به زبان فارسی

به زبان لاتینی

در یک قرن اخیر (قرن بیستم) تقریباً تمامی کشورهایی که درگیر جنگ، استبداد داخلی و نقض‌های گسترده حقوق بشر بوده‌اند، برای رسیدن به صلح پایدار، تحکیم دموکراسی و ترمیم پیامدهای زیانبار جنگ پروسه‌ای عدالت انتقالی را به اشکال مختلف تجربه کرده‌اند؛ ولی در افغانستان موضوع عدالت انتقالی با روی کار آمدن اداره موقت تطبیق عدالت به یکی از خواستهای مردم و مسؤلیت‌های دولت تبدیل شد. اما متأسفانه موانع زیادی فرا راه تطبیق عدالت ایجاد شد که باعث به حاشیه راندن این مبحث از دستور کار دولت گردید. از یک سو قانون رسمی که اجرای عدالت را ضمانت کند و جود ندارد و از سوی دیگر میزا ن بالای حضور جنایت کاران در دستگاه‌های دولتی، و تصویب قانونی تحت عنوان منشور مصالحه ملی که برای مجرمین تبدیل به یک ابزار دفاعی گشته است، عدم آگاهی مردم به شکل درست از عدالت انتقالی، تناقض فرهنگ بومی مردم افغانستان و مشکلات اقتصادی اجتماعی موجود باعث گشته‌اند که عدالت انتقالی در حوزه‌های مختلف به چالش کشیده شود.کلید واژه‌ها: عدالت انتقالی، جنگ، چالش‌های فرهنگی، قانونی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی.بدون شک طی دهه‌های اخیر که کشور درگیر جنگ‌های طولانی بوده است. ملیونها کشته، آواره، معلول، یتیم و بی سرپناه برجا مانده و ازحیث اقتصادی زیربناها و مجراهای تولیدی موجود به شکل کلی صدمه دیده است. به شکلی که افغانستان از جمله فقیرترین کشورها محسوب می‌شود. چنانچه بخش عمده جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. جنگ سبب نابودی زیربناهای اقتصادی، ازهم پاشیدن روندرشداقتصادی واجتماعی درسطح گسترده‌ای ازجامعه می‌گردد. مشکلات وسیع اجتماعی واقتصادی، مشکلات توانبخشی، آشفتگی‌های جمعیتی ونزول سطح وکیفیت زندگی به سبب کمبودهای فراوان ازآثارزیانبارجنگ محسوب میگرددکه رفع آن هانیازبه یک برنامه‌ریزی جامع ومانع دارد. ضرورت بازسازی ونوسازی اجتماعی–اقتصادی ازجمله برنامه‌های پس ازخاتمه جنگ محسوب می‌گردد، تادرپناه آن روش هاو برنامه‌ها، جامعه وحیات اجتماعی رونق دوباره بخودبگیرد (ادیبی سده، ۱۳۸۱: ۸۹).ازدیگرپیامدهای جنگ ونزاع درهرجامعه‌ای آسیب‌پذیری یاشکنندگی اجتماعی است که به شدت خاطره جمعی افرادراخدشه دارمیسازدوذهن تک تک افرادجامعه رارنگین می نمایدو خاطره جمعی رازخمی می‌سازد. انسان هاازطریق همین خاطره جمعی هویت خودشان راکسب می‌کنند، وبازمان ارتباط برقرار می‌سازند. یابه عبارتی عمق زمان رامی فهمند، وگذشته وحال وآینده خودراپیوندمی زنند (ریکور، ۱۳۷۳: ۵۹–۴۷). برای کنارآمدن باخاطرات تحقیرآمیز شیوه اساسی هماناکشیدن سرمشق آن حادثه وبه خاطرسپردن آن است بخاطری که سرمشق همیشه توجه به آینده دارد؛ بنابراین به جای آن‌که بگذاریم آسیب‌های ناشی از زخم‌های گذشته مارابطور مدام بطرف گذشته بکشانند، سرمشقی آن حوادث می‌توانند مارابه سوی آینده، و به سوی عدالت راهنماباشند. ماتنهاممکن است ازیک طریق بتوانیم ازتکرارحوادث گذشته جلوگیری کنیم وآنزمانی استکه بتوانیم ازقدرت عدالت برای عادل بودن در مورد نه تنهامظلومین، بلکه درموردبرندگان کمک بگیریم؛ بنابراین مسئولیتی که برشانه‌های مااست درواقع برگرداندنِ نگاه خاطرات ازگذشته به طرف آینده است.