنفرانس سوریه در لندنکنفرانس کمک کنندگان به سوریه با حضور رهبران و مقامات ارشد ۷۰ کشور جهان از جمله ایران در لندن گشایش یافت.علاوه بر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان، "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل، "دونالد توسک" رییس شورای اروپا، "چارلز میشل" نخست وزیر بلژیک، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا و نمایندگانی از روسیه و چین از جمله شخصیت‌هایی بودند که در این نشست یک روزه شرکت داشتند.محمد جواد ظریف وزیرخارجه ایران در حاشیه کنفرانس کمک کنندگان به سوریه دیدارهای فشرده‌ای با سران و وزیر خارجه شماری از کشورهای جهان از جمله با نخست وزیر انگلیس و جان کری داشت.۲۸ دلو:- دولت انگلیس تحریم کنندگان کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی را مجازات می‌کنددولت انگلیس رسماً با صدور دستورالعملی اعلام کرد که نهادهای عمومی از جمله شوراهای محلی در این کشور حق تحریم کالاها و خدمات شرکت‌های صهیونیستی نداشته و در صورت اقدام به این کار با مجازات شدید مواجه خواهند شد.۳۰ دلو:- چانه زنی‌های کامرون با رهبران اروپایی و اعلام برگزاری همه پرسی در ۲۳ ژوئن آیندهیکی از شاخص‌ترین و در همین حال پرچالش‌ترین فعالیت‌های دولت کامرون تا پیش از همه پرسی ۲۳ ژوئن (سوم سرطان)، چانه زنی‌ها مداوم آن با رهبران اروپایی بر سر اصلاحات در اتحادیه اروپا و استفاده دایمش از ابزار همه پرسی خروج انگلیس از این اتحادیه، در مذاکراتش بوده است.پس از سه سال چانه زنی انگلیسی‌ها با اتحادیه اروپا، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس موفق شد تا با رهبران ۲۷ کشور اروپایی در جریان نشست دو روزه بروکسل که در اواخر دلو گذشته برگزار شد بر سر مفادی که به این کشور همچنان «موقعیت ویژه‌ای» را در این اتحادیه می‌دهد، به توافق برسد.وی پس از بازگشت از بروکسل در نشستی فوق‌العاده با اعضاء کابینه اش به تشریح توافق صورت گرفته با اتحادیه اروپا پرداخت و پس از آن گفت: همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ میلادی (۳ سرطان) برگزار خواهد شد.کامرون ضمن «تاریخی» توصیف کردن توافق صورت گرفته با اتحادیه اروپا بعد از گفت وگوهایش با رهبران اروپایی در بروکسل، گفت که اعضای کابینه اش از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپای اصلاح شده که به نفع مردم انگلیس خواهد بود، حمایت کرده‌اند.اما توافق دیوید کامرون با رهبران اروپایی و اعلام برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ژوئن آینده، سبب آشکار شدن شکاف و دودستگی عمیق در میان اعضای کابینه و حزب محافظه کار انگلیس بر سر ادامه حضور این کشور در این اتحادیه شد.دیوید کامرون برای اولین در سال ۲۰۱۳ میلادی اعلام کرد که تنها در صورتی از ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد که شرایط مربوط به عضویت این کشور در این نهاد تغییر کند.اکثریت نمایندگان مجلس عوام انگلیس در بیستم جوزا گذشته از طرح همه پرسی مربوط به ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا حمایت کردند.این طرح همه پرسی با ۵۴۴ رأی موافق در برابر ۵۳ رأی مخالف، از سوی نمایندگان مجلس عوام که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار حزب محافظه کار است، به تصویب رسید.۳ حوت:- حمایت صریح شهردار لندن ازخروج انگلیس از اتحادیه اروپا به رغم هشدار کامرونبه رغم هشدار دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در مورد خطرات خروج کشورش از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت»، بوریس جانسون شهردار محافظه کار لندن همان‌طور که پیشتر نیز انتظارش می‌رفت به صراحت از «برگزیت» حمایت کرد.نهم حوت:_ ساندی تایمز: کامرون با خطر شورش محافظه کاران و برکناری روبرو استروزنامه ساندی تایمز در گزارشی عنوان کرد دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس، به دلیل حمایت‌های یکجانبه اش از ماندن این کشور در اتحادیه اروپا با خطر برکناری از قدرت از سوی هم حزبی‌هایش پس از برگزاری همه پرسی روبرو است.