مهمترین مسئله‌ای که ضرورت پیاده ساختن عدالت انتقالی راایجاب می‌نماید، توجه، غمگساری، اعاده حیثیت وجبران خساراتی است که جامعه از قربانیان وبازماندگان ایشان به عمل می‌آورد. از ماه اپریل سال ۱۹۷۸ تاسال ۲۰۰۱ میلادی مردم تقریباًسه نوع رژیم سیاسی راتجربه کرده‌اند. هم رژیم‌های متذکره و هم مخالفان مسلح آن هاباتوجه به طرز تلقی شان ازانسان، جامعه و سیاست؛ وبنابه امکانات دولتی و یاغیردولتی شان، در مورد بخشهای مختلف جامعه افغانستان مرتکب جنایات ضد بشری و جرایم جنگی شده‌اند.از همین جاست که بخاطر استحکام صلح دوباره، عدالت، و اقامه نظام دموکراسی نیاز مبرم احساس می‌شود بی عدالتی ای که در تاریخ در جریان جنگ‌ها بمیان آمده است، باید ارزیابی شودو به مثابه میراث جنگ که برای آینده درخشان مردم نا گوار شمرده می‌شود تقبیح و راه حل و فصل جستجو شود. برنامه ایکه به این مسایل رسیدگی می‌کند عدالت انتقالی است؛ بنابراین ازاهداف اساسی تطبیق عدالت انتقالی نهادینه ساختن فرهنگ پاسخگویی، مسؤلیت پذیری واحترام به حقوق بشراست که در دوران جنگ و استبداد به شکل اساسی صدمه دیده‌اند. در رساله‌ای تحت نام «رهیافت ساز مان ملل متحد به عدالت انتقالی» دبیر کل سازمان ملل متحداز این مفهوم چنین تعریف کرده است. گستره کاملی از فرایندها و راهکارهای مرتبط به تلاش‌های اجتماعی برای به توافق رسیدن دربارهٔ میراث تعدی‌های بزرگ در گذشته به منظور تأمین پاسخگویی و مسؤولیت پذیری اجرای عدالت و آَشتی… دراین نوشته عدالت انتقالی شامل راهکارهای قضایی و غیر قضایی است. از جمله پیگرد، تسهیل ابتکارهای مربوط به حق دانستن حقیقت، اعطای غرامت، اصلاحات نهادی و مشاوره ملی. هرترکیبی از اینها که مورد گزینش قرار گیردباید با موازین و تعهدات بین‌المللی سازگار باشد(Guidance Note of the secretary-General,2010,p2).پس از کنفرانس بن سال (۲۰۰۱)م با روی کار آمدن اداره موقت کمیسیون مستقل حقوق بشر تأسیس شد؛ که از جانب ریس جمهور کمیسیون موظف به بررسی جنایات صورت گرفته در سه دهه گذشته گردید؛ ولی مدام پروسه عدالت انتقالی به چالش کشیده شده است. ازیک سو ادامه نا امنی‌ها، ازسوی دیگر حضور مجرمین جنگی در سیاست گذاری‌های دولتی، ازجانب دیگر ترویج بی‌رویهٔ فرهنگ معافیت از سوی خود جنایت کاران، عدالت انتقالی را در سطوح مختلف به چالش کشیده است.در جوامع مدرن بنابر اصل دموکراتیک تمام اعمال دولت و سایر ارگان‌های اجتماعی مشروعیت شان را ازقانون می‌گیرند و قانون حقوق همه شهروندان را تعریف و محافظت می‌نماید. بنابرا ین دولت و سایر نهادهای جامعه با ید بر اساس قانون وضع شده عمل نمایند و برای اعمال خود جواز قانونی داشته باشند. در مورد تطبیق عدالت انتقالی نیز باید کاری که صورت می‌گیرد ویا هر گامی که برداشته می‌شود، در قدم نخست باید اساس قانونی داشته باشد تا با توجه به آن دولت ملزم به اجرا ی عدالت انتقالی گردد.