۱۷ حوت:- استعفای مدیر کل اتاق بازرگانی انگلیس به دلیل حمایت از برگزیتجان لانگ ورث" مدیر کل اتاق بازرگانی انگلیس (بی سی سی) به دلیل حمایت از خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به "برگزیت" استعفا داد.۲۳ حوت:- سودای اسکات‌ها برای استقلال«نیکولا استروجن» سر وزیر اسکاتلند مجدداً در جریان کنفرانس سراسری حزب ملی اسکاتلند در شهر گلاسکو از احتمال برگزاری همه پرسی مجدد استقلال اسکاتلند از انگلیس خبر داد.وی در جریان کنفرانس گلاسکو گفت: هدف ما که ناشی از اعتقاد ما است این است که اسکاتلند باید یک کشور مستقل باشد.۲۶ حوت:- هشدار "آزبورن "در مورد خطرات اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه اروپاجورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس در جریان تشریح لایحه بودجه ۲۰۱۶ میلادی در مجلس عوام، نسبت به خطرات اقتصادی ناشی از خروج کشورش از اتحادیه اروپا هشدار داد.۱۰ حمل:- درخواست برای استعفای کامرون درصورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپانتایج نظر سنجی مؤسسه «ایپسوس موری» نشانگر آن است که اکثر انگلیسی‌ها بر این باورند که در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)، دیوید کامرون باید از سمت نخست وزیری استعفا دهد.۲۱ حمل:- اسقف اعظم انگلیس فرزند نامشروع منشی چرچیل"جاستین ولبی" اسقف اعظم کانتربری و رهبر کلیسای انگلیکن فاش ساخت که پس از دادن آزمایش "دی ان ای " متوجه شده که فرزند نامشروع "سر آنتونی مونتاگو براون " منشی خصوصی "وینستون چرچیل" است.۲۴ حمل:-هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپاصندوق بین‌المللی پول روز سه شنبه در گزارشی برای اولین بار و به طور رسمی هشدار داد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد منطقه و جهانی وارد سازد.۳۰ حمل:۳۶ میلیارد پوند هزینه خروج انگلیس از اتحادیه اروپاجورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس هشدار داد که براساس برآورد وزارتخانه‌اش خروج از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت»، سبب خواهد که تا ۱۵ سال آینده سالانه ۳۶ میلیارد پوند از درآمدهای مالیاتی اش را از دست بدهد.۳ ثور:- ورود اوباما به لندن و واکنش‌های تند به مداخله رئیس جمهوری آمریکا در مسایل داخلی انگلیسباراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ظاهراً با هدف متقاعد کردن رای‌دهندگان انگلیسی برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا، وارد لندن پایتخت انگلیس شد.حمایت باراک اوباما از ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا از سوی حامیان برگزیت بشدت محکوم شد.۷ ثور:- آغاز اولین اعتصاب فراگیر و تاریخی پزشکان در انگلیسهزاران پزشک سازمان خدمات بهداشت ملی انگلیس در اعتراض به قراردادهای جدید کاری شان، برای اولین بار در تاریخ این سازمان، به صورت فراگیر دست از کار کشیدند.۱۷ ثور:- صادق خان نامزد مسلمان حزب کارگر شهردار لندن«صادق خان» سیاستمدار مسلمان انگلیسی و نامزد حزب کارگر، با کسب ۴۴ درصد از آرا، در انتخابات شهرداری لندن پیروز شد.۳ جوزا:- افشای استفاده عربستان از بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی در یمنسازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با افشای استفاده عربستان و متحدینش از بمب‌های خوشه‌ای در جنگ یمن هشدار داد وجود بمب‌های خوشه‌ای منفجره نشده، برخی از مناطق یمن را به «میدان‌های مین» تبدیل کرده است.۲۵ جوزا:- بیشتر مردم انگلیس خواهان خروج از اتحادیه اروپا هستندنتایج نظرسنجی‌های جدیدی که در کمتر از ده روز از زمان برگزاری همه‌پرسی ۲۳ ژوئن منتشر شد، مؤید حمایت بیشتر مردم انگلیس از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» است.۲۶ جوزا:- تهدید به برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند در صورت برگزیت«الکس سالموند» سخنگوی روابط خارجی حزب ملی اسکاتلند در هشت روز مانده به برگزاری همه پرسی ۲۳ ژوئن هشدار داد، چنانچه انگلیسی‌ها رای به ترک اتحادیه اروپا بدهند، اسکات‌ها همه پرسی خروج از انگلیس را برگزار خواهد کرد.۲۷ جوزا:- انگلیس در شوک قتل نماینده مجلس عوامپلیس انگلیس اعلام کرد خانم «جو کاکس» ۴۱ ساله نماینده مجلس که در برابر کتابخانه «بریستال»، در یورکشایر غربی (واقع در ۳۰۰ کیلومتری شمال لندن)، هدف تیراندازی و حمله با چاقو یک طرفدار یک گروه راست افراطی، قرار گرفته بود، براثر جراحات وارده در بیمارستان لیدز درگذشته است.۳ سرطان:- آغاز همه پرسی تاریخی خروج انگلیس از اتحادیه اروپامردم انگلیس پس از عبور از کوران مبارزات نفس گیر تبلیغاتی چهارماهه حامیان و مخالفان برگزیت، برای تعیین روابط آینده کشورشان با اتحادیه اروپا به پای صندوق‌های رأی رفتند.۴ سرطان:- انگلیس رای به خروج از اتحادیه اروپا دادنتایج نهایی شمارش آرا همه پرسی تاریخی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، حاکی از رای اکثریت مردم این کشور به خروج از این اتحادیه پس از ۴۳ سال، است.نتایج شمارش آرای ۳۸۲ حوزه انتخابیه مؤید آن است که موافقان برگزیت ۱۷ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۷۴۲ رأی و مخالفان برگزیت ۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۲۴۱ رأی آورده‌اند.میزان حمایت از حامیان برگزیت براساس این نتایج ۵۱٫۹ درصد و موافقان ادامه حضور در اتحادیه اروپا ۴۸٫۱درصد بوده است.۴ سرطان:- اعلام استعفای دیوید کامرون از نخست وزیری انگلیسدیوید کامرون نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار انگلیس در واکنش به رأی غیرمنتظره مردم کشورش به خروج از اتحادیه اروپا در جریان همه پرسی تاریخی (۲۳ ژوئن) سوم سرطان، اعلام کرد که از مقامش استعفا خواهد داد.کامرون گفت: نخست وزیر بعدی انگلیس مذاکرات با اتحادیه اروپا را از سر خواهد گرفت و متعاقباً تصمیم خواهد گرفت که چه زمانی پروسه کامل خروج از اتحادیه را به اجرا بگذارد.۴ سرطان:سقوط همزمان ارزش پوند، سهام فوتسی ۱۰۰ لندن و قیمت نفت خام برنتشاخص سهام بورس فوتسی ۱۰۰ لندن و قیمت نفت خام برنت دریای شمال به دنبال کاهش شدید ارزش پوند، متأثر از رای مردم انگلیس به برگزیت، در اوایل معاملات روز جمعه سقوط کردند.سقوط آزاد شاخص بورس فوتسی ۱۰۰ لندنبه دنبال رأی مردم انگلیس به برگزیت که پیش از این هشدار آن داده شده بود، بیش از ۱۲۰ میلیارد پوند از ارزش سهام شرکت‌های انگلیسی عضو این بورس کاست.۴ سرطان:- زنگ‌ها برای برکناری رهبرحزب کارگر به صدا درآمدمنابع انگلیسی از افزایش شمار نمایندگان معترض به عملکرد ضعیف جرمی کوربین در جریان کارزار تبلیغاتی ماندن در اتحادیه اروپا خبر دادند و گفتند که آنها خواستار کناره گیری وی از قدرت شده‌اند.۵ سرطان:- اسکاتلند به طور مستقیم وارد گفت وگو با اتحادیه اروپا می‌شود«نیکلا استرجن» سر وزیر اسکاتلند در ادینبورو گفت اعضای کابینه اش با گفت وگوی مستقیم با بروکسل به منظور حفظ جایگاه اسکاتلند در اتحادیه اروپا و نیز بررسی مقدمات برگزاری دومین همه پرسی استقلال از بریتانیا، موافقت کرده‌اند.۶ سرطان:- استعفای ۱۱ عضو کابینه در سایه حزب کارگر و یک اخراجیهمزمان با بالا گرفتن فشارها بر جرمی کوربین از رهبری حزب کارگر برای کناره گیری، تاکنون ۱۱ تن از اعضای کابینه در سایه در روز یکشنبه استعفا و یک تن اخراج شده است.۸ سرطان:- رای عدم اعتماد نمایندگان پارلمانی حزب کارگر به جرمی کوربینبیش از ۸۰ درصد از نمایندگان پارلمانی حزب بحران زده کارگر که اصلی‌ترین اپوزیسیون دولت محافظه کار انگلیس شمرده می‌شود، در جریان یک رای‌گیری مخفی به جرمی کوربین رهبر این حزب رای عدم اعتماد دادند.جرمی کوربین رهبر حزب کارگر در واکنش به رای عدم اعتماد نمایندگان پارلمانی این حزب به او، این اقدام را فاقد مشروعیت خواند و گفت که به هواداران حزبش خیانت نخواهد کرد.