از آنجایی که در قوانین نافذه کشور بطور مشخص به جرایمی مانند جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی، و نسل‌کشی که مربوط به ساحه عمل عدالت انتقالی می‌گردد پرداخته نشده است، عدالت جزایی که بخش مهم عدالت انتقالی است از نظر قانونی به چالش مواجه است به این معنی که هیچ ضمانت قانونی در قوانین داخلی افغانستان به شکل صریح وجود ندارد؛ ولی ازآن جهت که قانون اساسی افغانستان به رعایت اسناد بین‌المللی تأکید می‌کند، بر مبنای این اسناد جرایم یاد شده در بررسی شان در سطح کشوری نیاز به یک میکانیزم ملی و قانونی وجود دارد. متأسفانه ما هیچ قانونی نداریم که به چگونگی رسیدگی به قربانیان جنگ‌های داخلی، بپردازد. ودر قوانینی که به منظور اصلاً حات نظام اداری تازه به تصویب رسیده است موادی که اهداف عدالت انتقالی را دنبال کند نمی‌باشد. سایر قوانین افغانستان نیز در مورد مکلفیت‌های مشخص دولت در رابطه به روشن کردن حقایق گذشته و فراهم کردن اطلاعات واقعی پیرامون جنایات و خشونت‌های اعمال شده در جامعه برای شهروندان و به خصوص قربانیان نپرداخته‌اند (سرآمد و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۵۸–۱۵۷). از همین جهت است که صدای قربانیان و نهادهای مدنی برای رسیدگی به قربانیان هرگز جدی گرفته نشده است.مشکل مهم دیگری که از لحاظ قانونی فراراه تطبیق عدالت انتقالی وجود دارد ابهام و تعارضاتی هست که در متن قانون اساسی و جود دارد. در ماده سوم قانون اساسی دولت افغانستان آمده است که «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». عدم داشتن تعریف مشخص از معتقدات واحکام دین اسلام امکان سوء استفاده از طرف گروه‌های مذهبی افراطی را مساعد می‌سازد که جنایات شان را به نام احکام اسلامی توجیه نمایند. بند یک ماده هفتم قانون اساسی تصریح می‌کند «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق‌های بین‌المللی ای که افغانستان به آن‌ها ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشررا رعایت کند». در این صورت اگر تعریف دقیقتری از ماده سوم نگردد تفسیر بنیاد گرایانه از آن می‌تواند با بند اول ماده هفتم در تعارض واقع شود.از جانب دیگر شورای ملی افغانستان به تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۷مصوبه‌ای را تحت عنوان «منشور مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی» که دارای شش ماده است به تصویب رسانید. به اساس حکم مواد این قانون تمامی جناح‌های در گیر مورد عفو عمومی قرار گرفته و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نمی‌گیرند. قانون عفو با ماده «۷» قانون اساسی مغایر است، زیرا این ماده رعایت موازین بین‌المللی، ازجمله موازین اساسنامه روم، دادگاه بین‌المللی جزایی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بین‌المللی