۹ سرطان:- تجمع هزاران تن از مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در قلب لندنهزاران تن از شهروندان انگلیسی تنها بعد از گذشت پنج روز از رای اکثریت مردم انگلیس به برگزیت، با برگزاری تجمع و راهپیمایی آرام در قلب لندن اعتراض خود را به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا به نمایش گذاشتند.۹ سرطان:- تومار درخواست همه پرسی مجدد عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا با امضای بیش از ۴ میلیون نفرپس از گذشت تنها شش روز از برگزاری همه پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا و پیروزی شوک آور حامیان برگزیت، علاوه بر افزایش تظاهرات مخالفان خروج از این اتحادیه، تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۴۵ هزار انگلیسی با امضای توماری، خواستار برگزاری مجدد این همه پرسی شده‌اند.۱۰ سرطان:- ورود "ترزا می " به گود رقابت‌ها برای جانشینی کامرون همزمان با خارج شدن بوریس جانسون از رقابت‌ها" ترزا می" وزیر کشور انگلیس با انتشار نامه‌ای ضمن اعلام ورود به گود رقابت‌ها در حزب محافظه کار بر سر جانشینی دیوید کامرون رهبر این حزب، وعده داد که در صورت پیروزی مجدداً حزب بحران زده اش و نیز بریتانیا را متحد خواهد کرد.وزیر کشور انگلیس که در جریان همه پرسی ۲۳ ژوئن (سوم سرطان)، از ادامه حضور کشورش در اتحادیه اروپا حمایت می‌کرد همچنین وعده داده است که حزب محافظه کار را که براثر این همه پرسی دچار چند دستگی شده را بار دیگر متحد کند.در همین حال بوریس جانسون، شهردار سابق لندن برخلاف انتظار و پیش بینی‌ها از گود رقابت‌ها برای رهبری حزب محافظه کار، و در نتیجه نخست وزیری انگلیس، خارج شد.۱۴ سرطان:- کناره گیری غیرمنتظره "نایجل فاراژ " از رهبری حزب ضد اروپایی یوکیپ"نایجل فاراژ "رهبر حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) پس از گذشت کمتر از دو هفته از برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به صورت غیرمنتظره از رهبری این حزب ضد اروپایی و ضدمهاجر استعفا کرد.فاراژ ۵۲ ساله که از رهبران اصلی کارزارهای تبلیغاتی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود، در جریان سخنرانی اش در ارتباط با مواضع این حزب یوکیپ در ارتباط با پسابرگزیت، کناره گیری اش را اعلام کرد.وی که هم اینک عضو پارلمان اروپا است، گفت: هدف من به عنوان یک سیاستمدار هدایت انگلیس به خارج از اتحادیه اروپا بوده است و الان به هدفم رسیده‌ام.فاراژ اضافه کرد: " دو هفته پیش ما برای خروج در همه پرسی رای دادیم و من سهم خود را انجام دادم، بنابراین احساس می‌کنم کار درست این است که از رهبری حزب استقلال بریتانیا کنار بروم."۱۴ سرطان:- کوربین درخواست کناره گیری از رهبری حزب کارگر را رد کردجرمی کوربین رهبر حزب کارگر در پیامی ویدئویی ضمن دعوت از اعضای حزبش برای اتحاد و کنار گذاشتن اختلافات درونی و رد درخواست‌های صورت گرفته برای کناره گیری اش، تأکید کرد که به عنوان رهبر این حزب همچنان به مسئولیتش ادامه خواهد داد.۱۶ سرطان:انتشار گزارش کمیته چیلکات در مورد دخالت انگلیس در جنگ عراق درسال ۲۰۰۳سر جان چیلکات رئیس کمیته تحقیق در مورد دخالت انگلیس در جنگ عراق ۲۰۰۳، بعد از گذشت هفت سال، سرانجام گزارش جنجالی خود را منتشر کرد.این گزارش در ۱۲ جلد آماده شده و حدود ۲٫۶ میلیون کلمه نوشته دارد و در آن به نقش انگلیس در آغاز جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و عواقب آن را پرداخته است.چیلکات در سخنانی با اشاره به ابعاد این گزارش عنوان کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که دولت انگلیس قبل از اینکه گزینه‌های مسالمت آمیز برای خلع سلاح را به طور کامل بررسی کند تصمیم گرفت در حمله به عراق مشارکت داشته باشد. اقدام نظامی در آن زمان آخرین راه حل نبود.وی تصریح کرد: ما همچنین به این نتیجه رسیدیم که قضاوت دربارهٔ شدت تهدیدی که از سوی سلاح‌های کشتارجمعی عراق ناشی می‌شد، به گونه‌ای ارائه شد که توجیه قطعی نداشت. باوجود هشدارهای علنی، عواقب و پیامدهای این حمله دست کم گرفته شد و برنامه‌ریزی‌ها برای عراق بعد از سقوط صدام اصلاً درست و مناسب نبود. دولت انگلیس در عمل در رسیدن به اهدافش شکست خورد.چیلکات همچنین بابیان اینکه حمله به عراق باعث گسترش بی‌ثباتی در منطقه و قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی شد، تصریح کرد انگلیس و آمریکا پس از حمله به عراق به نیروهای اشغالگر تبدیل شدند.وی بابیان اینکه، انگلیس نقش منفی در شورای امنیت سازمان ملل دربارهٔ عراق ایفا کرد، گفت: انگلیس با رفتار خود بدون به دست آوردن تأیید اکثریت اعضای شورای امنیت برای اقدام نظامی، باعث تضعیف این شورا شد.در همین حال تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلیس در واکنش به گزارش جان چیلکات در مورد دخالت انگلیس در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، ضمن دفاع از سرنگونی صدام، گفت: من تمام مسوولیت تصمیم برای ورود به این جنگ را می‌پذیرم.۱۹ سرطان:- دولت انگلیس رسماً درخواست برای برگزاری مجدد همه پرسی برگزیت را رد کرددولت انگلیس روز شنبه در بیانیه‌ای ضمن رد درخواست بیش از ۴ میلیون انگلیسی برای برگزاری مجدد همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، عنوان کرد که باید به تصمیم مردم در همه پرسی ۲۳ ژوئن (سوم سرطان) که منجر به برگزیت شد، احترام گذاشته شود.۲۳ سرطان:- خداحافظی کامرون از داونینگ استریت/"ترزا می" نخست وزیر انگلیس شد"ترزا می" رهبر جدید حزب محافظه کار همزمان با خداحافظی دیویدکامرون از "داونینگ استریت" پس از شش سال، پس از دیدار با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام، به عنوان نخست وزیر انگلیس معرفی و مأمور تشکیل کابینه شد.کامرون پیشتر پس از سخنرانی کوتاهی در برابر داونینگ استریت (ساختمان نخست وزیری معروف به ساختمان شماره ۱۰) راهی کاخ محل اقامت ملکه الیزابت دوم شده بود تا استعفای خود را رسماً تقدیم او کند.ترزا می، ۵۹ ساله رهبر جدید حزب محافظه کار، به دنبال استعفای دیوید کامرون، از سوی ملکه الیزابت مأمور تشکیل کابینه شد."تراز می" بدین ترتیب رسماً به عنوان هفتاد و ششمین نخست وزیر تاریخ انگلیس، فعالیتش را شروع کرد.وی دومین بانوی نخست وزیر در تاریخ بریتانیا پس از "مارگارت تاچر" شمرده می‌شود.یوید کامرون در سال ۲۰۱۰ میلادی در جریان انتخابات عمومی به عنوان رهبر حزب محافظه کار، توانست با شکست حزب کارگر، حزبش را پس از ۱۳ سال دوباره به قدرت برساند و در سن ۴۳ سالگی بر کرسی نخست وزیری تکیه زند.تصمیم غیرمنتظره دیوید کامرون برای دادن استعفا به دلیل رأی شوک آور مردم کشورش به برگزیت در همه پرسی ۲۳ ژوئن (سوم سرطان)، سبب شد که رقابت‌ها بر سر جانشینی او پیش از موعد مقرر که قبل از انتخابات عمومی انگلیس در سال ۲۰۲۰ میلادی انتظار آن می‌رفت، کلید بخورد.۲۳ سرطان:- هاموند وزیر اقتصاد، جانسون وزیر خارجه و «امبر راد» وزیر کشور انگلیس شدندمنابع انگلیسی با اشاره به اقدام «ترزا می» نخست وزیر جدید انگلیس برای چینش اعضای کابینه اش گزارش دادند که فیلیپ هاموند به سمت وزیر دارایی، بوریس جانسون به سمت وزیر خارجه، «امبر راد» به سمت وزیر کشور و مایکل فالون به سمت وزیر دفاع انگلیس انتخاب شده‌اند.۲۵ سرطان:«ترزا می»: فعلاً ماده ۵۰ لیسیون را اجرا نمی‌کنیم«ترزا می» نخست وزیر انگلیس پس از دیدار با «نیکلا استرجن» وزیر اول اسکاتلند، ضمن مخالفت با همه پرسی مجدد استقلال اسکات‌ها، اعلام کرد دولتش تا زمان رسیدن به رویکرد واحد، «ماده ۵۰ پیمان لیسبون» که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا است را اجرا نخواهد کرد.