و حقوق عرفی بین‌المللی که پاسخگویی برای جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت را الزامی می‌کنند را، الزام آور می‌سازد؛ و عفو کامل برای نقض فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بر اساس حقوق بین‌المللی مجاز نیست (رستمخانی، ۱۳۹۱: ۵۹–۵۸). و بدین گونه یک مانع قانونی در برابر عدالت انتقالی ایجاد گردید. تصویب این قانون بخاطر معافیت ازپیگرد جنایت کاران که در ساختار قدرت حضور گسترده دارند، برای بقای شان در قدرت صورت گرفت. این سند ازیک سو موجب ترویج فرهنگ معافیت و مسؤولیت ناپذیری را درجامعه نهادینه ساخته و مانع بزرگی فراراه عدالت انتقالی ایجاد کرده است. وازسوی دیگر این قانون بخش عظیمی از جامعه را که به نحوی قربانیان این جنایات هستند نسبت به دولت بی‌اعتماد ساخته حاکمیت ملی دولت را نیز آسیب می‌زند. «قانون عفو اهمیت سیاسی زیادی دارد و نشانه آشکاری از تداوم قدرت ناقضان حقوق بشر در داخل دولت به شمار می‌رود»(wenterbotham,2010,p.10). علی الرغم مشکلات یاد شده ترویج فرهنگ معافیت وعدم پاسخ دهی راه گذار جامعه را از بحران‌های گذشته به سوی یک جامعه با ثبات، انسانی و برقراری صلح پایدار ممانعت می‌نماید.یکی دیگر از مشکلات اساسی که پیش روی تطبیق عدالت انتقالی وجود دارد ضعف حاکمیت قانون است. دلایلی که برای ضعف حاکمیت قانون شمرده می‌شود فسادگسترده مالی و اداری در درون ساختار دولت، و جود تعصبات وتبعیضات گوناگون قومی، قبیلوی، زبانی، مذهبی، سمتی، جنسیتی و غیره می‌باشد. این جاست که در غیاب حاکمیت قانون، وجود فساد و تبعیض، امکان رسیدگی به جنایات گذشته و عاملین آن باقی نمی‌ماند.تجارب پس از جنگ در سایر کشورها نشان داده است که دولت‌ها در آغاز دم از اصلاحات و شکل گیری نظام‌های جدید به ارزش‌های حقوق بشری بسیار متعهد هستند. چون زیر فشار جامعهٔ بین‌المللی این اندیشه‌ها در درون نظام شکل می‌گیرد؛ ولی همین که این دولتها دریافتند که می‌توانند برای جغرافیای ملی خود تصمیم بگیرند به برخوردهای مطلق گرایی و توتالیتاری روی می‌آورند. دولت افغانستان نیز سعی کرده است از همین شیوه در زمینه‌های حقوق بشر استفاده کند (ملک ستیز، ۱۳۹۱: ۶۴). از مشکلات اساسی دیگری که در بعد سیاسی فراراه تطبیق عدالت انتقالی و فعالیت‌های حقق بشروجود دارد. حضور عاملین جنایات و حامیان شان در قدرت است. این مسئله‌ای است که تقریباً درتمام کشورهای پس از جنگ که عدالت انتقالی را برای رسیدن به صلح و دموکراتیزاسیون حاکمیت به عنوان میکانیزم کارا وملی انتخاب کرده‌اند وجود داشته است. در افغانستان نیز این امر صدق می‌کند. حضور عاملین جنایات در ساختار قدرت براساس فیصله نامه بن نقش آن هارا در حیات سیاسی کشور تداوم بخشید. این نکته‌ای بود که قربانیان سه دهه جنگ را نسبت به روند سیاسی بی‌اعتماد ساخت.مسئله مهم دیگری که در بعد سیاسی پیش روی عدالت انتقالی و فعالیت‌های حقوق بشری ایستاده است، به ابزار سیاسی تبدیل شدن خود مسئله عدالت انتقالی است. وقتی گروهی از قربانیان مربوط به یک قوم بودند. رهبران قوم کوشش کردند تا به اشکال مختلف درمیان شان نفوذکنند و تمام پروسه را به پرسش بکشند؛ و در عین حال بعضی از نهادهای مدنی نیز از نفوذ متخلفین و ناقضین حقوق بشر مبری نمانده‌اند. بدین شکل توانستند پروسه را به نفع خود علیه یکدیگر بکار گرفته، عدالت را تبدیل به یک حربه سیاسی بسازند و برضد یکدیگر استفاده نمایند؛ که این مسئله در کمرنگی عدالت انتقالی و دلسردی مردم نسبت به آن نقش بسا مهمی داشته است (مصدق، ۱۳۹۱: ۵۶–۵۵).تأکید روند سیاسی به امنیت و مصلحت‌های سیاسی پرداختن به عدالت را در عرصه سیاسی به حاشیه رانده است. روند مصالحه با طالبان طبق مصالح سیاسی اعمار گردیده است که در آن عدالت و حقوق قربانیان نادیده گرفته شده است. هم دولت و هم شورای عالی صلح در صدد آزادی رهبران طالبان که در موارد متعددی جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل‌کشی به دستور آنها اتفاق افتاده است می‌باشند. با این رویکرد مصالحه خواهی بدون برنامه و بدون محاسبات عقلانی و نه سنجیده، از یک سو صلح بوجود نمی‌آید و از جانب دیگر عدالت و حقوق اساسی مردم زیر پا گذاشته می‌شود. بطور خلاصه استراتیژی که دولت افغانستان به تازگی در پیش گرفته است دربهترین حالت تردید آمیز به نظر می‌رسد (رستمخانی، ۱۳۹۱: ۹۱). اگر محدودیت‌های سیاسی پیش روی عدالت انتقالی را در افغانستان به ترتیب بیان کنیم مهمترین آنها به شرح زیر است:تداوم جنگ و نا امنی در افغانستان که گفته می‌شود در خیلی موارد از طرف همین جنایت کاران سازمان دهی می‌گردد.به ابزار سیاسی تبدیل شدن عدالت انتقالی، در دست مسؤلین دولت و سایر نهادهای مدنی علیه یکدیگر، که این خود باعث بی میلی و نداشتن انگیزه سیاسی دولت، سازمان ملل متحد و کشورهای تأمین کننده امنیت افغانستان، برای تطبیق این پروسه به شکل واقعی اش گردیده است.اتخاذ یک رویکرد معامله گری از طرف دولت، سازمان ملل، کشورهای تأمین کننده امنیت افغانستان با عاملین جنایات مورد توجه عدالت انتقالی.در صدر قرار دادن امنیت نسبت به عدالت و حقوق بشر، ازجانب تمام قدرت‌های سیاسی درگیر در افغانستان. هم دولت و هم سازمان ملل و هم سایر کشورهایی که حضور امنیتی در افغانستان دارند.موجودیت گسترده عاملین جنایات در سیاست گذاریهای دولت افغانستان.انحصاری بودن احزاب سیاسی تأثیر گذار در سیاست افغانستان، در دست عاملین جنایات.پشتیبانی مردم از شماری از متهمین به ارتکاب جرایم و جنایات بخاطر تعلقات قومی، قبیلوی، مذهبی، زبانی و…ضعف نهادهای مدنی و احزاب سیاسی ای که برای تطبیق عدالت و ترویج حقوق بشر تلاش می‌کند.