۲۸ سرطان:- وزیر برگزیت انگلیس از فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون از اوایل سال ۲۰۱۷ خبرداد«دیوید دیویس» وزیر برگزیت انگلیس در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز اعلام کرد که دولت این کشور از اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج اعضای اتحادیه اروپا از این اتحادیه است، را فعال خواهد کرد.۱۴ اسد:- بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را به پایین‌ترین سطح در ۳۲۲ سال گذشته رساندبانک مرکزی انگلیس به منظور مقابله با نوسانات شدید مالی و اقتصادی ناشی از برگزیت بعد از همه پرسی ۲۳ ژوئن، نرخ بهره بین بانکی در این کشور را به رقم ۰٫۲۵ رساند که به پایین‌ترین حد در طی ۳۲۲ سال گذشته است.۵ سنبله:- ابراز نگرانی سازمان ملل از افزایش حملات ناشی از تنفر علیه مهاجران در انگلیسکمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در گزارشی از افزایش حملات ناشی از تنفر علیه مهاجران و اقلیت‌های قومی متعاقب برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن در انگلیس و از نحوه برخورد با این جرایم، ابراز نگرانی و انتقاد کرد.۱۰ سنبله:- نخست وزیر انگلیس پیشنهاد برگزاری همه پرسی دوم برگزیت را رد کرد«ترزا می» نخست وزیر انگلیس در جریان اولین نشست کابینه اش پس از تعطیلات تابستانی، با محوریت گفت وگو در مورد مذاکرات با بروکسل در خصوص خروج از اتحادیه اروپا، پیشنهاد همه پرسی دوم در خصوص برگزیت را رد کرد.۱۷ سنبله:- لندن میزبان نشست سوریه با حضور معارضان و شماری از وزیران خارجه کشورهای جهانشماری از وزیران امور خارجه کشورهای جهان و «کمیته عالی مذاکرات» وابسته به معارضان سوری نشستی را در لندن برای بررسی طرح این کمیته برای حل بحران این کشور، برگزار کردند.۲۰ سنبله:- وزارت دفاع انگلیس مدعی کشتن یک هزار داعشی در جریان حملات هوایی این کشور شدوزارت دفاع انگلیس در گزارشی ادعا کرد که در جریان حملات هوایی این کشور علیه مواضع گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق، بیش از یک هزار منظون داعشی را کشته است.نمایندگان مجلس عوام در هفتم میزان ۱۳۹۳ رأی به مشارکت انگلیس در حملات هوایی نیروهای ائتلاف علیه گروه تروریستی داعش در عراق دادند و در یازدهم قوس سال ۱۳۹۴ مجدداً موافقت خود را با گسترش این حملات هوایی به سوریه اعلام کردند.۲۲ سنبله:- اعلام کناره گیری کامرون نخست وزیر سابق انگلیس از نمایندگی مجلس عوامدیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس و از اعضای ارشد حزب محافظه کار اعلام کرد که از نمایندگی مجلس عوام نیز کناره گیری می‌کند.دیوید کامرون ۴۹ ساله که از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون نماینده پارلمانی حزب محافظه کار از حوزه انتخابیه «ویتنی» است، در ۲۳ سرطان گذشته از مقام نخست وزیری انگلیس استعفا داده بود.۲۷ سنبله:- برای اولین بار یک زن رهبر حزب ضد اروپایی یوکیپ انگلیس شدخانم "دایان جیمز"، یکی از نمایندگان حزب ضد مهاجر و ضد اروپایی استقلال بریتانیا (یوکیپ) در پارلمان اروپا، به عنوان رهبر جدید این حزب و جانشین "نایجل فاراژ " انتخاب شد.۳ میزان:- پیروزی قاطع جرمی کوربین در انتخابات رهبری حزب کارگر انگلیسجرمی کوربین از سیاستمداران "سوسیالیست و چپ گرا " و مخالف ریاضت اقتصادی حزب کارگر به رغم تمامی کارشکنی‌ها و مخالفت‌ها بار دیگر به رهبری این حزب برگزیده شد.جرمی کوربین ۶۷ ساله در جریان انتخابات رهبری حزب کارگر که همراه با فراز و نشیب بود، توانست با کسب ۶۱٫۸ درصد از کل آرا به یک پیروزی قاطع دیگر دست یابد.۱۱ میزان:- آغاز فعالیت مذاکره کننده ارشد بروکسل در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا«میشل بارنیه» دیپلمات کارکشته فرانسوی به طور رسمی به نمایندگی از کمیسیون اروپا به عنوان مذاکره کننده ارشد با انگلیس دربارهٔ خروج این کشور از اتحادیه اروپا، کارش را شروع کرد.۱۱ میزان:- گشایش کنفرانس حزب محافظه کارانگلیس در بیرمنگام همزمان با تظاهرات مخالفانکنفرانس سالیانه حزب محافظه کار انگلیس همزمان با تظاهرات گسترده گروه‌های مدنی ضد جنگ و مخالف ریاضت اقتصادی در شهر بیرمنگام، گشایش یافت.ترزا می" نخست وزیر انگلیس در شروع این کنفرانس چهار روزه در مورد سیاست‌های دولتش از جمله در مورد برگزیت، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و مسایل دفاعی و امنیتی سخنرانی کرد."ترزا می" نخست وزیر انگلیس در آستانه گشایش کنفرانس حزب محافظه کار در گفت وگو با "بی بی سی "اعلام کرد که ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا است را تا پیش از پایان ماه مارس سال آینده (۶ ماه آینده) فعال خواهد کرد.۱۴ میزان:- "فاراژ" بار دیگر سکان رهبری حزب ضد اروپایی یوکیپ انگلیس را در دست گرفت"نایجل فاراژ" به دنبال استعفای غیرمنتظره "دایانا جیمز " از رهبری حزب ضد اروپایی و ضد مهاجر استقلال انگلیس (یوکیپ) اعلام کرد که به طور موقت رهبری این حزب را برعهده گرفته است.۱۶ میزان:- پایین‌ترین ارزش پوند در۳۱ سال اخیرارزش پوند انگلیس در شروع بازار مبادلات ارزی در کشورهای شرق آسیا با سقوط ۶ درصدی در برابر دلار آمریکا به دلیل نگرانی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به پایین‌تر حد در طی ۳۱ سال گذشته رسید.۲۹ میزان:- اسکاتلند پیش نویس لایحه همه پرسی مجدد استقلال از بریتانیا را منتشر کرددولت محلی اسکاتلند همان‌طور که پیشتر وعده داده بود، پیش نویس لایحه برگزاری همه پرسی دوم استقلال از بریتانیا را منتشر کرد.۱۳ عقرب:- رای دادگاه عالی انگلیس در ارتباط با برگزیتسه قاضی دادگاه عالی انگلیس، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت "ترزا می" باید قبل از فعال کردن "ماده ۵۰" پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر (the Supreme Court) این کشور کرد.خانم "ترزا می" نخست وزیر انگلیس گفته است که اطمینان دارد دادگاهی عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد.۲۳ عقرب:- فاراژ به عنوان اولین سیاستمدار انگلیسی با دونالد ترامپ دیدار کرد«نایجل فاراژ» رهبر حزب راست گرای ضد اروپایی و ضدمهاجر استقلال بریتانیا (یوکیپ) به عنوان اولین سیاستمدار انگلیسی با دونالد ترامپ از زمان پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دیدار کرد.فاراژ به عنوان یکی از چهره‌های اصلی طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پیامی در صفحه توئیتری اش متعاقب پیروزی دونالد ترامپ، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته بود: پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک انقلاب سیاسی بزرگ‌تر از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است.وی افزود: به نظر می‌رسد ۲۰۱۶ سال «دو انقلاب مهم و بزرگ سیاسی» است. البته پیروزی ترامپ انقلابی بزرگ‌تر از تصمیم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا است.۲ قوس:- انگلیس: "پست خالی" برای نایجل فاراژ" در آمریکا نداریمیک سخنگوی انگلیس در واکنش منفی به اظهارات مداخله جویانه "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای انتخاب اصلح "نایجل فاراژ" رهبر حزب یوکیپ به عنوان سفیر لندن در واشنگتن گفت که "پست خالی" برای او در آمریکا وجود ندارد.ترامپ در یادداشتی در صفحه توئیترش نوشته بود که خیلی از "مردم خواهان این هستند" که نایجل فاراژ رهبر موقت حزب راست‌گرای ضد اروپایی یوکیپ "دیپلمات ارشد انگلیس در واشنگتن "باشد".۱۷ قوس:- حمایت پارلمان انگلیس از کلید خوردن مذاکرات برگزیت تا پایان ماه مارساکثریت نمایندگان مجلس عوام انگلیس در جریان یک رای‌گیری، از طرح دولت «ترزا می» برای فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون و کلید خوردن مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، تا پیش از پایان مارس آینده، حمایت کردند.در جریان رای‌گیری به عمل آمده در نشست مجلس عوام که پس از چند ساعت بحث و گفت وگو صورت گرفت، ۴۶۱ نماینده از طرح دولت انگلیس برای شروع مذاکرات برگزیت حمایت و ۸۹ نماینده با آن مخالفت کردند.