با توجه به این که عدالت انتقالی یک مفهوم جدیداست، در فرهنگ‌های سنتی و کهن وجود ندارد. ویک راهکاری است برای گذار از دوران بحران، که بر رعایت عدالت و مصلحت تأکید دارد. یا به عبارت دقیقتر یک راهکار عدالت محور است که توجه بر رعایت مصالح کلی جامعه دارد. مصلحت‌های اجتماعی ممکن است محدود و متفاوت به نسبت جوامع گوناگون باشد، اما عدالت یک مفهوم عام و بشری است که به هیچ وجه محدودیت بردار نیست و باید برای هر فرد فارغ از هرنوع تبعیض جاری گردد؛ بنابراین عدالت نباید قربانی مصلحت‌های اجتماعی گردد. از جانب دیگر رعایت مصلحت در کنار عدالت بخاطر آن است که زمینه را برای رعایت عدالت باز تر و آماده‌تر بسازد (برادران، ۱۳۸۵: ۲). و همین‌طور مصلحت برای رسیدن به عدالت و شرایط صلح آمیز و عادلانه مصلحت است، ورنه ضرورتی برای لحاظ ساختن آن وجود ندارد؛ ولی در جوامع و فرهنگ‌های بسته قبیلوی همیشه مصالح قبیله بر ارزش‌ها و معیارهای عدالت مسلط است و مدام آن را قربانی مصالح محدود و انعطاف‌ناپذیر قبیلوی می‌سازد. بنابه خصوصیات فرهنگ قبیله‌ای، رعایت عدالت از حد اقل امکان برخوردار است. بخاطر این که مصلحت قبیله از هر امری دیگری برای افراد آن مهم تر است. رفتار در بستر مناسبات قبیلوی بیشتر متکی بر جزمیت، خشونت، انحصار گری، و انتقام جویی است. کسی نمی‌تواند برخلاف سنت‌های قبیله موقف بگیرد. به شکلی که تمام رفتارهای آنان را تعلقات قبیلوی شان تعیین می‌کند. نخستین نتیجه‌ای که از این روحیه ایجاد می‌شود پایمال شدن حق فردی است (سپنتا، ۱۳۸۸: ۱۲۰). از آن رو که رعایت عدالت متوجه افراد است و یک حق فردی قلمداد می‌شود، نادیده گرفته می‌شود.از آنجایی که فرهنگ سیاسی افغانستان یک فرهنگ قبیله‌ای و سنتی است (سجادی، ۱۳۹۱: ۲۸۸)، مسایل درون قبیلوی عموماً براساس فرمان بزرگان قبیله بر مبنای مصالح قبیلوی، و مسایل بیرون قبیلوی به حرکت‌های انتقام جویانه و ر قابت جویانه قبیلوی منتهی می‌شود. در هردوصورت چهره اصلی این نوع عملکرد خشونت است؛ و جهت دهنده افراد قبیله «ننگ قبیلوی یا غیرت قبیلوی» است؛ بنابراین عدالت در فرهنگ قبیلوی یک مفهوم گمشده‌ای است که در جای آن ننگ قبیله نشسته است. از جانب دیگر در همچون جوامع سنت‌های قبیلوی معمولاً توجیهات دینی پیدا می‌کنند به شکلی که سنت‌ها و رواجهای بومی نیز جزو احکام دین شناخته می‌شوند. ودر صورت عدم تفکر عقلانی تفکیک میان دین و سنت‌های اجتماعی امر نا ممکن می‌شود این خلط سنت‌های اجتماعی با آموزه‌های دینی امکان مواجهه عقلانی باسنت هارا به مشکل رو برو می‌کند که این امر باعث می‌شود عقلانیت و ترویج ارزش‌های مدنی به بن‌بست رو برو گردد. با توجه به این مسایل جنایت کاران قادر می‌شوند تا جنایات خودشان را با استفاده از باورهای مذهبی، و مقدسات دینی مردم، از قبیل جهاد، شهادت و مبارزه باکفر و بی‌دینی، ترویج دین و حفاظت از ارزش‌های دینی و امثال آن توجیه کنند؛ بنابراین اگر موانع فرهنگی فراراه اجرای عدالت انتقالی را ترتیب کنیم گونه‌های زیر هستند:سطح پایین سواد و آگاهی عمومی.عدم آگاهی اکثریت مردم از برنامه عدالت انتقالی و اهمیت آن بخاطر تحکیم صلح وثبات پایدار در کشور.سنتی بودن جامعه افغانستانی و فقدان یک فرهنگ مدنی و ارزشهای عقلانی.تعصبات قبیلوی در قبال باورهای قبیلوی و مصلحت‌اندیشی جزم اندیشانه قبیلوی.