۱۸ قوس:- جانسون دولت عربستان را به سوء استفاده از اسلام برای منافع سیاسی اش متهم کردبوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی دولت عربستان سعودی، متحد نزدیک لندن را به سوء استفاده از اسلام برای منافع سیاسی اش و راه اندازی جنگ‌های نیابتی متهم کرد.وب سایت روزنامه گاردین، فیلمی از اظهارات وزیر خارجه انگلیس در یک نشست بین‌المللی در شهر رم ایتالیا را منتشر کرده که در آن، جانسون ضمن ابراز نگرانی از شرایط خاورمیانه و به ویژه درگیری‌های مذهبی بین مسلمانان، به صراحت عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده است.این فیلم حاوی اظهارات وزیر خارجه انگلیس در نشست «امنیت مشترک: مسیر مدیترانه‌ای به سوی نظم جدید» است که به نوشته روزنامه گاردین در هفته گذشته برگزار شده است.دفتر نخست وزیر انگلیس در واکنش به اظهارات بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور در مورد سوء استفاده عربستان سعودی از اسلام برای منافع سیاسی اش و دامن زدن به جنگ‌های نیابتی در منطقه گفته است که این‌ها نظرات شخصی است و بیانگر موضع لندن نیست.۱۸ قوس:- پایان رسیدگی به پرونده جنجالی برگزیت از سوی قضات عالی انگلیس- عالی‌ترین دادگاه انگلیس کار رسیدگی به پرونده جنجالی برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) را با حضور شاکیان و نمایندگانی از دولت‌های انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، پایان بخشید و انتظار می‌رود رای آن بزودی صادر شود.یازده قاضی دادگاه عالی تر (the Supreme Court) طی چهار روز درخواست تجدید نظر دولت محافظه کار انگلیس در مورد حکم دادگاه عالی (the High Court) این کشور را که در آن تصریح شده است دولت «ترزا می» حق ندارد بدون کسب مصوبه مجلس عوام روند برگزیت را آغاز کند، تحت تدابیر شدید امنیتی، تحت بررسی قرار داده بودند.۲۶ قوس:- انگلیس ملزم به پرداخت ۵۰ میلیارد پوند در صورت خروج از اتحادیه اروپا«میشل بارنیه» مذاکره کننده ارشد کمیسیون اروپا در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تأیید کرده است که لندن در صورت برگزیت با یک پرداخت ۵۰ میلیارد پوندی مواجه خواهد شد.مبلغ یاد شده شامل تعهد انگلیس به پرداخت سهمیه‌اش از بودجه اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۰ میلادی و نیز ضمانت مربوط به وام‌ها و نیز بدهی‌های مربوط به حقوق بازنشستگی اتباع انگلیسی است که برای اتحادیه اروپا کار می‌کنند، است.۲۶ قوس:- تهدید بانک‌های ژاپنی به خروج از انگلیس به دلیل نگرانی از برگزیتبانک‌های ژاپنی فعال در انگلیس تهدید کرده‌اند که در صورت عدم دسترسی این کشور به بازار واحد اروپایی بعد از برگزیت، فعالیت خود را به خارج از انگلیس منتقل خواهند کرد.۳۰ قوس:- وزیر دفاع انگلیس: عربستان در یمن از بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی استفاده کرده است«مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس تأیید کرد که ارتش عربستان سعودی، در جریان جنگ یمن از بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی استفاده کرده است.۳۰ قوس:- شورای مسلمانان بریتانیا از رشد اسلام هراسی در این کشور ابراز نگرانی کردشورای مسلمانان بریتانیا در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش حملات علیه مسلمانان، خواستار توجه رهبران سیاسی به مسئله گسترش نگران‌کننده اسلام هراسی در این کشور شد.۱ جدی:- مخالفت دادگاه اروپا باجمع آوری فله‌ای اطلاعات افرادتوسط دستگاه‌های جاسوسی انگلیسدادگاه اتحادیه اروپا با صدور حکمی، لایحه جنجالی «قدرت‌های تحقیقاتی» انگلیس، که در آن بر جمع‌آوری و نگهداری فله‌ای و مخفیانه اطلاعات خصوصی افراد از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی این کشور تصریح شده را خلاف قانون و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام کرد.