عدم احترام وحرمت گذاری به ارزش‌های برون قبیلوی.خشونت و انعطاف‌ناپذیری در رفتار قبیلوی.توجیهات غیرقابل نقد دینی برای سنت‌های قبیلوی.سوء استفاده از باورهای مذهبی و دینی مردم برای توجیه جنایات توسط عاملین جنایات.جامعه افغانستان از لحاظ ساختار اجتماعی یک جامعه به شدت متشتت و پراگنده است که از گسست‌های متعدد طایفه‌ای، قومی، زبانی، دینی، مذهبی، جنسیتی و سمتی پیکره واحد آن صدمه دیده است. گروه‌های اجتماعی که بر اساس این گسست‌ها شکل گرفته‌اند مدام برخوردهای توأم با تعصب و خصم با یکدیگر نمایش داده‌اند. می‌توان گفت در تشدید این گسست‌ها و خصمانه تر شدن روابط آنها حکومت راسیستی و قوم گرای افغانستان نقش بسیار فعالی بازی کرده است (سجادی، ۱۳۹۱: ۲۸۸). این تعصبات ریشه دار باعث شده تا جامعه افغانستان هرگز به همدلی و وفاق اجتماعی دست پیدا نکند و همواره نسبت به یکدیگر به چشم بیگانه و تردید بنگرند. مهمترین چالشی که در اثر این وضعیت اجتماعی در ارتباط به عدالت انتقالی بوجود آمده است این است که هیچ‌گاهی عدالت انتقالی نتوانست به صورت یک مسئله ملی مطرح گردد. وعدالت انتقالی را بیشتر بسان سیاست‌های گذشته، عقده گشایی‌های قومی و قبیلوی رایج درافغانستان فهمیده‌اند. این مسئله باعث شده است که عدالت انتقالی از پشتوانه حمایت‌های اجتماعی خود محروم شود. دولت نیز با برخوردهای تبعیض آمیز و گرایشات سیاسی خود تشتت اجتماعی و روحیه همگرایی ملی را ضربه زده و روان زخم خورده جامعه را آسیب می‌رساند (سرآمد و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۶۴). مهم‌ترین چالشهای اجتماعی در برابر عدالت انتقالی موارد زیرین هستند:تنوع و پراکندگی جامعه افغانستانی.نبود یک فرهنگ عقلانی و مدنی .عدم شکل گیری روحیه ملی و نداشتن اعتقاد به منافع ملی.نفوذ جنایت کاران در میان اقوام تحت تأثیر گرایشات قوم گرایانه.اقتصاد معیشتی نیز از مسایل مهم دیگری است که مردم را نمی‌گذارد در زمینه تطبیق عدالت انتقالی نقش فعال ایفا کنند. فقر نقطه ضعفی است که قدرت تصمیم‌گیری آزادانه مردم به ویژه قربانیان جنایات گذشته را از آنان می‌گیرد. در عوض زمینه را برای فریفتن و مغفول ساختن قربانیان توسط جنایت کاران، مهیا می‌کند تا به راحتی از فقر آنها سوء استفاده نمایند. مردم فقیر را در بدل امکانات معیشتی اندک درخدمت خواست‌های خود قرار داده و خودشان از چنگ عدالت فرار می‌کنند. آماری که در سال ۲۰۱۱ انجام شد نشان می‌دهد که افغانستان داری ویژگی‌های کشوری در پایین‌ترین سطح توسعه است. از این رو وقتی از عدالت انتقالی با آنان سخن گفته می‌شود نه تنها نمی‌توانند از آن پشتیبانی کنند، بلکه گاهی حتی بنا به خواست کسانی که از لحاظ اقتصادی آن هارا در بند کشیده‌اند، به مانع جدی عدالت انتقالی نیز تبدیل می‌شوند (سرآمد و همکاران، ۱۳۹۰). از سوی دیگر وجود مافیای اقتصادی با به بندکشیدن منافع اقتصادی کشور، اراده دولت و نهادهای مدنی را نیز در راستای عدالت‌خواهی خنثی می‌سازد.عدالت انتقالی در جوامع پس از بحران به منظور عبور از وضعیت نا مطلوب موجود به سمت یک جامعهٔ دموکراتیک، قانونمدار و با صلح وثبات اجرا می‌شود؛ و یک فرایندی است که شامل حقیقت یابی، محاکمه مجرمین و استقرار صلح وآشتی می‌شود. دولت افغانستان نیز از زمان تشکیل اداره موقت به بعد، تعهد نمود که عدالت انتقالی را تطبیق نماید؛ و لی متأسفانه یک تعهدی بوده است که تاهنوز عملی نشده و با مشکلات متعددی مواجه گشته است. از آنجایی که پروسه عدالت با محوریت قانون معنی پیدا می‌کند، عدم ضمانت قانونی، بگونه‌ای که درهیچ یک از قوانین داخلی افغانستان به شکل صریح در مورد عدالت انتقالی اشاره‌ای نشده است. وجود ابهام و تعارضات در قانون اساسی کشور، تصویب منشور مصالحه ملی و ضعف حاکمیت قانون از چالشهای قانونی، فراراه تطبیق عدالت هستند.در بعد سیاسی تبدیل شدن پروسه عدالت به یک ابزار سیاسی در جهت ضربه زدن به رقیبان سیاسی در میان سیاست مداران افغانستان بدل شده است؛ و از جانب دیگر حضور جنایت کاران در سیاست گذاریهای دولتی، وجود نا امنی و روند مصالحه شتاب زده و نا سنجیده با طالبان از جمله مشکلات سیاسی پیش روی تطبیق عدالت انتقالی می‌باشند. بخش دیگر از موانع بر می گرددبه ویژگی‌های فرهنگی افغانستان . سنتی بودن جامعه افغانستان و تسلط فرهنگ بستهٔ قبیلوی همراه با توجیهات غیرقابل نقدی دینی، راه را برای تطبیق عدالت انتقالی به عنوان یک پدیده مدرن دشوار می‌سازد؛ و همین‌طور در بعد اقتصادی نیز سطح پایین امکانات اقتصادی مردم (معیشتی) و وجود مافیای اقتصادی حتی فکر کردن درمورد عدالت را برای مردم مشکل ساخته است.۱ - ادیبی سده، مهدی. (۱۳۸۱) جامعه‌شناسی جنگ و نیروهای نظامی، تهران،انتشارات سمت.۲ - افغانستان در جستجوی حقیقت و عدالت (مجموعه مقالات)، به کوشش دلفین کارلنز و گیسو جهانگیری، (۱۳۸۹)، نشر آرمان شهر.۳ - برای ثبت در تاریخ (مجموعه گفتگوها)، به کوشش جواد دروازیان؛ (۱۳۹۱)، نشر آرمان شهر.۴ - حقوق بشر برسر دو راهی:ضرورت رهیافت حقوق محور به صلح و مصالحه در افغانستان، ترجمه: خلیل رستم خانی، (۱۳۹۱)، کابل، انتشارات آرمان شهر.۶- ریکور، پل. (۱۳۷۳)، خاطره، تاریخ، فراموشی؛ گفتگو، شماره ۸، صص ۵۹–۴۷.۷ - سپنتا، رنگین دادفر، (۱۳۸۸)؛ سال‌های دشوار: گزینه مقالات، به کوشش منیژه باختری، انتشارات پرنیان.۸ - سجادی، عبدالقیوم. (۱۳۹۱)، جامعه‌شناسی سیاسی افغانستان، مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبین (ص).۹ - سرآمد، محمدحسین و همکاران، (۱۳۹۰)، دستنامه آموزشی عدالت انتقالی:شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر.۱۰ - فرهنگ نامهٔ عدالت در گذار الف تا ی: سیاست نامه، (۱۳۹۰)؛ به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی، انتشارات آرمان شهر.11 – Guidance Note of the Secretary-general,UnitedNations Approach to Transitional Justic,2010.12 - Emily Winterbotham, The State of Transitional Justice In Afghanistan, AREU, April 2010, p.4.